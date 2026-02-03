央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！

【毒番薯】冬天不少人都爱吃热辣辣的煨番薯，但小心番薯都可能暗藏食安危机。央视近日踢爆，云南、湖北等农户竟偷用剧毒农药「甲拌磷」种植番薯，务求令番薯卖相更佳、光滑鲜艳且零虫蛀。这些黑心农户更直言：「我们一口都不敢吃，全卖到外地去了！」据悉「毒番薯」目前已流入内地20多个省份，令人震惊。

央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药

据央视《财经调查》节目报道，云南建水县及湖北天门市种植区出现大量标示「甲拌磷」、「克百威」的农药包装。甲拌磷是一种高毒有机磷农药，早于2024年已被中国内地禁用于蔬菜、瓜果等农作物。

毒番薯｜「甲拌磷」、「克百威」对健康有何风险？

甲拌磷 (Phorate)：被国际癌症研究机构列为2B类致癌物，长期摄入损害神经及肝肾。内地当局早于2024年9月起全面禁止销售和使用。

克百威 (Carbofuran)：属高毒氨基甲酸酯类农药。毒性极强，摄取0.08克（约一粒绿豆大小）即可使成人致命。

有专家指，甲拌磷属于「内吸式农药」，此类农药会渗透至果肉内部，单纯削皮、清洗或煮熟难以彻底去除残留毒物，长期食用会有健康危机。长期食用含有这些残留农药的食物，会对神经系统、肝脏及肾脏造成不可逆转的损害，抵抗力较弱的人士更易受影响。

毒番薯｜为何黑心农户铤而走险用毒农药？

为甚么在禁止下，农户仍坚持使用毒药？有农户指出，使用正规低毒农药需喷洒三次才有效灭虫，成本高出三倍，但使用甲拌磷仅喷一次见效，成本低；重点是甲拌磷可令番薯表皮光滑无虫蛀痕迹，帮助制造出完美「靓番薯」、售价可更高。而在市场上，「零瑕疵」的番薯竟比自然「带有虫眼」的正常番薯更受欢迎；故毒农药成为黑心农户的「秘密武器」。

有云南番薯农户透露，只选择夜间喷药，用完的药瓶随意丢弃田间。为逃避监管，郑州江南农资经营部工作人员透露了整个「隐蔽产业链」：

不会在店里摆设甲拌磷， 也不会说明农药为甲拌磷； 以「只卖熟人」方式暗售禁药，多以整箱批发形式出售给客户； 更换甲拌磷的纸箱包装，逃避监管； 由于缺乏完整溯源纪录，即使发现问题亦难以追查源头，监管部门难以察觉。

毒番薯｜外表完美的蔬果反或残留更多药剂

要留意，外表完美的蔬果有时会反残留更多药剂，许多看起来有一点不美观的农产品，质量、新鲜及营养程度一般都不逊色，因此切勿盲目追求表皮光滑、颜色鲜艳的蔬果。台湾农粮署曾发文提醒大家分辨番薯在甚么情况下不可食用：

1. 番薯表面出现小黑洞：

原因：甘𫉄蚁象在番薯表皮产卵，孵化后幼虫会钻食番薯肉。

问题：导致发黑、木质褐化并发出恶臭。

处理方法：如发现表皮有小黑洞、恶臭、苦味等，不可食用。

2. 番薯发霉：

原因：伤口感染真菌类病害，如白绢病。

问题：出现凹陷圆褐色病斑，有白色菌丝，菌丝可能深入内部，而腐烂发臭。

处理方法：若发霉、腐烂及有臭味，皆不可食用。

农粮署指，番薯发芽后只有口感和甜度受影响，切除发芽部位后仍可食用；如果番薯切开后「流白汁」则同样对健康没有影响，可食用。

资料来源：央视《财经调查》

