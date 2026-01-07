奶粉回收｜拆解感染蜡样芽孢杆菌后果 医生吁留意婴儿2大身体指标 判断中招风险

食物安全中心昨日（6日）公布，雀巢公司于欧洲进行对个别批次婴幼儿配方奶粉进行预防性回收，并指个别原材料可能受微生物蜡样芽孢杆菌（Bacillus cereus）污染。雀巢香港确认本港市场上有婴幼儿配方奶粉亦可能曾使用相关原材料，已即时停售及展开回收。到底感染蜡样芽孢杆菌对婴幼儿身体有甚么影响？本港家庭医生林永和接受《星岛头条》访问时，拆解婴幼儿感染蜡样芽孢杆菌的健康风险。

奶粉回收｜拆解感染蜡样芽孢杆菌后果 医生吁留意婴儿2大身体指标

食安中心早前透过食物事故监测系统，得悉雀巢公司在欧洲自愿回收部分批次的雀巢婴儿配方奶粉，因为怀疑个别产品可能受到蜡样芽孢杆菌污染。根据雀巢香港最新资料显示，其进口本港的婴幼儿配方奶粉有21个批次亦可能曾使用相关原材料，为审慎起见，已将受影响产品停售和下架，并展开预防性的回收。

林永和医生接受《星岛头条》访问指，蜡样芽孢杆菌特性较耐热，奶粉如果受蜡样芽孢杆菌污染，有机会含有引致呕吐及腹泻的毒素。如果婴幼儿进食了「中招」奶粉，一般会出现急性肠胃不适、屙呕肚痛，但要视乎进食的份量，「婴幼儿的身体较成人脆弱，新陈代谢易受考验，急性肠胃炎可能会引致脱水、电解质失调、其他严重全身性情况。」林医生提醒，若怀疑婴幼儿进食了「中招」奶粉，家长可以留意以下状况：

宝宝的小便是否足够、身体有没有「干争争」，以判断有否脱水；

宝宝的肠胃是否不寻常，有没有出现屙呕、不安的状态；

如有不妥，可向相熟的儿科医生或家庭医生求助，进行合适的检验。

如果宝宝没有明显不适，林医生建议家长先观察，及转用其他品牌的同类型（如低敏）奶粉；如有疑问可以请教相熟医生或健康院护士。

【同场加映】食物中毒症状

奶粉回收｜4类人属高危 要提防食物中毒

过往也曾出现，成人进食受到蜡样芽孢杆菌污染的食物，而出现食物中毒。林医生提醒，长者、小童、慢性疾病人士、免疫系统疾病人士均属高危族群；细菌及毒素分泌都会令高危族群容易有肠胃不适或严重症状。「虽然今次的蜡样芽孢杆菌是耐热细菌、能产生耐热毒素；但建议市民先做好基本食物卫生，包括将食物煮熟、生熟食物切勿同放、慎吃没有包装的高风险食物。」如果成人出现肠胃不适，留意有没有发烧、屙血等严重肠胃炎症状。

食安中心呼吁，市民立即停止让婴幼儿食用涉事批次产品，并致电供应商热线（2599 8874）处理。以下为受影响并需回收的21个产品批次：

雀巢能恩：

产品名称 批次编号 此日期前最佳 (日/月/年) 原产地 能恩启护 3 号配方 BL 2 HMO (800 克) 52070742F4 26/07/2027 德国 能恩全护 1 号配方 7HMO (800 克) 52970742F1 24/10/2027 德国 能恩全护 1 号配方 7HMO (350 克) 52970742C1 24/10/2027 德国 能恩全护 2 号配方 7HMO (800 克) 53070742F1 03/11/2027 德国 能恩全护 3 号配方 7HMO (800 克) 52770017V2 04/10/2027 瑞士 能恩全护 4 号配方 7HMO (800 克) 53030017C2 30/10/2027 瑞士

惠氏营养品：

产品名称 批次编号 此日期前最佳 (日/月/年) 原产地 S-26 ULTIMA 2 号配方 (800 克) 51590017C6 08/06/2027 德国 ILLUMA 低敏 1 号配方 BL 2 HMO (800 克) 51660742F2 15/06/2027 德国 ILLUMA 低敏 3 号配方 BL 2 HMO (800 克) 52070742F3 26/07/2027 德国 ILLUMA 有机配方第 2 阶段 (800 克) 51620017C1 11/06/2027 瑞士 ILLUMA 有机配方第 3 阶段 (800 克) 51620017C2 11/06/2027 瑞士 ILLUMA LUXA 配方第 1 阶段 (800 克) 51190017C2 29/04/2027 瑞士 51550017C3 04/06/2027 瑞士 ILLUMA LUXA 配方第 4 阶段 (800 克) 52580017C1 15/09/2027 瑞士 ILLUMA LUXA 配方第 2 阶段 (800 克) 51400017C1 20/05/2027 瑞士 52580017C2 15/09/2027 瑞士 ILLUMA ATWO 配方第 1 阶段 (800 克) 51640017V1 13/06/2027 瑞士 52840017C2 11/10/2027 瑞士 ILLUMA ATWO 配方第 2 阶段 (800 克) 52900017C1 17/10/2027 瑞士 ILLUMA ATWO 配方第 3 阶段 (800 克) 52910017C1 18/10/2027 瑞士 ILLUMA ATWO 配方第 4 阶段 (800 克) 52910017C2 18/10/2027 瑞士

蜡样芽孢杆菌藏食安风险 可致中毒呕吐腹泻

食安中心资料显示，蜡样芽孢杆菌是一种可产生孢子的环境常见细菌，广泛存在于土壤、蔬果及香草中。在正常情况下，食物中含量极低，但若保存不当，细菌可大量繁殖并产生毒素，引致食物中毒。蜡样芽孢杆菌有以下特性：

最佳生长温度约为摄氏30至37度，在摄氏4度以下便会停止生长。

烹煮热力不但不能杀灭孢子，还会诱发孢子萌发，成为繁殖细胞。食物如放置室温下过久，便会大量生长或产生致吐毒素。

产生的致吐毒素非常耐热，可抵受摄氏126度高温长达90分钟，一旦在食物中产生，即使彻底翻热，也不能将之消除。

进食受过量蜡样芽孢杆菌或其毒素污染的食物，可引致以下2类中毒：

1. 呕吐型中毒

症状： 进食后数小时内出现呕吐等症状。

进食后数小时内出现呕吐等症状。 源头：一般与米制品及其他淀粉质食物有关。

2. 腹泻型中毒

症状 ：伴随腹痛的水状腹泻。

：伴随腹痛的水状腹泻。 源头：一般与肉类、奶类、蔬菜和鱼类等多种食物有关。

中心提醒，每克食物含有超过10万个蜡样芽孢杆菌细胞便有可能引致食物中毒。避免蜡样芽孢杆菌在食物中大量生长的关键，是食物在加热处理后要控制好贮存的时间和温度，如非即时进食，应把食物贮存于安全温度（摄氏60度以上／摄氏4度或以下）；另外，避免把易坏的预先包装食物和饮品放在室温下过久；开封或翻热后应立即食用。

延伸阅读：超市3类食物绝不买！专家揭恐食物中毒脱水致死 这种水果超多菌？

---

相关文章：

食物中毒症状如何分辨？吃3类食物解毒自救？

女子吃花生中毒险死！医生揭原因 3类食物比砒霜更毒

女子吃隔夜西瓜 休克入ICU险死 医生揭5大致命行为 放雪柜后必做1事？

隔夜餸可翻热多少次？带饭忌放3类食物？隔夜菜5大处理方法超错恐致中毒