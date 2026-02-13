润肤乳搽错随时「毒」上身？认清5大有害化学成分致敏/荷尔蒙失调 无香型也中招

冬季皮肤超级干燥，洗澡后、早上睡醒一定要搽润肤乳。但每日搽上身的润肤乳，除了保湿护肤成分之外，还可能含有可能会致敏、干扰荷尔蒙、甚至与癌症相关的有害化学物质。以下由皮肤科医生及环境健康专家，拆解成分标签5大常见的「化学陷阱」。

小心润肤乳含5大有害化学成分 致敏/荷尔蒙失调

美国皮肤科医生Dr. Kevin Sharghi解释，一款好的润肤乳应像一支团队，包含三类功臣：

保湿剂 ：负责从环境和皮肤深层「吸水」，如透明质酸、甘油、甘醇酸及芦荟。

：负责从环境和皮肤深层「吸水」，如透明质酸、甘油、甘醇酸及芦荟。 柔润剂 ：负责填补皮肤细胞间的空隙，令皮肤更平滑柔软，如角鲨烷、神经醯胺及各种植物油（如乳木果油、可可巴油）。

：负责填补皮肤细胞间的空隙，令皮肤更平滑柔软，如角鲨烷、神经醯胺及各种植物油（如乳木果油、可可巴油）。 锁水剂：在皮肤表面形成一道物理屏障，防止水份流失，如蜂蜡、蓖麻油、椰子油等。

然而，除了这些有益成分，市面上很多产品都添加了可能对人体或环境有害的化学物质。美国非营利消费者权益组织《消费者报告》（Consumer Reports）评估了市面上80多款润肤乳的，分析它们成分标签，发现不少产品含有对人体和环境可能或已知有害的成分。环境健康科学家Dr. Rainbow Rubin提醒，虽然单一产品中的有害成分剂量可能很低，但每日使用多种个人护理产品，这些化学物会累积在体内，长远可能威胁健康。专家提醒，选择润肤露时尤其避免以下5大「化学陷阱」。

润肤乳有害化学成分恐致敏、致癌、影响荷尔蒙

陷阱1：有害防腐剂

苯氧乙醇 (Phenoxyethanol) ：常见于标榜「Clean Beauty」的护肤品和个人护理产品。虽然天然存在于绿茶中，但用于润肤乳中的苯氧乙醇是人工合成，在产品中可能会残留与癌症和遗传损伤有关的工业化学物质。

：常见于标榜「Clean Beauty」的护肤品和个人护理产品。虽然天然存在于绿茶中，但用于润肤乳中的苯氧乙醇是人工合成，在产品中可能会残留与癌症和遗传损伤有关的工业化学物质。 对羟基苯甲酸酯 (Parabens) ：这种常见防腐剂在实验室及动物研究中，被证实与内分泌（荷尔蒙）干扰有关。注意标签上「-paraben」 结尾的字眼，如Methylparaben, Propylparaben。

：这种常见防腐剂在实验室及动物研究中，被证实与内分泌（荷尔蒙）干扰有关。注意标签上「-paraben」 结尾的字眼，如Methylparaben, Propylparaben。 甲醛释放剂 (Formaldehyde Releasers) ：会在产品中缓慢释放一级致癌物甲醛，而甲醛已被列为。常见名称有DMDM Hydantoin, Diazolidinyl Urea。

：会在产品中缓慢释放一级致癌物甲醛，而甲醛已被列为。常见名称有DMDM Hydantoin, Diazolidinyl Urea。 BHT ：在动物研究中与内分泌干扰有关。

：在动物研究中与内分泌干扰有关。 Disodium EDTA / EDTA：制造过程涉及有害化学品。

陷阱2：矿物油、凡士林等石油副产品

虽然它们是极佳的锁水剂，能有效锁住皮肤水分，但提炼过程有机会受到「多环芳香烃」(PAHs)污染，而部分PAHs与癌症有关。

陷阱3：未公开的香料

标签上一个简单的「香料」(Fragrance) 字眼，背后可能隐藏著数千种化学物质。当中一些成分与癌症、荷尔蒙失调、严重过敏等问题有关。

陷阱4：「无香型」的迷思

注意： 「无香料」(Unscented)不等于「不含香料」，配方很可能添加了其他化学「遮蔽剂」，用来掩盖其他原材料和成分的气味。应选择标明「Fragrance-Free」的产品。

陷阱5：矽灵 (Silicones)

其用途是令产品质感更柔滑，并有锁水效果。但缺点是难以被环境分解，部分种类亦被指可能干扰内分泌。小心成分标签上「-silane」、「-siloxane」、「-cone」结尾的字眼。

润肤露易产生依赖性？不搽会变更干燥？

有些人以为，一旦开始使用润肤乳，皮肤就会产生依赖性，不搽会变得更干。但美国史丹福大学医学院的皮肤科教授Dr. Zakia Rahman直言：「这绝对是个迷思。」润肤乳的作用是保护表层的皮肤屏障，从而锁住水分。当停止使用，皮肤只是回复到原来的干燥状态，并不存在「上瘾」问题，因此可以安心按自己皮肤的需要去使用。最佳的使用时机，是在沐浴后、身体尚有微湿时立即涂抹，这样锁水效果最好。

如何拣选一支更安全的润肤乳？

选择「无香料」(Fragrance-Free) ：这是最简单、最直接的方法，尤其适合敏感肌肤。

：这是最简单、最直接的方法，尤其适合敏感肌肤。 避开石油副产品 ：寻找以乳木果油等天然植物油和蜂蜡，作为锁水成分的替代品。

：寻找以乳木果油等天然植物油和蜂蜡，作为锁水成分的替代品。 细阅防腐剂成分 ：避开上述有健康风险的防腐剂，如柠檬酸、山梨酸等是相对较安全的替代选择。

：避开上述有健康风险的防腐剂，如柠檬酸、山梨酸等是相对较安全的替代选择。 第三方认证标签： 选择信誉良好第三方认证或有机认证的产品，代表其成分经过更严格的审核，是一个相对可靠的挑选指标。

