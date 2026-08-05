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黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年

影视圈
更新时间：23:55 2026-08-05 HKT
发布时间：23:55 2026-08-05 HKT

曾为填词人兼演员的黎彼得（Peter哥）于今日上午（5日）因病离世，享年76岁，其圈中好友钟志光向《星岛头条》独家证实黎彼得的死讯。黎彼得生前曾有过一段短暂的婚姻，在39岁时因患上肝病，一度被医生劝戒停工，黎彼得因而生出结婚念头。

黎彼得失业萌结婚想法

黎彼得曾笑称：「失业吖嘛，冇乜聊赖，年龄又差唔多，咁啱又有位女士喺附近撞到，又几啱倾㖞，就搞结婚。」不过黎彼得的的婚姻仅维持三年便结束，前妻选择离开时，儿子只有3岁。黎彼得曾无奈但豁达道：「𠮶三年都好阴公㗎，啲人觉得个男人又失业，又要靠个女人养，我事实又系冇收入，变咗我系咪要食拖鞋饭？又唔系，但事实我又身体唔好，呢个女人肯同我挨系好难得，我好感恩㗎。无奈长贫难顾，佢要走，我咪畀佢走啰，就系咁简单。」

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黎彼得曾供儿子内地读中医

离婚后，黎彼得的前妻与两父子再无联络，黎彼得开始展开近40年的「带子洪郎」生活，身兼母职独力抚养年幼的儿子长大。只是黎彼得与儿子关系疏离，虽然曾花费十多万元送儿子到南京攻读为期四年的中医课程，期望儿子有一技之长。可惜事与愿违，儿子经常逃学最终未能顺利毕业。儿子回港后，更长期处于「躺平」状态，终日留在家中沉迷打游戏，不愿外出工作。

黎彼得与儿子关系疏离

黎彼得曾形容两父子关系「形同陌路」，虽然同住一屋簷下却甚少沟通，甚至感慨若自己离世，「儿子睡天桥底也不会死」。黎彼得曾提到儿子30几岁，却欠十多万元的信用卡债务，要由他代为偿还债务，黎彼得当时已年过70岁，仍要努力工作赚钱。直到黎彼得试过因染上流感入院，儿子当时曾前往探望，又买食物及陪同攞药，令黎彼得深感安慰，认为儿子「都算生性」。

黎彼得75岁公开征婚求伴

单身近40年的黎彼得，曾抱住「不想连累人」，又自认条件一般的想法，未有考虑再婚。直到黎彼得因流感及肾功能问题两度入院，在病榻上看到其他病友有亲戚家人陪伴，顿时感到孤苦伶仃。黎彼得其后一改想法，决定在网上节目中公开征婚，坦言希望寻求灵魂伴侣互相照应，并笑言自己的要求已经放得很低。

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