「超级水果」蓝莓稳血糖抗发炎 错误洗法恐令农药渗果肉 医生教正确清洗3步骤

蓝莓不只护眼美肌之宝，其抗氧化特性更提供了多重健康益处，包括稳定血糖、抗发炎等。不过，蓝莓也是残留农药排行榜的常客，用错洗法更恐导致农药渗入果肉，反而有损健康。有医生教3步骤正确清洗蓝莓避免误吞农药，吃得更安心。

「超级水果」蓝莓稳血糖抗发炎 解构4大健康功效

营养功能医学专家刘博仁医生在其Facebook专页发文，解构蓝莓的丰富营养和强大的保健功效。他形容，蓝莓是集抗氧化、抗发炎、肠道保护等多重功能于一身的「超级水果」，值得每天都吃。

蓝莓营养成分：

花青素与多酚：强效抗氧化与抗发炎成分，是蓝莓的健康核心。

膳食纤维：每100g含2.4g膳食纤维，有助平衡肠道微生态，提升饱足感并稳定血糖。

维他命C：支持免疫与抗氧化。

维他命K：对骨骼与凝血很关键。

锰（Mn）：是抗氧化酵素辅因子，参与身体代谢。

他引用了2024年刊登在《Frontiers in Nutrition》的一篇研究，列出蓝莓对健康的4大重要益处。

蓝莓的众多保健功效：

1. 保护心血管健康

在护心效果的证据最强，吃蓝莓能够改善血管内皮功能，增加一氧化氮（NO），让血管更放松，从而有效降低收缩压，还有效减少慢性发炎指标。因此，对高血压、代谢综合症患者等心血管疾病高风险人士特别有益。

2. 改善血糖与胰岛素敏感度

研究发现蓝莓与花青素能抑制餐后血糖波动，从而改善胰岛素作用并支持葡萄糖代谢，对于前期糖尿病人士是非常实用的饮食治疗之选。

3. 维持脑部健康与认知功能

多吃蓝莓有助提升短期记忆，降低氧化压力，尤其适合50岁以上熟龄人士加强保护神经及大脑。

4. 有益肠道健康与免疫调节

花青素与肠道细菌互相作用，有助于增强肠道屏障，从而减少肠道发炎，并提升整体免疫反应。

正确清洗蓝莓3步骤 错误洗法恐令农药渗果肉

蓝莓时有农药残留的问题，例如美国环境工作组织（EWG）的「2025年农产品农药购物指南」当中，蓝莓在检测的47种蔬果中名列最多农药蔬果的第11位，每个样本平均验出有4种或以上的农药。刘博仁医生指，蓝莓当中常见的可能残留物包括杀菌剂（Boscalid）、杀虫剂（Cypermethrin）等。他提出正确清洗蓝莓的3大步骤，最有效洗走残留农药，吃得更安心：

1. 流动清水冲洗 30-60 秒

一边冲洗，一边轻轻搓揉果实，让表面凹槽的脏污与农药被带走，是最重要的步骤。

2. 使用滤网

让蓝莓在其中滚动以增加物理摩擦，比浸泡清洁效果更好更干净。

3. 吃多少洗多少

吃之前才洗，不要提前洗完放雪柜，蓝莓表皮脆弱，先洗会更容易发霉。

他强调，最新的食安建议已经不鼓励长时间用盐水、醋水或小苏打水浸泡水果，此举不只可能破坏口感，而且清洁效果有限，时间太长甚至可能令水溶性农药渗入果肉，得不偿失。

