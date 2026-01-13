煮食油烟恐致肺癌！公开11种食油发烟点摆脱致癌物 哪种适合煎炸更护心血管？

食油若选用不当，恐增患肺癌风险！有医生指出，根据烹调方式选择合适发烟点的油品至关重要，他更分享11种食油发烟点，究竟哪种油既能用于煎炒，又能兼顾保护心血管？

煮食油烟恐致肺癌！公开11种食油发烟点助摆脱致癌物

肺癌背后的隐形杀手除了吸烟外，煮食时所产生的油烟其实亦是导致肺癌的高危因素之一。减重医生萧捷健在其facebook专页发文指，当油温超过其发烟点时，油品便会开始变质，并释放出夹带有害物质的油烟，增加致癌风险。

若要保护肺部，他指出关键在于认识不同食油的发烟点。所谓发烟点，即油品加热后开始冒烟的温度，一旦超过此温度，油的化学结构便遭破坏，不仅导致营养流失，更会产生如丙烯醛等有害致癌物。他指出，不同的烹饪方式应选用不同的油品，若用错反而对健康造成更大伤害。当中，他列出以下11种食油的发烟点、烹调方式和营养等，供大家参考：

11种食油发烟点一览：

1. 亚麻籽油

发烟点（°C）：约107-121

氧化稳定度：低

Omega3、Omega6、Omega9比例：高Omega-3

烹调方式：不宜烹调

2. 芝麻油

发烟点（°C）：约177-210

氧化稳定度：低

Omega3、Omega6、Omega9比例：6:4.5:1

烹调方式：凉拌、低温烹调

3. 初榨橄榄油

发烟点（°C）：约190-220

氧化稳定度：高

Omega3、Omega6、Omega9比例：1:12:77

烹调方式：凉拌、 低温烹调

4. 精炼橄榄油

发烟点（°C）：约210-240

氧化稳定度：中

Omega3、Omega6、Omega9比例：1:12:77

烹调方式：凉拌、低温烹调

5. 紫苏油

发烟点（°C）：约232

氧化稳定度：低

Omega3、Omega6、Omega9比例：55:15:30

烹调方式：凉拌、中温烹调

6. 大豆油

发烟点（°C）：约234-238

氧化稳定度：中

Omega3、Omega6、Omega9比例：1:540:250

烹调方式：中温烹调

7. 葵花油

发烟点（°C）：约227-232

氧化稳定度：中

Omega3、Omega6、Omega9比例：1:340:115

烹调方式：中温烹调

8. 花生油

发烟点（°C）：约231-236

氧化稳定度：中

Omega3、Omega6、Omega9比例：1:93:160

烹调方式：中温烹调

9. 牛油果油

发烟点（°C）：约250

氧化稳定度：高

Omega3、Omega6、Omega9比例：1:13:70

烹调方式：高温烹调

10. 苦茶油

发烟点（°C）：约220

氧化稳定度：高

Omega3、Omega6、Omega9比例：1:21:188

烹调方式：高温烹调

11. 糙米油

发烟点（°C）：约240

氧化稳定度：高

Omega3、Omega6、Omega9比例：1:71:91

烹调方式：高温烹调

哪2种食油适合煎炸更护心血管？

根据发烟点的不同，萧捷健医生指出一般食油大致可分为以下3类：

1. 低发烟点油品

例子：亚麻油、印加果油等

好处：富含对健康有益的Omega-3脂肪酸，具有强大的抗发炎功效，有助于保护心血管及维持大脑健康。

建议：这类油品可直接淋在沙律或凉拌菜上，适用于低温料理，但切勿用来炒菜。

2. 中发烟点油品

例子：橄榄油、芝麻油、花生油、大豆油。

建议：这类油品适合用于中火煎炒、炖煮。

这类食油健康与否，需要看Omega-6或Omega-9何者为主：

Omega-9：例如橄榄油属於单元不饱和脂肪酸，有助降低坏胆固醇、稳定血糖，对心血管健康有益。

Omega-6：包括大豆油、葵花油，而Omega-6为人体必需脂肪酸，但现代饮食普遍摄取超标，建议Omega-6与Omega-3比例维持约4:1，以维持身体较低度的发炎状态。

3. 高发烟点油品

例子：牛油果油、苦茶油

好处：两者皆富含Omega-9，在提供高温稳定性时，也能兼顾心血管健康。

建议：这类油品适合高温油炸及大火快炒，在高温下稳定性高，不易产生有害物质，是煎、炒、炸的首选。如以铁铸锅煎牛排或进行油炸时，选用这类油品最为合适。

萧捷健医生指出，自己个人低温烹调时会使用亚麻油、中温使用橄榄油、高温则选用苦茶油或牛油果油。其实选择油品的关键不在于价格或品牌，而是应根据自身的烹饪方式，挑选对应发烟点的油品。

肺癌症状有何常见征兆？厨房油烟增风险？

肺癌是本港头号致命癌症，根据香港癌症资料统计中心资料显示，在2022年本港的肺癌新症共有5707宗，占癌症新症总数的16.1%。死于肺癌的人数更占癌症死亡总数超过1/4，共造成3782人死亡。

据本港医管局资料，肺癌是一种恶性肿瘤，通常于下呼吸道系统，如支气管和细支气管的表皮细胞等部位产生。肺癌若能够提早发现，能够提高治愈率。可惜，大部分病人确诊患上肺癌时已达中期或晚期，增加了治疗的难度。因此高危人士（吸烟人士与经常吸食二手烟的人）要对呼吸道疾病保持警觉，以便及早发现肺癌，增加治愈率。

肺癌有何常见症状？

持续性咳嗽 痰中带血 胸肺反复受到感染或经久难愈 声音嘶哑 胸部不适，咳嗽或深呼吸时感到疼痛 食欲不振及体重下降 容易疲倦

甚么因素易引发肺癌？

吸烟或常吸入二手烟 长期缺乏进食新鲜蔬菜、水果和含丰富维他命A的食物 长期吸入厨房油烟 经常进食经烧烤、腌制的食物 长期吸入燃烧香烛的烟雾 种族或遗传因素

资料来源：减重医生萧捷健、香港癌症资料统计中心、医管局

延伸阅读：营养师推介3种煮食油 防癌/抗发炎/降胆固醇 橄榄油2种煮法最有益

