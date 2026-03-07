火锅汤底推介｜日本《LDK》评测17款人气产品 10款获A级 日式/辣味/姜味汤底 鲜美浓郁！

【火锅汤底推介】香港人一年四季都爱吃火锅，不仅美味可口，而且营养丰富。加上，火锅方便快捷，是不想费心煮饭时的理想选择。日本杂志《LDK》测试市面17款火锅汤底，当中包括日式、辣味及姜味等不同口味的汤底，全面对比各款产品的味道、满意度和回头率，最终共有10款产品获A级。

日本《LDK》评测17款火锅汤底 10款获A级

《LDK》于2026年公布17款火锅汤底的测试结果，其中3大评分标准包括味道、满意度和回头率。他们测试了4款添加了生姜的火锅汤底、6款以辣味为卖点的火锅汤底，例如泡菜火锅、麻婆豆腐火锅和普通火锅，以及7款采用健康日式高汤（如海鲜高汤和鸡汤等）的火锅汤底。

LDK实测：17款火锅汤底评价⬇⬇⬇

LDK评测火锅汤底完整名单：

姜味汤底排名

第4位（2.33分）C级：キッコーマン 芯からぽっと 生姜みぞれ锅（日圆¥213，约HK$11）

第3位（2.67分）C级：ヤマサ醤油 ヤマサ シャキシャキ食感 生姜锅つゆ（日圆¥4458，约HK$225）

第2位（4.00分）A级：日本食研 清流四万十 生姜锅つゆ（日圆¥350，约HK$18）

第1位（4.67分）A级：モランボン 跃动の生姜味噌锅用スープ（日圆¥520，约HK$26）

辣味汤底排名

第6位（2.67分）C级：エスビー食品 李锦记 四川式火锅の素（日圆¥248，约HK$13）

第5位（3.33分）B级：味の素 锅キューブ うま辛キムチ（日圆¥295，约HK$15）

第4位（3.67分）B级：ミツカン 〆まで美味しいキムチ锅つゆ（日圆¥398，约HK$20）

第3位（4.33分）A级：にんべん 海鲜だし辛み锅つゆ（日圆¥378，约HK$19）

第1位（5.00分）A级：ダイショー 本格中华シェフ 安川哲二监修 麻婆锅スープ（日圆¥277，约HK$14）

第1位（5.00分）A级：ヤマサ醤油 ヤマサ 粒々まみれる 创作麻婆锅つゆ（日圆¥4458，约HK$225）

日式汤底排名

第7位（3.00分）B级：久原醤油 あごだし九州ちゃんこ锅（鶏塩）（日圆¥5262，约HK$265）

第6位（3.33分）B级：モランボン ねぎ塩锅用スープ（日圆¥506，约HK$26）

第5位（4.00分）A级：ヤマキ 龙马锅つゆ 地鶏だし塩（日圆¥298，约HK$15）

第3位（4.67分）A级：モランボン 菜の匠 菜のだし锅用スープ（日圆¥412，约HK$21）

第3位（4.67分）A级：ニッスイ ほたて旨塩锅の素（日圆¥300，约HK$15）

第1位（5.00分）A级：ミツカン 〆まで美味しい焼あごだし锅つゆ ストレート（日圆¥340，约HK$17）

第1位（5.00分）A级：ミツカン 〆まで美味しい北海道产ほたてと蛤の贝だし锅つゆ ストレート（日圆¥398，约HK$20）

《LDK》评测冠军汤底有何优点？

在姜味汤底中，「モランボン 跃动の生姜味噌锅用スープ」排名第1位，获得Best Buy的称号。《LDK》测试员指，「モランボン 跃动の生姜味噌锅用スープ」姜味浓郁，美味无比！它同时使用了姜末和新鲜姜，浓郁鲜美的味噌汤底与姜的辛辣完美融合，每一滴都令人回味无穷。测试员建议加入切成薄片的猪肉和蔬菜，然后再配上一碗拉面。

在辣味汤底中，「ダイショー 本格中华シェフ 安川哲二监修 麻婆锅スープ」和「ヤマサ醤油 ヤマサ 粒々まみれる 创作麻婆锅つゆ」排名并列第1位，都获得Best Buy的称号。「ダイショー 本格中华シェフ 安川哲二监修 麻婆锅スープ」《LDK》测试员指，豆瓣酱的辣味令人难以抗拒，它用四川花椒调味，鲜味浓郁，在家也能轻松享用。至于「ヤマサ醤油 ヤマサ 粒々まみれる 创作麻婆锅つゆ」融合了整粒四川花椒的麻辣和萝卜的鲜美，风味正宗，深受专业人士好评。

日式汤底中，「ミツカン 〆まで美味しい焼あごだし锅つゆ ストレート」和「ミツカン 〆まで美味しい北海道产ほたてと蛤の贝だし锅つゆ ストレート」排名并列第1位，都获得Best Buy的称号。「ミツカン 〆まで美味しい焼あごだし锅つゆ ストレート」香气扑鼻，6种高汤完美融合在一起，口感平衡度极佳。《LDK》测试员指，「ミツカン 〆まで美味しい北海道产ほたてと蛤の贝だし锅つゆ ストレート」汤底鲜美无比，海鲜风味浓郁，就算每天吃都不会腻。另外，这款贝类高汤汤底食材搭配精妙，贝类高汤与各种萃取物混合在一起，大大提升了鲜味，令人回味无穷。

资料来源：日本《LDK the Beauty》

