羽绒入防尘袋超错恐变霉菌温床 专家教2招正确保养+收纳 延长羽绒褛寿命防发霉避免过敏

春天气温回暖，厚重的大衣和羽绒都似乎已无用武之地，是时候收起来了。往年的收纳是否只是将它们随手折好就收入衣柜深处，或者简单地挂起来？有专家警告，这样做只会令霉菌有机可乘。尤其近来天气潮湿，衣柜不通风湿气重，更是霉菌大量繁殖的温床。如果来年冬天换季时，赫然发现过千元一件的羽绒褛竟然布满白色的霉斑，真的会很心痛。专家特别分享两大保存秘诀，有助令羽绒制品保持干爽，延长寿命。

羽绒入防尘袋超错恐变霉菌温床 专家教正确保养+防发霉收纳方法

根据日媒《FNN》报道，老牌洗衣店继承人、「洗衣博士」神崎健辅指出，很多人可能因为觉得羽绒产品清洗麻烦，往往比其他衣物更少清洗。但这正是导致羽绒发霉、寿命缩短的最大元凶。紧记两大保养原则：「先彻底洗净，再隔绝湿气」，就能确保羽绒褛在下个冬天，依然能维持最佳状态。

避免羽绒发霉收纳大法

第一步：彻底清洗和烘干

这一步绝对不能懒！神崎解释，肉眼未必看见的汗渍、皮脂，以至不小心沾上的食物污渍，全都是霉菌最爱的「美食」。如果将一件未经清洗、布满养分的羽绒褛长时间存放在阴暗的衣柜中，无异于为霉菌提供一个完美的「自助餐派对」。

因此在收纳之前，无论是自行手洗，还是交给洗衣店处理，都必须确保羽绒已经彻底清洁干净并完全干透。如果选择在家清洗，最容易犯的错误就是没有干透就收起来。羽绒内部的羽毛一旦残留湿气，是导致发霉的主因之一。建议在风干后，再用干衣机以低温模式烘干一段时间，确保内部完全干爽。

至于选择干洗，取回羽绒褛时，店员通常会为其套上一个透明胶袋，很多人会误以为这个胶袋能防尘，便原封不动地将其放入衣柜。这也是非常致命的陷阱。神崎警告，这个胶袋只作短暂防尘之用，绝不适合用作长期存放。因为胶袋会阻碍空气流通，反而将湿气完全困在羽绒内部，形成一个温暖潮湿的「温室」，大大增加发霉的风险。回家后必须立即将胶袋拆除才是正确做法。

第二步：确保衣柜通爽防湿气侵袭

将干净的羽绒褛放入衣柜后，工作只完成了一半。在潮湿的春夏两季，特别是「回南天」的日子，做好湿度管理、保持衣柜内部通爽至为重要。神崎表示，首要是保持空气流通。定期打开衣柜门，让柜内外的空气得以流通；如果是没有窗户的房间，则可以利用风扇或抽湿机，对著打开的衣柜吹风，驱散湿气。

而湿度高的日子就要善用抽湿用品。市面上有各式各样的抽湿剂，例如盒装、挂装或者湿片。建议根据家中衣柜的环境和大小，放置合适的产品，并记得定期更换，对于防潮和预防霉菌滋生极为有效。

4步骤彻底清除羽绒表面霉菌

在衣柜深处的羽绒褛，如果还是长出薄薄一层白色霉菌，千万不要简单拍打几下就穿上。「洗衣博士」神崎健辅提醒，要是不加处理，表面的霉菌会继续蔓延，甚至可能侵入羽毛内部。其实这种白色霉菌的根比较浅，自行在家中处理也很方便。

最简单的方法是将毛巾浸湿、拧干，直接擦拭羽绒外套上积聚的霉菌，这样能去除大部分霉菌。 使用含70%浓度酒精的消毒剂，能彻底清除肉眼难以察觉的霉菌，避免少量残留的霉菌再次滋生。不过酒精可能会损坏织物表面或导致掉色，最好先喷在不显眼的地方进行测试，然后再整体处理。将使用过消毒剂的地方用毛巾轻轻擦拭干净。 试穿羽绒外套，如果没有闻到霉味，代表已经清除干净。但若然闻到哪怕一丝异味，都代表霉菌已然入侵到内里的羽毛，这时就要出动干衣机，以高温烘干除菌。 万一将羽绒烘过后异味仍然存在，就只能交由提供专业除霉服务的干洗店处理。

接触霉菌恐过敏皮肤炎发作

羽绒褛、羽绒被发霉，破坏外观或出现异味都只是小问题，更严重的是可能损害健康。重症科医生黄轩提醒，人体接触霉菌可能引发4大健康风险：

影响呼吸道：霉菌孢子飘散在空气中，吸入后可能引发过敏、哮喘、气喘发作、慢性咳嗽等问题。

皮肤过敏与发炎：皮肤接触霉菌可能会红肿、痕痒，引发过敏性皮肤炎，尤其是免疫力较弱的人更容易受影响。

影响免疫系统：长期暴露于霉菌环境中，可能导致免疫力下降，增加感染疾病的风险。

影响生活质素：异味可能导致头痛、注意力不集中等不适。

