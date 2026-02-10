饮错茶养生变伤身 医生警告4种茶不宜饮用 喝错恐致「农药落肚」

饮错茶随时养生变伤身？饮茶常被视为养生之道，但若饮用不当，反而损害健康。有医生点名四类茶饮可能对身体造成危害，其中以「隔夜茶」最为常见及危险。

饮错茶养生变伤身 医生警告4种茶不宜饮用

减重专科医生邱正宏在个人Youtube频道分享，4种不健康又伤身的茶饮，提醒市民冲泡方式与保存条件至关重要，并分享简单技巧，减少饮错茶的不良影响：

伤身茶饮｜1. 储存不当的隔夜茶

传统以热水冲泡的茶饮，若长时间置于室温下，容易滋生细菌导致变质。邱医生解释，茶水若出现混浊或散发酸味，表示已经变质，饮用后可能引起肠胃不适。要留意，近年兴起的冷泡茶或冰泡茶因低温抑制细菌，隔夜饮用没有无安全疑虑；他提醒，茶汤若保持清澈、低温储存，放隔夜仍可饮用。

建议冲泡方式：

热水冲泡的第一泡茶汤可考虑倒掉，减少或出现的农药残留。

选择冷泡方式，可减少单宁酸释出，保留更多儿茶素。

伤身茶饮｜2. 农药残留超标的茶

茶叶在种植过程中为了防止虫害，可能会使用农药，即使标榜有机栽种亦难完全保证没有残留。邱医生建议选择信誉良好、注重安全的茶商；记得要以热水快速冲洗茶叶一次，倒掉第一泡茶汤，作为减少农药残留的措施。

伤身茶饮｜3. 发霉变质的茶

茶叶若储存不当会发霉，可能产生黄曲毒素等有害物质，对肝脏造成严重负担，导致急性肠胃问题。邱医生教大家可从以下方式判断：

观察茶汤：茶汤应清澈透明，混浊不清则可能变质

闻茶气味：正常茶叶带清香味道，若有霉味、腐坏味应立即丢弃

伤身茶饮｜4. 过浓的茶

浓茶中儿茶素虽然含量高，但咖啡因与单宁酸含量过高，可能引发多种不适：

心悸

失眠

焦虑

头痛

邱医生解释，茶碱及单宁酸会刺激胃黏膜，加重胃酸分泌，空腹饮用易引发胃部不适，胃食道逆流者尤须注意。另外，单宁酸影响铁质吸收，贫血患者、孕妇及青少年应避免常摄取。他建议茶汤浓度适中为宜，避免苦涩难饮。

资料来源：减重专科医生邱正宏

---

