央视再揭「毒蔬菜」！蔬菜基地用剧毒农药0.08克可致命 必学8类蔬果清洗法去农药残留

央视继揭发毒番薯后，再揭发内地有蔬菜基地为了提高农作物收成，铤而走险违规使用高毒性、易残留的农药，这种农药毒性超强，0.08克可致命。央视报道指出，长期吃这上「毒蔬菜」，恐导致肝肾严重受损。

央视再揭「毒蔬菜」！蔬菜基地用剧毒农药恐损肝肾

根据央视《财经调查》报道，国家明令禁止生产的剧毒农药「克百威」（Carbofuran），正持续流入内地部分地区的菜田。这种高效的氨基甲酸酯类杀虫剂，因其高毒性及高残留性，对人体和环境构成极大威胁。基于其巨大风险，官方早已明确颁令不得用于蔬菜、果树、茶叶和中草药材；农业农村部更公告指，自2024年6月1日起全面禁止生产含「克百威」的制剂，并将于2026年6月起禁止销售和使用。

「克百威」对人体健康会造成甚么影响？

毒性极高：「克百威」对人体神经系统具有强烈毒性。即使是极低剂量的暴露，也可能引致急性中毒，症状包括头晕、恶心、视力模糊、抽搐及呼吸衰竭，长期摄取更可导致肝肾受损。

残留期长：施用于土壤后，其残留时间较长，能被植物根部吸收并传遍整株植物，意味著即使是彻底清洗，农药也可能存在于蔬菜内部。

有毒蔬菜萝卜流出市面 农民：自己绝对不吃

在禁令之下，地下交易及违法使用却从未停止。湖北省天门市某蔬菜基地中有十多个已开封使用的「克百．敌百虫」农药包装袋被随意丢弃，包装上列明「限制使用」和「施于土壤中残效期较长」的字眼。

当地村民大吐苦水表示，不法农户为了避开人群，每每在晚上施洒农药，但空气中浓烈刺鼻的气味根本挥之不去，「一会儿就受不了」。因为清楚知道该菜田的种植过程，他们更表示，这些萝卜、白菜、薯仔等在当地市场完全不会有人购买，只往外销售，「我们根本不会吃这里种的蔬菜。」

涉事农民则对于使用含毒农药直认不讳，声称自己有特殊渠道，可以取得国家明令禁止的各类剧毒农药。他们表示，喷了农药的蔬菜长得快，外型也漂亮，每个人却异口同声直言绝不食用自己种植的作物，甚至不会用来喂鸡。

农药商靠伪造生产日期/物流发货避监管

剧毒农药问题并非个别例子，隐蔽的销售网络遍及多地，从湖北、黑龙江，到武汉、云南的农药交易会及零售店，不少商户无视法规，在背地里销售「克百威」等有毒农药。

公然伪造生产日期 ：在黑龙江一场农药交易会上，有商家透露近期新生产的「克百威」，包装上的生产日期全部都会伪造成禁令生效前的2024年，以此「走法律罅」、逃避监管。

：在黑龙江一场农药交易会上，有商家透露近期新生产的「克百威」，包装上的生产日期全部都会伪造成禁令生效前的2024年，以此「走法律罅」、逃避监管。 秘密销售 ：农药店均不会将「克百威」公然摆卖，但店员表明只会卖给熟客；有店员在展示产品后，迅速用包装袋遮掩；更有批发商将大量「克百威」囤积在隐蔽仓库，以低于市价一半的价钱，透过物流偷运给有需求的菜农。

：农药店均不会将「克百威」公然摆卖，但店员表明只会卖给熟客；有店员在展示产品后，迅速用包装袋遮掩；更有批发商将大量「克百威」囤积在隐蔽仓库，以低于市价一半的价钱，透过物流偷运给有需求的菜农。 明知故犯：「克百威」的包装标签上注明的合法用途只限于花生、水稻或棉花。商家们一边强调「克百威毒性大」，一边却从仓库取出毒药出售给农户，甚至推荐用于蔬菜杀虫，完全漠视其会引致严重农药残留的后果。

营养师教正确清洗8类蔬果安心吃

台湾营养师程涵宇指，有研究发现如果只用清水浸泡蔬菜，只能减少一部分的农药残留。但如果加上清水冲洗的步骤，就能清除77%的水溶性农药残留，兼能冲刷走蔬果表面的细菌及缝隙中的污垢。不过在这基础上，每一种蔬果在清洗时也各有注意的要点：

第1类：绿叶蔬菜

例子：菠菜、小棠菜

清洗方法：浸泡、冲洗、洗刷

注意事项：先切走根部或蒂头，然后再冲洗

第2类：包叶蔬菜

例子：椰菜、绍菜

清洗方法：浸泡、冲洗、洗刷

注意事项：剥开外叶后逐块清洗

第3类：花类蔬菜

例子：西兰花、椰菜花

清洗方法：浸泡、冲洗、洗刷

注意事项：花朵向上朝著水龙头，边冲洗边旋转

第4类：葱、韭

例子：葱、韭菜

清洗方法：浸泡、冲洗、洗刷

注意事项：剥除鳞茎后清洗

第5类：豆类蔬菜

例子：腕豆、四季豆

清洗方法：浸泡、冲洗、洗刷

注意事项：先清洗后再切除蒂头

第6类：瓜类

例子：青瓜、苦瓜

清洗方法：浸泡、冲洗、洗刷

注意事项：表面凹凸不平处要洗刷干净

第7类：莓果类

例子：士多啤梨、蓝莓

清洗方法：浸泡、冲洗

注意事项：用较弱的水流浸泡和冲洗15分钟

第8类：有皮水果

例子：百香果、香蕉

清洗方法：冲洗

注意事项：即使不吃外皮也要洗干净

资料来源：央视《财经调查》

延伸阅读：9种蔬菜易残留农药致中毒 只用水洗也不够！必学5大洗煮蔬菜贴士

