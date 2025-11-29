清洁剂推荐｜日本《LDK》实测16款人气产品 5款获专家推荐 轻松清除宠物/厕所/家具/厨房污渍！

【清洁剂】从油腻的炉灶和抽油烟机到拖地，甚至清洁浴室和厕所，不同的地方需要不同种类的家用清洁剂。虽然许多人希望减少清洁剂的使用种类，但选择一枝万用的清洁剂并非易事。日本杂志《LDK》推荐市面16款清洁剂，包括「花王」、「Blessing」及「友和」等热门品牌，并从去污能力、除臭能力及使用感等方面全面对比各款产品，当中5款获专家推荐。

日本《LDK》评测16款清洁剂 5款获专家推荐

《LDK the beauty》指，东京家政公司 Eight Piece 的老板盐月隆仁（Takahito Shiotsuki）和清洁整理顾问上原佳子（Yoshiko Uehara）根据去污能力、除臭能力和使用感等标准，实测16款清洁剂，当中有5款获专家特别推荐。

5款专家推荐清洁用品实测结果及评价⬇⬇⬇

5款专家推荐清洁用品名单：

多用途清洁布（5.00分）：リスダンケミカル ガラス一発クリーン M（日圆¥891，约HK$44）

食物烧焦去除剂（5.00分）：カインズ コゲ落とし用洗剤（日圆¥498，约HK$25）

万用漂白剂：花王 キッチン泡ハイター（日圆¥345，约HK$17）

水相关清洁剂：友和 水アカクレンジング（日圆¥511，约HK$25）

多用途清洁剂：友和 アビリティークリーン（日圆¥511，约HK$25）

《LDK》指，「友和 アビリティークリーン」是一款多用途的万用清洁剂，从炉灶到衣物，样样都能用。他们指，这款万用清洁剂可以快速去除各种污渍，从厨房的油渍到墙壁、浴室置物架和泛黄衬衫，无所不能，还散发著清新的柑橘香气。

另一款获专家推荐的食物烧焦去除剂「カインズ コゲ落とし用洗剤」被指，能去除那些看似永远擦不掉的顽固食物烧焦污垢。即使是过去一年积聚在炉灶垫上的顽固烧焦食物，只需简单浸泡和擦洗即可彻底清除。

《LDK》又向大家推介以下11款在 LDK杂志测试中​​获得高分的建议清洁剂：

针对不同区域的清洁用品实测结果及评价⬇⬇⬇

LDK推荐针对不同区域的清洁用品名单：

宠物清洁纸（3.67分）：アース･ペット ジョイペット オシッコ汚れ 専用おそうじシート（日圆¥579，约HK$29）

床清洁用品（4.50分）：花王 Quickle クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート（日圆¥470，约HK$23）

床清洁用品（5.00分）：ユニ・チャーム ウェーブ フロア用ドライシート（日圆¥331，约HK$16）

家具清洁用品（5.00分）：井上工具 シールはがし（日圆¥1000，约HK$49）

厕所清洁纸（4.25分）：大王制纸 エリエール キレキラ! トイレクリーナー 1枚で彻底おそうじシート クリーンフローラルの香り（日圆¥273，约HK$14）

厕所清洁剂（5.00分）：ライオン ルックプラス トイレクレンジング（日圆¥378，约HK$19）

洗衣机槽清洁剂（4.00分）：Blessing クリーンプラネット 洗濯槽のカビ 丸洗浄 Professional（日圆¥1638，约HK$81）

浴缸清洁剂（5.00分）：花王 バスマジックリン エアジェット 除菌EX ハーバルクリアの香り（日圆¥492，约HK$24）

镜清洁用品（4.50分）：リンレイ ウルトラハードクリーナー ウロコ・水アカ用（日圆¥909，约HK$45）

浴室霉菌清洁喷雾（4.50分）：DoiiLA カビトリバブル（日圆¥2080，约HK$103）

风扇清洁喷雾：日本ミラコン产业 キッチンクリーン（日圆¥567，约HK$28）

《LDK》指，「アース･ペット ジョイペット オシッコ汚れ 専用おそうじシート」能轻松去除宠物污渍和异味。LDK 进行了实际测试，并授予其 A级评级，被评为宠物清洁纸最佳之选。使用清洁纸擦拭磁砖上的模拟尿渍时，这款产品被证明能去除最多污渍，擦拭2次后异味几乎完全消失。

另外，浴室霉菌清洁剂「DoiiLA カビトリバブル」同样获推介。《LDK》指，即使是顽固的、大面积的黑霉，也能轻松搞定。只需喷洒喷雾剂，待其自然干燥，即可几乎完全清除浴室中蔓延的显眼黑霉。

资料来源：《LDK the beauty》

