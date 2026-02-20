新年食剩菜肴要小心！医生点名4大「高危菜式」 翻热食隔夜菜超伤身

农历新年期间，家中准备丰盛菜肴宴客，可能会有菜肴剩余。然而，部分菜肴若未妥善处理而作为隔夜菜食用，可能对健康构成风险。

台湾肾脏科医师洪永祥曾于健康节目《健康2.0》中指出，所谓「隔夜菜」，并非仅指放置到次日的食物，任何菜肴只要存放时间超过八小时，即可被视为隔夜菜。他提醒，将剩菜重复加热食用可能对身体造成损害，并列举出四种不宜重复加热的年菜类型。

1. 叶菜类

菠菜、白菜等叶菜类蔬菜在种植过程中，会因施用氮肥而吸收并转化为「硝酸盐」。当煮熟的蔬菜长时间放置（例如隔夜），细菌会将无害的硝酸盐分解为「亚硝酸盐」。

人体摄入亚硝酸盐后，经胃酸作用，或与海鲜、肉类等含胺类食物结合，便会形成具有致癌风险的「亚硝胺」，长期或过量摄取可能对健康造成不良影响。

2. 海鲜类

煮熟的食物在温度降至50°C以下时，便会成为细菌滋生的温床。即使存放于冰箱中冷藏，细菌仍会缓慢繁殖。海鲜是高蛋白质食材，特别容易受细菌污染。

隔夜海鲜虽可透过再次加热杀灭大部分细菌，但此过程最多只应进行一次。若加热后未能完全食用，剩余部分绝不应再次冷藏。否则，细菌将会快速繁殖，再度食用极有可能引发急性肠胃炎等消化系统疾病。

3. 半熟蛋

蛋类若未完全煮熟（例如半熟蛋或溏心蛋），其烹调过程中的温度不足以杀灭所有沙门氏菌等原始细菌，因此其初始细菌浓度相对较高。

隔夜存放会使细菌大量增殖，食用后可能导致肠胃不适、腹泻或食物中毒。因此，半熟蛋不宜作为隔夜菜食用。

4. 佛跳墙

佛跳墙食材组合丰富，包含海鲜、肉类、蔬菜等多种元素，营养全面。然而，这也意味著只要其中一种食材因储存不当而变质，整锅菜肴便会受到细菌交叉污染。

一般建议，佛跳墙冷藏保存不应超过两天。若需分次食用，应在首次食用后立即将剩余部分以洁净的保鲜盒或夹链袋分装储存，避免整锅重复加热。加热时，必须确保中心温度达到70°C以上，方能有效杀菌，且同样建议最多只加热一次，并于当餐食用完毕。

