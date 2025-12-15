消委会去角质洁面产品｜25款洁面产品大比拼 12款获5星好评！最平仅售$40日本制
发布时间：10:51 2025-12-15 HKT
【消委会/去角质洁面产品/推介名单】为改善粉刺、暗疮和皮肤粗糙暗哑等问题，不少人都会选购去角质洁面产品。消委会今日（12月15日）发表去角质洁面产品被检测结果，检测中测试了市面25款去角质洁面产品的化学安全程度，包括Neutrogena、CLINQUE、曼秀雷敦、无印良品等品牌。当中有3款酸碱值过低，或有刺激皮肤风险，另有1款二恶烷含量，超欧盟建议安全水平。同时有12款获消委会5星好评，当中最平仅售$40，性价比高！
消委会去角质洁面产品｜25款去角质洁面产品大比拼 12款获5星好评！
据消委会《选择月刊》第590期指，这次测试的25款产品样本，除1款无标示去角质或具「去角质」功效成分，19 款标示含有果酸或水杨酸等化学去角质成分，当中9款同时含有磨砂粒子。样本售价由每件$29至$450，若以每毫升/克计算，售价由$0.2 至$5.9 不等，相差逾28倍。当中以下12款产品获消委会5星好评：
消委会洁面产品5星名单：
|品牌及产品名称
|声称来源地
|声称适合肤质
|大约零售价
|标示容量/重量
|每毫升/克大约零售价
|Neutrogena-深层净化柔滑去角质露
|泰国
|所有肤质（包括敏感肤质）
|$89
|150克
|$0.6
|CeraVe-SA水杨酸焕肤洁肤露
|中国
|干性、粗糙、凹凸不平的肌肤
|$260
|473毫升
|$0.5
|BIODERMA LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE-控油去角质啫喱
|法国
|混合性、油性及暗疮皮肤适用
|$155
|100毫升
|$1.6
|SKINCEUTICALS-BLEMISH+AGE CLEANSER GEL
|法国
|/
|$450
|240毫升
|$1.9
|Aēsop-Purifying Facial Exfoliant Paste
|澳洲
|大部分肤质
|$440
|75毫升
|$5.9
|CLINIQUE-all about clean 2-in-1 cleansing+exfoliating jelly Anti-Pollution
|比利时
|所有肤质
|$255
|150毫升
|$1.7
|YVES ROCHER-PURE MENTHE THE ANTI-BLACKHEAD CLEANSER & SCRUB With Organic Peppermint
|法国
|容易生暗疮肤质
|$145
|125毫升
|$1.2
|InnisFree-VOLCANIC BHA PORE CLEANSING FOAM
|韩国
|/
|$95
|150克
|$0.6
|肌研-卵肌去角质毛孔紧致洁面乳
|中国
|/
|$79
|130克
|$0.6
|Bifesta-碳酸洁面泡沫 (亮肌去角质型)
|日本
|所有肤质
|$40
|200克
|$0.2
|SABON-清爽薄荷2合1焕肌磨砂霜
|以色列
|所有肤质
|$420
|125毫升
|$3.4
|KIEHL'S-Clearly Corrective Brightening & Exfoliating Daily Cleanser
|美国
|/
|$270
|150毫升
|$1.8
消委会去角质洁面产品｜3款产品酸碱值过低 或刺激皮肤
消费者委员会测试 25 款样本以评估产品的化学安全程度，发现去角质产品的常见成分 α-羟基酸（俗称果酸）及水杨酸的含量，全部符合内地的相关规定。
消委会指，含果酸及ꞵ-羟基酸产品的酸碱值，是决定产品去角质效果的重要因素之一。然而，产品的酸碱值亦会影响其刺激皮肤的程度。其中，「ROSETTE 果酸去角质维C凝胶-亮透型」检出果酸的样本酸碱值为 2.6，未符合内地《化妆品安全技术规范》对含果酸产品的酸碱值不得低于3.5 的要求。
而声称含有果酸但未有检出的「collagen by watsons 净澈去角质洁面啫喱」、「Detclear 水果焕肤去角质啫喱」，两者的酸碱值分别为2.6 及2.7，若参照上述规范，均低于果酸产品酸碱值不得低于3.5的标准。
消委会提醒，使用酸碱值过低的产品，可能引起刺激和过敏反应，导致皮肤发炎。若消费者使用产品后有任何不适，应先停用并咨询医生意见。
消委会去角质洁面产品｜约7成样本检出香料致敏物
至于香料致敏物方面，消委会在检测中发现有大约7成样本（18 款）检出1 种至 11 种限用香料物质，其中 12款均含有柠檬烯，是测试中最常见的香料致敏物质。当中，「APIVITA FACE SCRUB OLIVE DEEP EXFOLIATION」含有 11 种香料致敏物质，总量为0.6305%，不论是种类或总量均是各样本中最多，但其标签有标示完整成分列表，让消费者知悉。
根据欧盟《化妆品条例》的要求，若此类产品中香料致敏物质的浓度超过0.01%，便须标示于成分列表内。10 款样本检出 1 至 4 种含量高于 0.01%的香料致敏物质，但当中 5 款没有相关标示，未符欧盟规定。虽然现时本港法例未规定化妆品必须标示详细成分或列出香料致敏物质，但消委会建议有关生产商留意国际间就香料物质而订定的最新法规和建议，并积极改善产品配方及提供清晰的成分资料，以保障消费者的健康。
消委会去角质洁面产品｜3样本检出二恶烷 1款超欧盟建议水平
二恶烷被列为可能令人类患癌物质，欧盟《化妆品条例》及内地《化妆品安全技术规范》均要求化妆品中不可添加二恶烷，然而若属于非刻意添加而技术上无法避免，则允许化妆品含有微量二恶烷。内地要求限值为 30ppm，而欧盟 SCCS 在 2015 年的报告则指出，10ppm 或以下为安全水平。
消委会测试结果显示，有3款样本检出二恶烷，含量介乎1.44ppm至14.60ppm，全部符合内地要求，但「Detclear 水果焕肤去角质啫喱」高于欧盟 SCCS 的建议水平。一般而言，洁面用品与皮肤接触的时间短，用后亦会立即冲洗，经皮肤接触而吸收的剂量不高。然而，消委会仍鼓励相关厂商改善生产流程及原材料，力求达致不含二恶烷的水平。
消委会洁面产品3-4.5星名单：
消委会去角质洁面产品｜如何安全选购及使用？
在挑选和使用去角质洁面产品时，消委会亦有以下建议：
- 消费者（尤其是患有皮肤病或皮肤容易过敏的人士）使用含果酸和水杨酸等产品时，应先在局部范围试用，并由低频率开始，观察有否出现过敏或刺激反应。使用后若出现持续红肿等不适，应立即求医；
- 若接触到酸碱值过低的产品，可能引起皮肤刺激和过敏反应；而酸碱值过高，亦可能损害皮肤保护膜，增加敏感的风险；
- 初次使用产品前，必须细阅产品说明，留意建议的使用频率和时间。样本中，4 成说明可每日使用，约3成建议每周使用 1 至 3 次不等；驻留时间一般建议由 20 秒至 2 分钟不等；
- 冬季天气较为干燥，应适度减少去角质洁面产品的使用频率；
- 避免产品接触眼睛、口鼻黏膜等敏感部位，亦应避免用于伤口及正在发炎的暗疮患处；
- 去角质后，皮肤或会变得干燥及易受紫外线影响，建议尽快为皮肤作保湿护理，并于外出时作足够的防晒措施，涂抹具 UVA 及 UVB 防护的防晒乳霜，并避免曝晒。
资料来源：消委会
