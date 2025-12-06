农药蔬果｜英国盘点12款蔬果易残留农药 常进食恐致癌不育 第1名农药超标99%

【农药蔬果】英国非牟利组织发布的最新报告揭示，当地超市常见的提子、青柠等12种水果、蔬菜，已成为农药残留最严重的「最毒蔬果」，其中农药超禁最严重的水果样本，更检出高达99%检出多重农药残留，恐致癌不育，情况令人忧虑。

盘点12款蔬果易残留农药 常进食恐致癌不育

据《Daily Mail》报道，英国非牟利组织《农药行动网络》（PAN UK）近日分析政府检测数据后，发表了农药残留最严重的12种蔬果排行榜，当中包括西柚、提子和青柠。报告揭露了以下关键状况：

检测总数：检测的17种水果和蔬菜中，发现了123种不同化学物质；75%水果类、25%蔬菜类含多种农药残留。

致癌/化学物质：发现42种与癌症相关的农药，21种会干扰荷尔蒙的化学物。

健康风险：长期接触恐增致癌风险，更可能导致出生缺陷、发育障碍、生殖问题。

12款农药超标蔬果排行榜

12款农药超标蔬果（含多重农药残留样本比例）：

第12位：豆类（干）（20.83%）

第11位：茄子（22.92%）

第10位：西兰花（26.45%）

第9位：蘑菇（31.25%）

第8位：辣椒（37.5%）

第7位：豆类（37.5%）

第6位：蜜瓜（46.39%）

第5位：甜椒 （48.96%）

第4位：香蕉 （67.12%）

第3位：青柠 （79.17%）

第2位：提子 / 葡萄（89.81%）

第1位：西柚 / 葡萄柚（99.17%）

《农药行动网络》报告分析，第1名的西柚含有多种农药残留（121个样本中120个），是所有蔬果中风险比例最高；提子（108个样本中的97个）和青柠（24个样本中的19个）的残留比例也很高，更惊人的是，在一个从土耳其进口的提子样本中，发现了16种不同农药的残留。

报告揭示另一监管漏洞，尽管欧盟和英国已禁止多种剧毒农药，但这些禁用农药仍可能透过进口食品进入市场，事关非欧盟国家的种植者仍可使用这些禁用农药。

面对农药残留风险，英国专家建议：

以流动水流冲洗水果和蔬菜，但同时指出，这并不能完全消除潜在的有害残留物，只能减少表面的残留；

去皮可能是更有效去除残留的方法，但同时去除膳食纤维和重要营养素（如维他命C）；

宜食用有机认证的水果和蔬菜。

农药蔬果｜食安中心蔬果清洗建议 用清洁剂更不干净？

本港食安中心则建议，可在流动的清水下彻底冲洗蔬菜和水果。在适当的情况下，可用干净的刷子刷洗表层坚硬的农产品，如瓜类，以去除表面和缝隙间的污垢和污染物，如除害剂（农药）残余。

至于浸泡蔬菜，虽然一些研究指出这有助减少除害剂残余，但蔬菜的营养素也会随之流失。食安中心在2017年首季不再建议以浸泡方式处理蔬菜，亦不建议使用肥皂、配方洗涤剂或农产品清洁剂等来清洗蔬果。

资料来源：《Daily Mail》、香港食物安全中心

