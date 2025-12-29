Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质

食用安全
更新时间：11:14 2025-12-29 HKT
说到居家必备物品，非「凡士林」莫属！有台湾药剂师分享，凡士林除了是有效的保湿品，竟还能急救止血、延长香水味、甚至解救卡住的拉链？即看凡士林的10个隐藏妙用，有2类人更要慎用？

凡士林不只保湿？药剂师教10大妙用

药剂师陈佳玲在个人Facebook专页「药玩家-玲玲药师」发文分享，凡士林的核心功能是「封闭性保湿」，能在皮肤表面形成保护膜，锁住水分并隔绝外界细菌与脏空气。正因如此，凡士林衍生出多种「不为人知」的用途，从美容护肤到日常急救，一罐应付多种状况。

凡士林10大用途：

 

 

凡士林用途｜1. 加强保湿

睡前在脚后跟、手肘等干燥部位厚涂凡士林，再穿上袜子或手套过夜，隔天皮肤明显软嫩。

凡士林用途｜2. 自制磨砂膏

混合凡士林与海盐，即成温和去角质膏。

凡士林用途｜3. 令香水味更持久

喷香水前在手腕、耳后涂抹薄层凡士林，油脂可延长香味持久度。

凡士林用途｜4. 染发隔离

染发前，将凡士林涂于发际线、耳朵及颈，可轻松擦去沾染的染剂，保护皮肤。

凡士林用途｜5. 温和卸妆

急需卸妆品时，可用凡士林去卸除眼妆或唇妆，轻轻按摩即可溶解化妆品。

凡士林用途｜6. 保护小伤口

轻微割伤、擦伤清洁后涂抹，可止血并形成防水保护膜，加速愈合、减少留疤（感染性伤口不适用）。

凡士林用途｜7. 防止刮脚

在新鞋容易脚的部位，预先涂抹凡士林，减少摩擦，避免产生水泡。

凡士林用途｜8. 舒缓BB尿疹

婴儿长时间穿尿片，易出现红屁股；可在清洁后涂抹凡士林，隔绝尿液与粪便刺激。

凡士林用途｜9. 舒缓伤风感冒致鼻子脱皮

伤风感冒时会频繁抹鼻涕，易导致鼻子周围红肿脱皮，涂抹凡士林有效舒缓刺痛。

凡士林用途｜10. 作为润滑剂（拉链、戒指

用棉花棒沾上凡士林涂抹卡住的拉链齿，即可恢复顺滑；另外也可涂抹于手指，以取下卡住的戒指。

凡士林非万能 4大使用禁忌要留神 2类人勿用！

不过，陈佳玲也提醒，凡士林并非万能。两类人士包括烫伤患者、油性肌肤者慎用，在以下情况也最好忌用：

勿用凡士林｜1. 烫伤初期

因为烫伤是需要散热的，惟凡士林会封住热气，加重烫伤。

勿用凡士林｜2. 油性肌肤/易长痘痘者慎用

凡士林封闭性强，若清洁不当或油脂分泌旺盛可能会堵塞毛孔，导致粉刺或痘痘恶化。

勿用凡士林｜3. 不可与乳胶避孕套同用

凡士林是油性物质、会腐蚀乳胶，导致避孕套破裂。进行性行为时，应选用水性润滑剂。

勿用凡士林｜4. 仅锁水不补水

凡士林本身没有水分，极度干燥皮肤应先拍化妆水或乳液补水后，再涂凡士林锁水。

资料来源：药剂师陈佳玲

