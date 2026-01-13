Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

煮食油烟恐致肺癌！公开11种食油发烟点摆脱致癌物 哪种适合煎炸更护心血管？

食用安全
更新时间：20:30 2026-01-13 HKT
发布时间：20:30 2026-01-13 HKT

食油若选用不当，恐增患肺癌风险！有医生指出，根据烹调方式选择合适发烟点的油品至关重要，他更分享11种食油发烟点，究竟哪种油既能用于煎炒，又能兼顾保护心血管？

煮食油烟恐致肺癌！公开11种食油发烟点助摆脱致癌物

肺癌背后的隐形杀手除了吸烟外，煮食时所产生的油烟其实亦是导致肺癌的高危因素之一。减重医生萧捷健在其facebook专页发文指，当油温超过其发烟点时，油品便会开始变质，并释放出夹带有害物质的油烟，增加致癌风险。

若要保护肺部，他指出关键在于认识不同食油的发烟点。所谓发烟点，即油品加热后开始冒烟的温度，一旦超过此温度，油的化学结构便遭破坏，不仅导致营养流失，更会产生如丙烯醛等有害致癌物。他指出，不同的烹饪方式应选用不同的油品，若用错反而对健康造成更大伤害。当中，他列出以下11种食油的发烟点、烹调方式和营养等，供大家参考：

 

 

11种食油发烟点一览：

1. 亚麻籽油

  • 发烟点（°C）：约107-121
  • 氧化稳定度：低
  • Omega3、Omega6、Omega9比例：高Omega-3
  • 烹调方式：不宜烹调

2. 芝麻油

  • 发烟点（°C）：约177-210
  • 氧化稳定度：低
  • Omega3、Omega6、Omega9比例：6:4.5:1
  • 烹调方式：凉拌、低温烹调

3. 初榨橄榄油

  • 发烟点（°C）：约190-220
  • 氧化稳定度：高
  • Omega3、Omega6、Omega9比例：1:12:77
  • 烹调方式：凉拌、 低温烹调

4. 精炼橄榄油

  • 发烟点（°C）：约210-240
  • 氧化稳定度：中
  • Omega3、Omega6、Omega9比例：1:12:77
  • 烹调方式：凉拌、低温烹调

5. 紫苏油

  • 发烟点（°C）：约232
  • 氧化稳定度：低
  • Omega3、Omega6、Omega9比例：55:15:30
  • 烹调方式：凉拌、中温烹调

6. 大豆油

  • 发烟点（°C）：约234-238
  • 氧化稳定度：中
  • Omega3、Omega6、Omega9比例：1:540:250
  • 烹调方式：中温烹调

7. 葵花油

  • 发烟点（°C）：约227-232
  • 氧化稳定度：中
  • Omega3、Omega6、Omega9比例：1:340:115
  • 烹调方式：中温烹调

8. 花生油

  • 发烟点（°C）：约231-236
  • 氧化稳定度：中
  • Omega3、Omega6、Omega9比例：1:93:160
  • 烹调方式：中温烹调

9. 牛油果油

  • 发烟点（°C）：约250
  • 氧化稳定度：高
  • Omega3、Omega6、Omega9比例：1:13:70
  • 烹调方式：高温烹调

10. 苦茶油

  • 发烟点（°C）：约220
  • 氧化稳定度：高
  • Omega3、Omega6、Omega9比例：1:21:188
  • 烹调方式：高温烹调

11. 糙米油

  • 发烟点（°C）：约240
  • 氧化稳定度：高
  • Omega3、Omega6、Omega9比例：1:71:91
  • 烹调方式：高温烹调

 哪2种食油适合煎炸更护心血管？

根据发烟点的不同，萧捷健医生指出一般食油大致可分为以下3类：

1. 低发烟点油品 

  • 例子：亚麻油、印加果油等
  • 好处：富含对健康有益的Omega-3脂肪酸，具有强大的抗发炎功效，有助于保护心血管及维持大脑健康。
  • 建议：这类油品可直接淋在沙律或凉拌菜上，适用于低温料理，但切勿用来炒菜。

2. 中发烟点油品

  • 例子：橄榄油、芝麻油、花生油、大豆油。
  • 建议：这类油品适合用于中火煎炒、炖煮。

这类食油健康与否，需要看Omega-6或Omega-9何者为主：

  • Omega-9：例如橄榄油属於单元不饱和脂肪酸，有助降低坏胆固醇、稳定血糖，对心血管健康有益。
  • Omega-6：包括大豆油、葵花油，而Omega-6为人体必需脂肪酸，但现代饮食普遍摄取超标，建议Omega-6与Omega-3比例维持约4:1，以维持身体较低度的发炎状态。

3. 高发烟点油品

  • 例子：牛油果油、苦茶油
  • 好处：两者皆富含Omega-9，在提供高温稳定性时，也能兼顾心血管健康。
  • 建议：这类油品适合高温油炸及大火快炒，在高温下稳定性高，不易产生有害物质，是煎、炒、炸的首选。如以铁铸锅煎牛排或进行油炸时，选用这类油品最为合适。

萧捷健医生指出，自己个人低温烹调时会使用亚麻油、中温使用橄榄油、高温则选用苦茶油或牛油果油。其实选择油品的关键不在于价格或品牌，而是应根据自身的烹饪方式，挑选对应发烟点的油品。

肺癌症状有何常见征兆？厨房油烟增风险？

肺癌是本港头号致命癌症，根据香港癌症资料统计中心资料显示，在2022年本港的肺癌新症共有5707宗，占癌症新症总数的16.1%。死于肺癌的人数更占癌症死亡总数超过1/4，共造成3782人死亡。

据本港医管局资料，肺癌是一种恶性肿瘤，通常于下呼吸道系统，如支气管和细支气管的表皮细胞等部位产生。肺癌若能够提早发现，能够提高治愈率。可惜，大部分病人确诊患上肺癌时已达中期或晚期，增加了治疗的难度。因此高危人士（吸烟人士与经常吸食二手烟的人）要对呼吸道疾病保持警觉，以便及早发现肺癌，增加治愈率。

肺癌有何常见症状？

  1. 持续性咳嗽
  2. 痰中带血
  3. 胸肺反复受到感染或经久难愈
  4. 声音嘶哑
  5. 胸部不适，咳嗽或深呼吸时感到疼痛
  6. 食欲不振及体重下降
  7. 容易疲倦

甚么因素易引发肺癌？

  1. 吸烟或常吸入二手烟
  2. 长期缺乏进食新鲜蔬菜、水果和含丰富维他命A的食物
  3. 长期吸入厨房油烟
  4. 经常进食经烧烤、腌制的食物
  5. 长期吸入燃烧香烛的烟雾
  6. 种族或遗传因素

资料来源：减重医生萧捷健香港癌症资料统计中心医管局

延伸阅读：营养师推介3种煮食油 防癌/抗发炎/降胆固醇 橄榄油2种煮法最有益

---

相关文章：

癌症名医教8招抑制癌细胞 复发率减30%！吃1类食油防癌功效大增

健康食油｜不是橄榄油！常吃这种好油胰脏癌风险降70% 降胆固醇/防脑退化也有效！

2大护肾食油每天必吃 可降胆固醇/抗发炎 医生公开最佳摄取量

4种食油恐致超恶乳癌 削治疗效果恶化快 营养师教4招防癌降风险

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
2026-01-12 16:28 HKT
阿Sa蔡卓妍认爱健身教练：可以删去绯闻两个字 男友林俊贤曾现身庆生派对泄感情进度
01:20
阿Sa蔡卓妍认爱健身教练：可以删去绯闻两个字 男友林俊贤曾现身庆生派对泄感情进度
影视圈
3小时前
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
影视圈
6小时前
铜锣湾SOGO外过路处拟安装防撞柱 政府：避免有心人士用车辆故意冲撞人群 工程开支500万元
铜锣湾SOGO外过路处拟安装防撞柱 政府：避免有心人士用车辆故意冲撞人群 工程开支500万元
社会
5小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
3小时前
曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢
00:58
曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢
影视圈
6小时前
大埔民政专员换人 钟慧婷接任 陈巧敏曾因宏福苑路祭衣著惹议
大埔民政专员换人 钟慧婷接任 陈巧敏曾因宏福苑路祭衣著惹议
政情
3小时前
何伯何太涉互殴案，两人申法援均遭拒，押后3月17日再讯。
01:29
何伯何太涉互殴案 两人申请法援均遭拒 押后3.17再讯
社会
7小时前