饮过期牛奶如吞毒 30岁男肠道「罢工」7个月+暴瘦26公斤 专家揭致命原因

港人爱饮牛奶，也是蛋白质和钙质的重要来源。但如果误饮过期牛奶，别以为「顶多屙两次」，过期奶的危险程度分分钟有如毒药。内地一名30岁男子因喝了过期变质牛奶，导致肠道功能永久受损，7个月内体重急降26公斤，至今仍未康复。

男子饮过期牛奶后便秘/腹胀/腹痛 体重暴跌26公斤

据内地媒体报道，中国内地一名30岁男子在七个月前不慎饮用过期牛奶，此后问题接踵而至。他接连出现腹胀、腹痛，并伴随持续性便秘。上海市第十人民医院结直肠病专科医生陈启仪表示：「这名患者以前胃肠道功能很好，但自从喝了过期牛奶之后，七个多月过去了，肠子再也没有正常通畅过。」

最令人震惊的是，事发前男子体重为70公斤，身体状况良好。七个月后，他的体重骤降至43.5公斤，足足暴跌26公斤，相当于每周减磅近1公斤；而这种「病理性暴瘦」并非健康的减肥状态，而是身体被疾病消耗的严重警号。

食物中毒的元凶：大肠杆菌、沙门氏菌

可引致大肠杆菌/沙门氏菌/李斯特菌

不少人对过期牛奶的危害存在误解，以为最多就是腹泻几次、排毒后便无大碍。医生解释，这种想法极其危险。牛奶虽然营养丰富，但过期牛奶之所以致命，在于它是细菌滋生的完美温床，一旦超过保质期，细菌便会迅速繁殖，引致以下病菌：

大肠杆菌

沙门氏菌

李斯特菌

这些细菌进入人体后，会引发急性肠胃炎，严重时会导致全身性感染。

过期牛奶恐致命 细菌可永久摧残结肠动力

陈医生指出：「这名男子的核心问题，是过期牛奶中的细菌导致他的结肠动力完全丧失。」结肠动力即肠道蠕动的能力，是食物残渣顺利通过消化系统的关键。一旦结肠「罢工」，粪便滞留肠道，引发持续便秘、腹胀、腹痛，形成恶性循环。

医生提醒大众：「日常生活中，如果不慎食用过期食物，或是出现持续的腹胀、腹痛、便秘等肠胃不适，千万不要硬扛。」这种肠胃损伤可能是永久性的，及引发更严重的健康问题。

资料来源：红星新闻

延伸阅读：用错砧板恐成恶菌温床 医生教清洁保养5步骤 使用多久必须换？

4种材质砧板的优缺点

---

