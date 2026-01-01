洗衣液推介｜日媒《LDK》评测9款人气产品 2款获A级 可防臭/彻底去污渍！

【洗衣液推介】洗衣用品是日常生活中不可或缺的日用品。日本杂志《LDK》评测了市面9款洗衣液，包括「花王 Attack」、「 NANOX」及「P＆G」等热门品牌，并从清洁力、除臭力、防臭力和使用感受4方面对比各款产品，当中有2款洗衣液获A级。

日本《LDK》评测9款洗衣液 2款获A级

《LDK》近日公布9款洗衣用品的测试结果，其中4大评分标准如下：

清洁力 ：测试洗衣液去除油渍和食物污渍的效果。《LDK》使用了模拟日常污渍的织物和人工污渍织物。在特定条件下用每种洗衣液清洗这些织物，并评估其清洁力。

：测试洗衣液去除油渍和食物污渍的效果。《LDK》使用了模拟日常污渍的织物和人工污渍织物。在特定条件下用每种洗衣液清洗这些织物，并评估其清洁力。 除臭力 ：测试洗衣液能去除汗味和皮脂异味的能力。《LDK》测试员将浸透了汗水和皮脂等有异味的T裇清洗，再评估清洗后的T恤衫气味强度和宜人程度，以确定其评级。

：测试洗衣液能去除汗味和皮脂异味的能力。《LDK》测试员将浸透了汗水和皮脂等有异味的T裇清洗，再评估清洗后的T恤衫气味强度和宜人程度，以确定其评级。 防臭力 ：测试洗衣液在再次穿著衣物时能防止异味的能力。用每种洗衣液洗涤过的T恤衫都喷洒了一种气味难闻的液体，并静置一段时间。然后，气味评判员会评估气味的强度，并判断除臭效果。

：测试洗衣液在再次穿著衣物时能防止异味的能力。用每种洗衣液洗涤过的T恤衫都喷洒了一种气味难闻的液体，并静置一段时间。然后，气味评判员会评估气味的强度，并判断除臭效果。 使用感受：由多位测试者使用每款产品，并进行评判。性价比也在这项测试中被考虑。

9款洗衣用品名单及评价⬇⬇⬇

LDK评测洗衣液名单：

第9位（2.67分）C级：花王 Attack 抗菌EX ラク干しプラス（日圆¥273，约HK$14）

第8位（2.96分）B级：P＆G アリエール MiRAi 洗浄プラス（日圆¥398，约HK$20）

第7位（3.42分）B级：花王 Attack 高活性バイオパワー（日圆¥443，约HK$22）

第6位（3.53分）B级：花王 Attack 消臭ストロングジェル（日圆¥421，约HK$21）

第5位（3.63分）B级：花王 Attack 除菌アドバンス（日圆¥356，约HK$18）

第4位（3.64分）B级：ライオン NANOX one 洗浄プラス（日圆¥548，约HK$27）

第3位（3.70分）B级：P＆G アリエール ジェルボール プロ（日圆¥227，约HK$11）

第2位（3.94分）A级：花王 Attack 抗菌EX 强力洗浄（日圆¥414，约HK$21）

第1位（4.06分）A级：ライオン NANOX one PRO（日圆¥648，约HK$32）

第1名洗衣液有何优点？

在各款产品中，「花王 Attack 抗菌EX ラク干しプラス」获得最后一名，《LDK》测试员指，「花王 Attack 抗菌EX ラク干しプラス」的去污效果不佳，清洁力还有待提升。在所有测试产品中，其除臭效果评分最低。它的刻度太小，难以辨认，但瓶身握感舒适，获得了好评。

《LDK》测试员指，排名第1位的「ライオン NANOX one PRO」和第2名的「花王 Attack 抗菌EX强力洗浄」都获得Best Buy的称号。《LDK》指，第1位的「ライオン NANOX one PRO」的清洁力令人满意，它能彻底去除汗渍、皮脂和食物污渍。其除臭和防臭功效均获得高度评价。经专业人士认证，可将异味消除至近乎无味的程度，也能有效防止异味产生，因此荣登榜首。这款产品也因良好的使用感受而备受好评。纤细的瓶身握感舒适，醒目的刻度线让测量更加便利。透明的瓶身方便查看剩余量，而且性价比极高。

资料来源：日本杂志《LDK the Beauty》

延伸阅读：美白眼霜推介｜日本《LDK》评测7款人气产品 6款获A级 有效保湿去黑眼圈！

---

相关文章：

防水防晒推介2024｜日本《LDK》实测10款热门防晒产品 3款获A级美白防UV Anessa/Bioré/Nivea排第几？

挂耳咖啡推介｜日本《LDK》评测23款有3款获A+级 Starbucks排第2 Muji排最尾？

眼药水推介｜日本《LDK》评测13款干眼症眼药水 乐敦/狮王获A级最平$22 戴隐形眼镜可用

护发乳推介｜日本《LDK》评测35款人气产品 13款获A级 PANTENE排最尾？