4类蔬菜最易残留农药 营养师教正确洗菜3大步骤 烹煮时多做1步更安全

食用安全
更新时间：16:00 2026-02-15 HKT
发布时间：11:00 2026-02-15 HKT

想要多吃蔬菜，又怕有农药残留？有营养师点名4大高危蔬菜，若清洗不当，随时将农药吃入肚。想食得安心，只要学懂正确洗菜3步骤，并在烹煮时多做1步，便能有效去除农药。

4类蔬菜最易残留农药 这种蔬菜清洗难度高

营养师杨斯涵近日在Facebook撰文指出，虽然蔬菜提供必要的膳食纤维和植化素，但根据历年检测数据，以下4类蔬菜因为种植特性，农药残留风险相对较高，处理时需要特别细心：

4类蔬菜最易残留农药：

1.豆菜类

例如四季豆、豌豆，这类属于连续采收作物，即同一株植物上，会同时有已成熟可以采收的豆荚和还在长大的小豆子。为保护幼果，在采收期间仍需喷洒药剂，因此是农药残留榜上的常见蔬菜类。

2.叶菜类

菠菜、小棠菜、羽衣甘蓝的叶面大，接触到农药的范围更就广，加上叶柄基部容易因积水而堆积药剂，是清洗时的重点区域。

3.辣椒、甜椒类

其表面有凹陷的蒂头，非常容易积聚农药，加上这类作物病虫害多，需要特别注意。

4.十字花科蔬菜

例如椰菜花，这类蔬菜花球构造细密，不只容易藏匿虫卵和药剂，水流亦难以进入缝隙冲走污物，清洗难度较高。

正确洗菜3大步骤 烹煮时多做1步更安全

杨斯涵表示，洗菜不需要买昂贵的蔬果清洁剂，流动的清水洗菜其实是去除农药最好的方法。她也教清洗蔬菜3大步骤，提供给大家参考：

1.浸泡（Soak）

将蔬菜先用清水浸泡约3至5分钟，让水溶性的农药先溶解。

2.冲洗（Rinse）

用细小的流动清水仔细冲洗蔬菜，建议叶菜类应把叶片逐一拨开，针对接近根部的茎部加强冲洗；而西兰花和豆类可搭配软毛刷轻刷表面，以带走缝隙中的脏污。

3.切除（Cut）

洗菜的一大重点是先洗后切，如果先切再洗，农药及脏水便容易从切口渗入蔬菜内部，反而洗不干净。

5大蔬果农药残留较少

除了正确洗菜，杨斯涵指出，若想在处理食材时轻松一点，或是帮幼儿准备副食品，可以优先选择农药残留较少的蔬果，例如：

  • 洋葱
  • 粟米
  • 芦笋
  • 牛油果
  • 椰菜（剥去最外层叶片）

专家履历：杨斯涵

台湾营养师，现职同心医疗体系社区营养组长、同心分享厨房创办人，著有《营养师的减糖快瘦厨房》 。

资料来源：营养师杨斯涵

延伸阅读：英国盘点12款蔬果易残留农药 常进食恐致癌不育 第1名农药超标99%

---

相关文章：

央视再揭「毒蔬菜」！蔬菜基地用剧毒农药0.08克可致命 必学8类蔬果清洗法去农药残留

央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！

盐水洗菜更易残留农药？医生公开3大超错洗菜法 必学3步骤正确洗走农药

9种蔬菜易残留农药致中毒 只用水洗也不够！必学5大洗煮蔬菜贴士

