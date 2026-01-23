用这浴室用品恐感染致命恶菌 医生警告如抹细菌霉菌上身 推介2大安全替代品

浴室竟暗藏致命危机！有医生指出，每日使用的1款常见沐浴用品，原来是细菌和霉菌的超级温床，经常使用随时引发皮肤感染，严重更可能致命。到底有甚么沐浴用品可以避免细菌感染？

用这洗澡用品恐感染恶菌 医生警告如抹细菌霉菌上身

据《Daily Mail》报道，美国家庭医生Dr. Sasha Haddad在影片中分享指，自己洗澡时不使用丝瓜络制成的沐浴球，随即引发网上热议。她解释，丝瓜络沐浴球是用干燥的热带葫芦制成，但丝瓜络沐浴球长期处于潮湿状态，充满细菌和霉菌，因此不会想这些细菌重新擦回皮肤上。

此外，奥兰多皮肤科医生J. Matthew Knight也表示，市面上常见的沐浴球，其网格在擦洗身体时，会困住大量脱落的死皮。若将附有死皮的沐浴球放在温暖又潮湿的浴室环境中，容易令细菌、酵母菌和霉菌的生长。有研究指出，沐浴球藏匿著的细菌，包括大肠杆菌、葡萄球菌、链球菌，严重感染时可能危及生命。

沐浴球晒干未必完全消毒 医生推介2大沐浴替代品

Dr. Sasha Haddad表示，若每次使用后都以消毒剂清洗，并放在阳光下彻底晒干，确实能有轻微的消毒效果，但不是每个人每次洗澡后，都能做到这一点。因此，她建议直接改用以下2款更卫生、更安全的替代品：

可频繁更换的毛巾

矽胶洁肤刷

10大家居用品易藏细菌 怎样清洗有效杀菌？

除了电视遥控器容易暗藏细菌，胸腔暨重症专科医生黄轩曾在Facebook专页发文指，日常中有10家居用品看似微不足道，但也可能藏有不同细菌。他也教清洁方法，保持良好的卫生习惯，远离细菌侵害身体健康。

甚么家居用品易藏细菌？

10大家居用品暗藏细菌：

1. 浴室花洒

英国曼彻斯特大学有研究指出，浴室花洒头的出水孔每隔3个月会积聚水垢，而未经清洁的花洒头，细菌含量可能多于马桶水。这些细菌透过花洒头的自来水，进入皮肤、头发、耳朵和眼睛，成为感染细菌的途径。若是长者、孕妇和免疫系统较差的人，则会引发肺部感染或其它健康风险。

清洗方法：

使用一个盆，加入在温水或热水中。

加入一匙「过碳酸钠」（活氧漂白粉或氧系漂白粉）待溶解。

放入花洒头浸泡30分钟后，用旧牙刷清除污垢。

最后用清水冲洗干净即可。

2. 洗衣机

洗衣机的污垢主要来自洗衣液使用过量，而超量的洗衣液会残留在洗衣机内，尤其是洗衣机夹层和底盘，形成污垢，这些污垢更可能比马桶细菌多。

美国亚利桑那大学有研究指出，洗衣机内部容易积聚细菌，若不定期清洗洗衣机，有机会在洗衣服时令衣物沾染细菌，造成交叉感染。研究也发现清洗内衣裤后，洗衣机内会沾染约1亿个大肠杆菌。

清洗方法：

使用洗衣机槽洗净模式或一般清洗模式，开到最高水位。

加入洗衣机清洗剂或过碳酸钠，溶于温水后倒入洗衣机。

如果污垢多，可以在中间暂停，捞干净后再继续清洗。

洗衣机槽洗净脱水后，用湿毛巾擦拭底部污垢。

再用满水位的洗衣模式继续进行清洗，直至没有污垢为止。

3. 手机

手机萤幕上的细菌可能比马桶多400倍，尤其是上厕所时使用手机，更容易沾染有害细菌。

研究发现，手机上存在对人体有害的细菌，包括表皮葡萄球菌，可能引起皮肤过敏，而金黄色葡萄球菌则有18%机会率，导致败血症和坏死性筋膜炎，甚至大肠杆菌会有16%机会率，导致食物中毒。

清洗时间：

从户外回到家中。

吃饭前。

上厕所后。

4. 滑鼠和键盘

美国有研究人员测试键盘发现，键盘上的细菌比马桶垫多出20,598倍，甚至可能藏有金黄色葡萄球菌等。此外，滑鼠上的细菌更比厕所的冲水把手多出45,670倍。

清洗方法：

键盘：用酒精棉片或抹布擦拭键盘表面，并用棉花棒清理键盘按键底下的灰尘。

滑鼠：使用酒精擦拭滑鼠表面，注意清理滚轮和按键间的缝隙。

5. 浴巾/毛巾

研究发现，毛巾上存在对人体有害的细菌，其中包括：

使用1天后，大肠杆菌含量增加近90倍，达1,700万细菌。

使用3日，毛巾中金黄色葡萄球菌含量继续增至8,700万个。

而使用1星期的毛巾，念珠菌含量达9,400万个。

建议：

每星期至少洗一次毛巾，或更换干净的毛巾。

若毛巾习惯挂在浴室内，确保浴室通风透气、排湿功能良好。

使用后不清洗毛巾也应在有阳光或通风地方晾干，避免毛巾湿著滋生细菌。

6. 牙刷

由于浴室长时间潮湿且不通风，容易滋生细菌。此外，平日搅一搅、搓一搓牙刷未必清洁干净，导致牙菌斑黏附在刷毛上。

建议：

每6至8周更换牙刷，即便刷毛没有变形。

刷完牙后，彻底清洗牙刷头上的食物残渣和牙膏。

直立摆放牙刷，让它自然风干。

牙刷根部若出现变色，代表污垢累积过多，必须立即更换。

7. 砧板

有研究发现，一般家庭使用砧板7天后，每平方厘米的病菌高达20万个以上，而使用2个月的木头砧板，总生菌数更是马桶的12倍。

建议：

生食与熟食应使用不同砧板，并用完后立即清洁。

砧板使用时，避免太多划痕，否则不易清洗，应该及时更换。

木头砧板容易吸水和发霉，避免长时间泡水。

塑胶砧板易留下刀痕，损伤严重需更换。

不锈钢砧板易清洗，但需注意刀具磨损。

清洗方法：

使用洗洁精等食品洗洁剂清洗，避免使用钢刷。

不要直接用热水冲洗，因食物残渣中的蛋白质遇热凝固，可能更不容易清洗干净。

清洗干净后放在通风处晾干，避免发霉。

若想额外消毒，可用75%酒精或200ppm的漂白水。

8. 抹布

英国一项研究发现，抹布上的细菌含量高达每平方厘米8.75亿个，而这些细菌包括病原性大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、链球菌等。

清洗方法：

将抹布浸泡于稀释漂白水（10毫升漂白水混和于1公升清水内），或用滚水煮过。

用手拧干抹布。

由于细菌无法抵挡太阳的力量，可以让抹布在阳光下曝晒。

建议：

如果抹布变黄和出现黑点，应该立即丢弃。

9. 茶水间雪柜把手

有科学家发现，茶水间的雪柜把手存在大量细菌，包括大肠杆菌和假单胞菌。假单胞菌属于一种通过粪便传播的细菌，可能会增加患上肺炎等疾病。对于易感染的人而言，这些细菌可能会增加患病的风险。

建议：

上完厕所后，应该进行彻底的手部清洁，以避免细菌传播。

定期清洁雪柜把手，避免细菌滋生。

不要用手触摸脸部，以减少细菌传播的风险。

10. 电灯开关

由于日常在外面接触许多物品，回家后第一件事是洗手，所以电灯开关经常透过手指进行触摸，尤其是浴室的电灯开关，因此容易沾染细菌。

清洗方法：

使用消毒湿纸巾定期擦拭电灯开关的表面，并在擦完一个区域后丢弃纸巾，避免重复使用。

不要用手触摸脸部，避免细菌传播的风险。

大肠杆菌/金黄葡萄球菌会影响健康吗？

根据本港衞生署资料，大肠杆菌是一种常见于人类和温血动物肠道内的细菌。大多数大肠杆菌菌株都不会造成伤害，但某些菌株，如产志贺毒素大肠杆菌，则能产生强烈毒素，并可引致严重的食物传播疾病，可透过粪口途径在人与人之间直接传播。O157:H7大肠杆菌是与公共衞生有关的最重要的血清类型。其他血清型的菌株，例如O104:H4大肠杆菌亦可引致严重疾病和爆发。

而金黄葡萄球菌可存在于一些健康人士的鼻腔内和皮肤表面。此类带菌者是没有病征的。但是，该病菌偶尔会引起疾病，包括皮肤、伤口、尿道、肺部、血液感染和食物中毒。

至于耐药性金黄葡萄球菌，是一种对甲氧西林抗生素产生耐药性的细菌株，对多种常用的抗生素都产生耐药性。一般可引致皮肤和软组织感染，如脓疱、脓疮、脓肿或伤口感染。感染部位会出现红肿、触痛或流脓，严重可致败血病、肺炎或坏死性筋膜炎等。

资料来源：《Daily Mail》、衞生署

