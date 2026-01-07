浴后身体乳液推介｜日本《LDK》评测14款人气产品 5款获A级 质地轻盈保湿力强

浴后身体乳液可于沐浴后马上涂在湿润皮肤，既省时又能达到保湿效果。日本杂志《LDK》评测了市面14款浴后身体乳液，包括「VECUA Honey」、「Biore The Body」和「matsukiyo」等热门品牌，并从保湿力、成分和使用感受3方面对比各款乳液，最终有5款获A级。

日本《LDK》评测14款浴后身体乳液 5款获A级

《LDK》近日公布14款浴后身体乳液的测试结果，其中3大评分标准如下：

保湿力 ：研究人员要求多名受试者将手臂浸入恒温水中，然后在手臂仍湿润时涂抹等量的各种产品。使用专用设备测量涂抹产品前后皮肤的含水量，并根据含水量的变化评估结果。

：研究人员要求多名受试者将手臂浸入恒温水中，然后在手臂仍湿润时涂抹等量的各种产品。使用专用设备测量涂抹产品前后皮肤的含水量，并根据含水量的变化评估结果。 成分 ：在化妆品制造商前研究员石渡日奈子的协助下，对产品标签上列出的成分进行了分析和评估。

：在化妆品制造商前研究员石渡日奈子的协助下，对产品标签上列出的成分进行了分析和评估。 使用感受：监督员在沐浴时实际使用产品，评估涂抹的难易程度以及与皮肤的融合程度，并检查容器的易用性。

14款浴后身体乳液实测结果及评价⬇⬇⬇

LDK评测浴后身体乳液名单：

C级（2.58分）：YOJOY Femme Inbath Body serum（日圆¥3300，约HK$166）

C级（2.88分）：Lissage Bathtime Body Serum（日圆¥2063，约HK$104）

B级（3.04分）：BodyNiQLE グルタチオンボディクリーム（日圆¥1980，约HK$99）

B级（3.46分）：SLEEP STEP Aromatic Body Milk sweet dream（日圆¥1320，约HK$66）

B级（3.46分）：matsukiyo After-shower Body Milk（日圆¥1408，约HK$71）

B级（3.49分）：Skin Cotton &PDRN Retinol Essence Shot Body Milk（日圆¥1495，约HK$75）

B级（3.61分）：And Good night Cool Milky Cream Breeze Lavender（日圆¥1320，约HK$66）

B级（3.83分）：ALFACE+ Inbath Booster Serum（日圆¥1980，约HK$99）

B级（3.90分）：Cow Brand 无添加 全身保湿ミルククリーム（日圆¥1056，约HK$53）

A级（3.96分）：meshimase Body milk Fresh & Juicy Pear（日圆¥1980，约HK$99）

A级（3.96分）：TBC MUSK In bath body milk for smooth, bright skin（日圆¥2200，约HK$110）

A级（4.00分）：AHRES Hydrector Body Milk （日圆¥5280，约HK$265）

A级（4.00分）：Biore The Body お风吕でぬれた肌に使うボディ乳液 肌しっとり ホワイトティーの香り（日圆¥978，约HK$49）

A级（4.23分）：VECUA Honey Wonder Honey Pure Kinmokuse Moisture Body Milk（日圆¥1646，约HK$83）

最高分的浴后身体乳液有何优点？

在各款产品中，「YOJOY Femme Inbath Body serum」获得最后一名，《LDK》测试员指，这是一款采用植物萃取成分的油性精华，质地类似洁面油。但这款油性产品缺乏持久的保湿效果。一些用户抱怨说，其柔滑的质地容易滴落，难以涂抹在湿润的皮肤上。保湿效果测试也令人失望。

「VECUA Honey Wonder Honey Pure Kinmokuse Moisture Body Milk」获得最高分。《LDK》测试员指，这款浴后身体乳液让肌肤倍感滋润柔滑。它以蜂蜜为保湿成分。涂抹于湿润的肌肤上，用毛巾擦干后，即使过了一段时间，肌肤依然保持滋润。试用者评论说，这款乳液易于推开，即使双手湿润，也能轻松开合瓶盖！《LDK》测试员又指，这款乳液质地丰润，类似乳霜，在肌肤表面形成一层适度的油膜，能够锁住水分，是干燥肌肤的理想之选。另外，它的桂花香味怡人，与真正的桂花香气十分接近。

