白饭放室温2小时可照吃？要趁热放雪柜？营养师揭忽略6件事恐中毒

白饭放室温2小时可以吃吗？放雪柜就一定安全？有营养师指，虽然白饭的确可以放进雪柜冷藏后再食用，但保存时若忽略6件事，恐致食物中毒。但她指出，若在白饭中加入一种酱汁再冷藏，可减低细菌滋生的机会，更可保存长达4个月！

白饭应趁热放雪柜？ 保存白饭忽略6点恐中毒

白饭煮太多，如何保存？营养师薛晓晶在其Facebook专页发文指，白饭煮好后，保存时若忽略以下6点，恐增加食用安全风险，引发食物中毒：

白饭勿放凉？要趁热放雪柜？

营养师薛晓晶建议，白饭煮好后，先取出当餐要进食的份量，至于余下的白饭则不要放凉，反而应直接放进雪柜冷冻最好。为何白饭要趁热放雪柜？

她指出，淀粉类食物经分装后直接冷冻，蒸过后的口感会跟刚煮出来一样好吃。她又强调，不用担心热食放进雪柜会影响功能，只要雪柜功能正常，维持温度绝对没问题。

保存白饭6大贴士 加1酱汁可放4个月

她表示，可参考以下6个保存白饭的贴士，以减低食安风险，吃得更安心：

雪柜存放量维持在7至8分满以下，以免东西太多影响温度 吃不完的食物煮好后，尽快放进雪柜，避免慢慢降温，以免食物待在危险温度（摄氏7℃至60℃）的时间变长，增加细菌滋生机率 如果要吃醋饭或饭团，可以趁热拌入醋，并开电风扇快速降温（干净的环境下）。醋会让酸碱值降低，不易滋生细菌 白饭冷藏最久可以保存3至4天，冷冻则可保存3至4个月 可以使用冷冻保鲜盒或矽胶夹链袋盛装吃不完的食物 冷冻食物加热后建议当餐吃完，不要反复使用微波炉翻热

【同场加映】食物中毒症状

白饭放室温2小时可以照吃吗？

此外，日本全国农业协同组合联合会也曾发文指，白饭冷藏之后淀粉会变质，因此口感会变得比较差，建议白饭煮熟之后，尽快包上保鲜膜并放在铁盘上，接著直接放入雪柜冷冻，等到要吃的时候再拿出来加热食用。

不少人认为经常把饭盒放置2小时后进食，身体也没有出事。对此，营养师薛晓晶指出：「食物中毒，既然是中毒，那就有剂量的问题。」她举例指，之前曾有寿司店发生食物中毒事件，仙人掌杆菌超标910倍，「因此若有滋生仙人掌杆菌，但超标的菌数量还在人体的耐受范围，是有可能不中毒的。」

8类食物不宜隔夜或翻热

本港营养师Charlene Wong曾发文指，有8类食物不宜隔夜或翻热（二次加热）食用，否则可能滋生细菌，甚至产生有害物质。

资料来源：营养师妈妈晓晶的生活笔记（获授权转载）、日本全国农业协同组合联合会

---

相关文章：

隔夜菜｜海鲜忌隔夜？食物放超过2小时要扔掉？专家教5招处理隔夜菜

20岁男吃隔夜意粉后腹泻 揭肝坏死致猝死 8类食物不宜放隔夜

隔夜菜翻热｜男子新年食隔夜菜呕血入院 揭4类餸翻热易中毒致命

食隔夜蔬菜鱼类易中毒致癌？ 带饭宜吃6种食物 专家教6招保存