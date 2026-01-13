常用劣质手机壳恐致肾衰竭/癌症 4招自测中毒风险 医生揭2种材质较安全

现代人手机不离手，不少人都会买手机壳保护手机。不过有医生提醒，劣质手机壳其实暗藏不少重金属、毒素有害物质，长期使用这些劣质手机壳恐伤肾，甚至有致癌风险。

用劣质手机壳可致癌？ 医揭3种常见有害物质

胸腔暨重症专科医生黄轩在网页上发文指，每天与手机亲密接触的同时，一些有害物质也可能悄悄地影响著我们的身体。他指，手机壳里的有害物质主要来自以下几个方面：

回收废料再制：一些不良厂商为了降低成本，可能会回收医疗废料、电子垃圾等，经过简单处理后再制成手机壳。这些未经完全净化的回收材料，可能残留大量的重金属和塑化剂。 劣质染料和涂料：为了让手机壳颜色鲜艳或呈现特殊光泽，厂商可能使用含有重金属的劣质染料或涂料。这些重金属如铅 （Lead）、镉 （Cadmium）和汞 （Mercury）等，一旦长期接触，会透过皮肤吸收，对人体造成多重危害。 塑化剂超标：市面上许多手机壳，特别是软胶材质（如TPU），在制造过程中会添加塑化剂（如邻苯二甲酸酯，Phthalates）来增加柔软度和延展性。若塑化剂超标，它们会随著时间、温度或摩擦而释放，经由皮肤接触甚至吸入进入人体。

3种手机壳中常见的有害物质

黄轩医生指，手机壳中常见的有害物质，对人体健康的影响可不容小觑，他列出以下3种对人体健康有害的物质：

3种手机壳中常见的有害物质

1. 重金属

铅 ：一种极具毒性的重金属。长期接触铅可能影响神经系统，导致学习能力下降、记忆力减退，亦可能对肾脏造成损害，甚至引起肾功能衰竭，也有机会影响骨骼发育和血液系统。有研究指出，部分低价手机壳的铅含量甚至可能超出国家标准上限30倍！

：一种极具毒性的重金属。长期接触铅可能影响神经系统，导致学习能力下降、记忆力减退，亦可能对肾脏造成损害，甚至引起肾功能衰竭，也有机会影响骨骼发育和血液系统。有研究指出，部分低价手机壳的铅含量甚至可能超出国家标准上限30倍！ 镉 ：毒性也很高，长期暴露可能导致肾脏损伤、骨骼病变，甚至有致癌性。

：毒性也很高，长期暴露可能导致肾脏损伤、骨骼病变，甚至有致癌性。 汞：汞中毒可能影响神经系统、消化系统和肾脏。

这些重金属通常不会被身体代谢排出，会长期累积在体内，造成慢性中毒。一篇发表在 Toxicity of Heavy Metals and Recent Advances in Their Removal: A Review 的文献就明确指出，铅、镉、汞等重金属具有高度毒性，会损害多个器官系统，甚至有致癌风险。

2. 塑化剂 （邻苯二甲酸酯，Phthalate）

塑化剂被视为环境荷尔蒙，会干扰人体的内分泌系统。长期接触可能对生殖系统造成负面影响，例如儿童发育异常、性早熟、男性精子质量下降、女性内分泌紊乱等。此外，也可能增加哮喘、过敏症、肥胖、甚至注意力不足过动障碍（ADHD）的风险。

3. 双酚A （BPA）

部分PC（聚碳酸酯）材质的手机壳可能含有双酚A。双酚A也是一种环境荷尔蒙，其健康危害与塑化剂类似，可能影响生殖、代谢、神经行为和免疫系统。即使是知名品牌的手机壳，也曾被检出含有双酚A。

4个预防买到有毒手机壳的方法

黄轩医生又说，手机壳是我们每天接触最频繁的物品之一，学会聪明地选择手机壳十分重要。掌握以下几点，可以在保护手机的同时，也保护自己：

1. 来源与标示要清楚

选择知名品牌与正规商家 ：避免购买来路不明、价格过于低廉的手机壳。

：避免购买来路不明、价格过于低廉的手机壳。 仔细检视产品标示：确认产品是否有厂名、厂址、材质说明等完整资讯。如果标示模糊不清，最好避免购买。

2. 材质选择是关键

优先选择安全材质 ：液态矽胶 （Liquid Silicone）通常无异味，手感柔软且具弹性，是相对安全的选择。TPU （热塑性聚氨酯）也是常见的软壳材质，建议选择无异味、手感有韧性的产品。

：液态矽胶 （Liquid Silicone）通常无异味，手感柔软且具弹性，是相对安全的选择。TPU （热塑性聚氨酯）也是常见的软壳材质，建议选择无异味、手感有韧性的产品。 避免高风险材质：警惕那些带有刺鼻异味、手感过于黏腻或有掉色情况的手机壳，这些很可能是劣质产品。

3. 过于鲜艳花俏、装饰物过多

过于鲜艳花俏、装饰物过多的手机壳也可能增加重金属超标的风险，例如过去曾有「水钻闪粉彩膜」手机壳被验出铅含量严重超标的案例。

4. 使用习惯也要注意

定期清洁手机壳 ：用清水或中性清洁剂轻轻擦拭，保持清洁，减少脏污累积和化学物质释放的机会。

：用清水或中性清洁剂轻轻擦拭，保持清洁，减少脏污累积和化学物质释放的机会。 避免高温环境 ：手机壳在高温下更容易释放有害物质，尽量避免将手机长时间暴露在阳光直射或高温环境中。

：手机壳在高温下更容易释放有害物质，尽量避免将手机长时间暴露在阳光直射或高温环境中。 勤换手机壳 ：即使是合格的产品，手机壳也可能因磨损、老化而释放有害物质，建议定期更换。

：即使是合格的产品，手机壳也可能因磨损、老化而释放有害物质，建议定期更换。 减少脸部接触：当长时间通话时，尽量使用耳机，减少手机壳与脸部的直接接触，尤其是油脂性肌肤的人要更加留意。

4招自测手机壳「藏毒」风险

黄轩医生指，自己在家虽然没法像实验室那样精密检测，但可以先观察以下几点：

气味 ：打开包装时如果有很强的刺鼻味、塑胶味或油漆味，很可能含有挥发性有害物质。

：打开包装时如果有很强的刺鼻味、塑胶味或油漆味，很可能含有挥发性有害物质。 来源 ：不明来源买的便宜产品具高风险。选择有品牌、有安全认证的产品更安心。

：不明来源买的便宜产品具高风险。选择有品牌、有安全认证的产品更安心。 材质标示 ：看包装上是否标示材质。矽胶、TPU、PC 比 PVC 安全。没有标示的通常不太好。

：看包装上是否标示材质。矽胶、TPU、PC 比 PVC 安全。没有标示的通常不太好。 颜色、涂层：颜色越鲜艳、亮光亮片越多越可能含重金属或化学涂层。

如果真的很在意，可以把手机壳送去化学实验室测试重金属和塑化剂，或购买简易的家用重金属试纸来测试表面。黄轩医生有以下几个建议：

尽量选择矽胶、TPU 或原厂出品的手机壳

别买来路不明的夜光、廉价壳

若拆封后味道久久不散建议换掉

不要让小孩长时间接触、咬手机壳

黄轩医生指，为了你和家人的健康，别再让廉价或劣质手机壳成为潜在的健康炸弹。从今天起，学会聪明选择、谨慎使用，让你的数位生活更加健康安心。

延伸阅读：防辐射食物｜辐射鱼超标180倍！吃辐射海产恐致甲状腺癌 推介7大天然食物防辐射

---

相关文章：

49岁徐若瑄患甲状腺癌 自揭或1因素引发 8大症状易忽略

一家四人喉痛声沙 揭全患甲状腺癌最小16岁 8症状易忽略

吸入过多恐致甲状腺癌 食碘盐无用！推介姜蒜10种食物防辐射

名医15年内4度患癌 爱吃3食物养成癌症体质 靠3大饮食原则成功抗癌