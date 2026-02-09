央视再揭「毒蔬菜」！蔬菜基地用剧毒农药0.08克可致命 必学8类蔬果清洗法去农药残留
发布时间：13:08 2026-02-09 HKT
央视继揭发毒番薯后，再揭发内地有蔬菜基地为了提高农作物收成，铤而走险违规使用高毒性、易残留的农药，这种农药毒性超强，0.08克可致命。央视报道指出，长期吃这上「毒蔬菜」，恐导致肝肾严重受损。
央视再揭「毒蔬菜」！蔬菜基地用剧毒农药恐损肝肾
根据央视《财经调查》报道，国家明令禁止生产的剧毒农药「克百威」（Carbofuran），正持续流入内地部分地区的菜田。这种高效的氨基甲酸酯类杀虫剂，因其高毒性及高残留性，对人体和环境构成极大威胁。基于其巨大风险，官方早已明确颁令不得用于蔬菜、果树、茶叶和中草药材；农业农村部更公告指，自2024年6月1日起全面禁止生产含「克百威」的制剂，并将于2026年6月起禁止销售和使用。
「克百威」对人体健康会造成甚么影响？
- 毒性极高：「克百威」对人体神经系统具有强烈毒性。即使是极低剂量的暴露，也可能引致急性中毒，症状包括头晕、恶心、视力模糊、抽搐及呼吸衰竭，长期摄取更可导致肝肾受损。
- 残留期长：施用于土壤后，其残留时间较长，能被植物根部吸收并传遍整株植物，意味著即使是彻底清洗，农药也可能存在于蔬菜内部。
有毒蔬菜萝卜流出市面 农民：自己绝对不吃
在禁令之下，地下交易及违法使用却从未停止。湖北省天门市某蔬菜基地中有十多个已开封使用的「克百．敌百虫」农药包装袋被随意丢弃，包装上列明「限制使用」和「施于土壤中残效期较长」的字眼。
当地村民大吐苦水表示，不法农户为了避开人群，每每在晚上施洒农药，但空气中浓烈刺鼻的气味根本挥之不去，「一会儿就受不了」。因为清楚知道该菜田的种植过程，他们更表示，这些萝卜、白菜、薯仔等在当地市场完全不会有人购买，只往外销售，「我们根本不会吃这里种的蔬菜。」
涉事农民则对于使用含毒农药直认不讳，声称自己有特殊渠道，可以取得国家明令禁止的各类剧毒农药。他们表示，喷了农药的蔬菜长得快，外型也漂亮，每个人却异口同声直言绝不食用自己种植的作物，甚至不会用来喂鸡。
农药商靠伪造生产日期/物流发货避监管
剧毒农药问题并非个别例子，隐蔽的销售网络遍及多地，从湖北、黑龙江，到武汉、云南的农药交易会及零售店，不少商户无视法规，在背地里销售「克百威」等有毒农药。
- 公然伪造生产日期：在黑龙江一场农药交易会上，有商家透露近期新生产的「克百威」，包装上的生产日期全部都会伪造成禁令生效前的2024年，以此「走法律罅」、逃避监管。
- 秘密销售：农药店均不会将「克百威」公然摆卖，但店员表明只会卖给熟客；有店员在展示产品后，迅速用包装袋遮掩；更有批发商将大量「克百威」囤积在隐蔽仓库，以低于市价一半的价钱，透过物流偷运给有需求的菜农。
- 明知故犯：「克百威」的包装标签上注明的合法用途只限于花生、水稻或棉花。商家们一边强调「克百威毒性大」，一边却从仓库取出毒药出售给农户，甚至推荐用于蔬菜杀虫，完全漠视其会引致严重农药残留的后果。
营养师教正确清洗8类蔬果安心吃
台湾营养师程涵宇指，有研究发现如果只用清水浸泡蔬菜，只能减少一部分的农药残留。但如果加上清水冲洗的步骤，就能清除77%的水溶性农药残留，兼能冲刷走蔬果表面的细菌及缝隙中的污垢。不过在这基础上，每一种蔬果在清洗时也各有注意的要点：
第1类：绿叶蔬菜
- 例子：菠菜、小棠菜
- 清洗方法：浸泡、冲洗、洗刷
- 注意事项：先切走根部或蒂头，然后再冲洗
第2类：包叶蔬菜
- 例子：椰菜、绍菜
- 清洗方法：浸泡、冲洗、洗刷
- 注意事项：剥开外叶后逐块清洗
第3类：花类蔬菜
- 例子：西兰花、椰菜花
- 清洗方法：浸泡、冲洗、洗刷
- 注意事项：花朵向上朝著水龙头，边冲洗边旋转
第4类：葱、韭
- 例子：葱、韭菜
- 清洗方法：浸泡、冲洗、洗刷
- 注意事项：剥除鳞茎后清洗
第5类：豆类蔬菜
- 例子：腕豆、四季豆
- 清洗方法：浸泡、冲洗、洗刷
- 注意事项：先清洗后再切除蒂头
第6类：瓜类
- 例子：青瓜、苦瓜
- 清洗方法：浸泡、冲洗、洗刷
- 注意事项：表面凹凸不平处要洗刷干净
第7类：莓果类
- 例子：士多啤梨、蓝莓
- 清洗方法：浸泡、冲洗
- 注意事项：用较弱的水流浸泡和冲洗15分钟
第8类：有皮水果
- 例子：百香果、香蕉
- 清洗方法：冲洗
- 注意事项：即使不吃外皮也要洗干净
资料来源：央视《财经调查》
延伸阅读：9种蔬菜易残留农药致中毒 只用水洗也不够！必学5大洗煮蔬菜贴士
---
相关文章：
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视揭发「新会老陈皮」造假 1个月速成果皮扮10年贵价货 售价逾千元年份产地全伪造
盐水洗菜更易残留农药？医生公开3大超错洗菜法 必学3步骤正确洗走农药
超市3类食物绝不买！专家揭恐食物中毒脱水致死 这种水果超多菌？