冬奥冠军刘美贤「微笑唇环」爆红 专家警告自穿唇环恐致感染/窒息

在刚落幕的米兰冬奥上，美国花式溜冰选手刘美贤（Alysa Liu）勇夺两面金牌，成为全场焦点。这位「Z世代」天才少女不只技艺精湛，其造型打扮同样吸睛，除了一头招牌「年轮染发」，她张嘴微笑时闪现的「微笑唇环」同样引起热话，她更自爆唇环「自己望镜穿」，十分「勇猛」。

刘美贤自爆唇环「自己望镜穿刺」

外媒报道，现年20岁的刘美贤（Alysa Liu）在今届米兰冬奥大放异彩，一口气勇夺女子单人花滑及团体赛冠军。当她站在镁光灯下时，除了身上戴著的金牌，脸上的金属饰品同样惹人注意，包括藏在口腔内、只在微笑时才显露的微笑唇环（Smiley Piercing）。

刘美贤接受媒体访问时透露了这个唇环的由来，坦言是自己两年多前穿的。更令人惊讶的是，她补充：「我让妹妹帮我撑开嘴唇，然后我拿著穿刺针对著镜子，没错，我就这样直接穿过去了。」

「微笑唇环」是甚么？

「微笑唇环」的正式名称是「唇系带穿环（Frenulum Piercing）」，穿刺的位置在口腔内连接上唇内侧与牙龈之间的「唇系带」——即细小柔软的黏膜组织。穿刺者将一个环状金属饰品穿过这块组织，末端以金属球固定。

美国ADA拆解4大健康风险

虽然刘美贤的造型充满个人风格，展现了Z世代的自信与时尚感，但美国牙医学会（ADA）旗下Mouth Healthy 警告，这种唇环穿刺对口腔造成的威胁不容忽视，切勿一时冲动、盲目模仿。专家警告恐存4大健康风险：

1. 感染与肿胀

口腔内细菌繁多，容易引发感染及肿胀；加上自行穿刺的难以确保衞生，容易引发感染、出血不止及疤痕增生。

2. 堵塞呼吸道

唇环穿刺后可能出现严重肿胀，尤其是舌头或嘴唇部位。一旦肿胀加剧，最坏情况可能堵塞呼吸道，造成呼吸困难。

3. 异物吸入与窒息

若唇环饰品松脱或部分断裂，有可能误吞甚至呛入气管，引发窒息危机。

4. 牙齿牙龈受损

饰品在口腔内会反复撞击牙齿表面，伤害牙龈或牙齿，长远会对口腔造成不可逆的损害。部分个案甚至出现饰品嵌入牙肉的情况，最终需要透过手术切除。

