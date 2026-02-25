农历新年过后，香港完全进入春天的气候，天气相当潮湿，除了要注意家里墙壁、天花墙发霉，厨房里的白米更分分钟变成「谷牛养殖场」，打开米缸看见谷牛在爬就倒胃口。谷物被谷牛入侵还能够吃吗？不小心吞掉会不会对健康有影响？

天气潮湿谷牛出没注意！白米布满谷牛还能吃吗？专家教4招驱除/预防「蛀米大虫」

本港天文台预测，接下来一星期都会下雨，湿度更高达95%。谷牛尤其喜欢潮湿温暖的环境，厨房的米缸和贮存谷物的器皿提供了绝佳的生存条件，牠们藏身其中大食朵颐，然后大量繁殖。本港食安中心指出，谷牛（米象）的虫卵可能早在收割或加工过程中就已经存在，不容易被肉眼察觉。不过谷牛只会蛀食大米、粟米、小麦、燕麦等农作物，以及其制品例如粉面，对人畜无害，不小心吃了也不会对健康有明显危害，亦不会叮咬和螫伤人。

不想一打开米缸就见到「谷牛」涌出的画面？食安中心提出4大建议，能够避免谷牛入侵繁殖并预防虫蛀。

避免购买包装不完整或有虫害迹象的谷物制品 只要确保谷物干燥、水分含量低，谷牛就无法生存，因此谷物开封后应立即密封贮存在坚固容器内，并放置于阴凉通爽的地方，避免受潮。 如果谷物已受虫害，将其加热至摄氏60度1小时，或以摄氏0度冷藏1星期，都可以杀灭谷牛。 惟谷物若已受损严重，则不宜食用，应该弃掉。

白米宜放雪柜保存有效避免被虫蛀？

白米被谷牛侵入到甚么程度才不能吃了？台湾的农务达人「雾农大叔」表示，如果大米和谷物长出谷牛，一般只要用清水清洗就能清除大部分的米虫和虫卵，可以正常食用。除非看到米粒本身出现明显缺损和异味，甚至变成粉末状，这样就有变坏的疑虑，不适合食用。另外，很多家庭都习惯将白米室温保存，但他建议最好将米放入冰箱冷藏，透过低温抑制虫卵孵化和生长。每次少量购买并且选择生产日期比较近的米，确保新鲜度，都是降低米虫滋生风险的方法。

