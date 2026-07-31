九门｜陈伟霆与曾舜晞揭开百年秘辛 剧情懒人包、5大必看亮点

九门｜由人气演员陈伟霆、曾舜晞，以及陈瑶领衔主演的民国传奇电视剧《九门》于7月30日在优酷播出，共有36集。故事讲述三位主角为追查百人部队失踪之谜，跨越隔世楼、草盘山等地揭开一段百年秘辛的冒险故事。下文为您精心整理《九门》即睇详细剧情大纲、主要角色介绍及5大必看亮点！

剧情大纲

追剧日历

人物关系图

角色介绍

必看亮点

九门之首兼长沙布防官张启山（陈伟霆 饰）麾下的「401部队」在执行秘密任务时，突然于长沙城外离奇集体失踪。为了追查真相，以及守护安危，他与九门五爷吴老狗（曾舜晞 饰）以及霍家女当家霍仙姑（陈瑶 饰）共同出击。随着调查步步深入，一个尘封百年的惊天秘辛与巨大阴谋逐渐浮出水面。

《九门》由陈伟霆、曾舜晞，以及陈瑶领衔主演。

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《九门》追剧日历公开！

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《九门》人物关系图公开！

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张启山（陈伟霆 饰）

张启山是九门之首兼长沙布防官，他性格杀伐果决、沉稳且运筹帷幄，是九门中的核心领袖与「完美强者」。

陈伟霆饰张启山。

吴老狗（曾舜晞 饰）

吴老狗是九门中「平三门」的代表，亦是吴邪的祖父 。他心思缜密，身上兼具江湖匪气与大侠义气。

曾舜晞饰吴老狗。

霍仙姑（陈瑶 饰）

霍仙姑是九门中唯一的女当家，霍家掌门人。她风情万种却深不可测，身手与谋略皆不输男子。

陈瑶饰霍仙姑。

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1. 「佛爷」陈伟霆霸气回归

陈伟霆时隔10年再度穿上军装饰演长沙布防官「张启山」，其犀利的眼神，以及霸气的气场，与2016年《老九门》时期别无二致。除此之外，陈伟霆为角色主动减重，打戏干脆利落，预告中容池打戏和半裸镜头更是引起热议。

陈伟霆强势回归！

2. 曾舜晞「升呢」演吴老狗

曾舜晞曾在2020播出的《终极笔记》中饰演吴老狗的孙子吴邪，今次在《九门》中直接「加辈」挑战饰演祖父辈的吴老狗。而曾舜晞与陈伟霆在剧中由前期的对立试探，到后期生死交托的顶级兄弟情，都相当有睇头！

曾舜晞时隔6年「升呢」！

3. 实力派演员云集

在《九门》中，华丽的江湖群象绝对是一大看点！先有陈瑶饰演的霍仙姑英气飒爽，与张启山以及吴老狗组成全新铁三角。后有徐正溪饰演名伶二月红，释小龙演江湖刀客黑背老六，加上李乃文、王茂蕾等老戏骨同台飙戏，群像张力十足！

释小龙有份参演！

4. 与《南部档案》联动

《九门》采用「溯空之轮，绘圆而始」的核心概念，1937年的张启山与2025年的解雨臣以战国青铜罗盘实现跨时空协作。剧集更与早前收官的《南部档案》时间线重合，张海楼以及张海侠南洋调查的线索与张启山的长沙线交汇，构建完整的盗墓宇宙时间轴。

剧情与《南部档案》联动！

5. 制作规格盛大

《九门》的单集制作成本超2000万元，采用AR虚拟制片技术，1比1还原老长沙城厢格局。另外，美术团队更耗时6个月打造逾3000件机关道具，青铜罗盘暗藏27处谜题机关。加上服化道考究、镜头构图大气，民国复古氛围浓郁，足见用心。

《九门》的布景处处见用心。

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