洗洁精推介｜日本《LDK》评测14款人气产品 4款获A级 快干/强效去油/温和护手！

洗洁精是生活的必需品。近年来，市面上出现了许多具不同功能的洗洁精，标语快干、泡沫持久和强效清洁等不同功效。日本杂志《LDK》测试市面14款洗洁精，当中包括「花王」、「Seven Premium」及「Lion」等热门品牌，全面对比各款洗洁精的清洁力、起泡能力和泡沫保持度等功效，最终有4款洗洁精获A级。

日本《LDK》评测14款洗洁精 4款获A级

《LDK》近日公布14款洗洁精的测试结果，其中4大评分标准如下：

清洁力 ：将一定份量的油性污垢涂抹在玻璃片上，再用稀释的清洁液清洗。在清洗前后分别量度玻璃片的重量，以评估清洁力。

：将一定份量的油性污垢涂抹在玻璃片上，再用稀释的清洁液清洗。在清洗前后分别量度玻璃片的重量，以评估清洁力。 起泡能力和泡沫保持度 ：以特定浓度的洗洁精加入海绵擦拭碗碟一定次数，并根据泡沫的数量和品质评估起泡能力。然后，在海绵上滴入一定份量的油，重复擦拭直至不再产生泡沫，并根据所用油的数量来评估其泡沫保持度。

：以特定浓度的洗洁精加入海绵擦拭碗碟一定次数，并根据泡沫的数量和品质评估起泡能力。然后，在海绵上滴入一定份量的油，重复擦拭直至不再产生泡沫，并根据所用油的数量来评估其泡沫保持度。 泡沫流失度和快干程度 ：把一定份量的洗洁精泡沫涂抹在碗碟上，并垂直放置。然后向碟上喷水，比较泡沫完全消失所需的时间，以评估泡沫保持度。然后，用每种产品清洗一个白色碟，往盘子里倒入一定份量的蓝色水，然后将其竖立在相同的角度，根据一段时间后残留的蓝色水评估其速干能力。

：把一定份量的洗洁精泡沫涂抹在碗碟上，并垂直放置。然后向碟上喷水，比较泡沫完全消失所需的时间，以评估泡沫保持度。然后，用每种产品清洗一个白色碟，往盘子里倒入一定份量的蓝色水，然后将其竖立在相同的角度，根据一段时间后残留的蓝色水评估其速干能力。 成分：由成分专家评估每种产品对手部皮肤的影响。

LDK实测：10款洗洁精使用效果及评价⬇⬇⬇

LDK评测洗洁精名单：

第14位（2.00分）C级：MIYOSHI 食器洗いせっけん（日圆¥264，约HK$13）

第13位（2.38分）C级：arau アラウ. 台所・食器用 せっけん（日圆¥226，约HK$11）

第11位（3.00分）B级：MARKE Frosch Dish Wash Yuzu（日圆¥351，约HK$18）

第11位（3.00分）B级：Joy W除菌绿茶香味洗洁精（日圆¥220，约HK$11）

第8位（3.38分）B级：カインズ 食器用洗剤 ナチュラルオレンジの香り（日圆¥128，约HK$6）

第8位（3.38分）B级：花王キュキュット Natural Days＋除菌 ヴァーベナ＆シトラスの香り 220ml（日圆¥148，约HK$7）

第8位（3.38分）B级：花王キュキュット マスカットの香り（日圆¥148，约HK$7）

第7位（3.50分）B级：花王キュキュット クリア除菌 绿茶の香り（日圆¥148，约HK$7）

第5位（3.63分）B级：东邦 ウタマロキッチン（日圆¥322，约HK$16）

第5位（3.63分）B级：きほんのき 少量で洗える食器用洗剤（日圆¥130，约HK$7）

第4位（3.75分）A级：Seven Premium Dish Detergent（日圆¥107，约HK$5）

第3位（3.88分）A级：ecostore Lemon Dish Liquid（日圆¥541，约HK$27）

第1位（4.00分）A级：Lion CHARMY Magica 快干+清爽除菌柠檬味（日圆¥108，约HK$5）

第1位（4.00分）A级：Lion CHARMY Magica 酵素+ 桃味（日圆¥108，约HK$5）

第1名洗洁精有何优点？

在各款产品中，「MIYOSHI 食器洗いせっけん」获得最后一名，《LDK》测试员指，它的清洁力低且伤手，清洁率低于20%，而且会留下黏腻的残留物，需要仔细冲洗。虽然这款不含添加剂的洗碗精宣称温和不伤手，但它使用的皂基界面活性剂可能会刺激手部，因此使用时请务必戴上手套。

「Lion CHARMY Magica 酵素+ 桃味」和「Lion CHARMY Magica 快干+清爽除菌柠檬味」共同排名第1位，获得Best Buy的称号。《LDK》测试员指，排名第1位的「Lion CHARMY Magica 酵素+ 桃味」让洗碗更轻松，它没有任何缺点，推荐给注重泡沫多的用家。这款洗洁精能产生浓密的泡沫，快速去除最顽固的油渍，而且温和不伤手。至于「Lion CHARMY Magica 快干+清爽除菌柠檬味」亦在所有测试均获得高分！它非常快干，适合想要轻松清洁餐具的人！这款洗碗精温和不伤手，并能快速去除油污。

资料来源：日本杂志《LDK the Beauty》

延伸阅读：美白眼霜推介｜日本《LDK》评测7款人气产品 6款获A级 有效保湿去黑眼圈！

---

相关文章：

防水防晒推介2024｜日本《LDK》实测10款热门防晒产品 3款获A级美白防UV Anessa/Bioré/Nivea排第几？

挂耳咖啡推介｜日本《LDK》评测23款有3款获A+级 Starbucks排第2 Muji排最尾？

眼药水推介｜日本《LDK》评测13款干眼症眼药水 乐敦/狮王获A级最平$22 戴隐形眼镜可用

护发乳推介｜日本《LDK》评测35款人气产品 13款获A级 PANTENE排最尾？