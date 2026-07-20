谢贤离世享年89岁 谢霆锋急返港尊重遗愿低调处理后事丨独家

一代红星「四哥」谢贤今日（20日）离世，享年89岁，《星岛头条》独家收到消息，正在内地筹备于7月25至26日举行的《Evolution Nic Live进化演唱会》青岛站的儿子谢霆锋，已紧急低调返回香港，为爸爸谢贤处理后事安排，有指为尊重四哥生前意愿，一切低调办理。而近年与老公及子女定居加拿大的谢婷婷，估计会返香港送别父亲。霍汶希（Mani）回复《星岛头条》：「关于四哥一事，稍后霆锋会自己公布，多谢关心！」

谢贤近年身形消瘦

四哥谢贤近年深居简出，健康状况一直备受外界关注，多次传出健康亮红灯，甚至曾谣传中风及瘫痪，最终四哥谢贤在今年4月曾经现身太平山顶的咖啡店饮咖啡，令谣言不攻自破。当日四哥谢贤身形较以往消瘦，疑似掉落不少牙齿，出入需以轮椅代步，亦见到有拐杖，但仍然星味十足，保持一贯的潇洒形象。

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谢贤纵横演艺圈逾70载

谢贤本名谢家钰，生于1936年，因在家中排行第四，又在TVB经典剧集《千王之王》中饰演「罗四海」，而被称呼为「四哥」多年。谢贤早在50年代踏足娱乐圈，凭英俊潇洒的外貌，与风流倜傥的气质，风靡万千少女，在50、60年代迅速走红成为首席小生。

谢贤一生传奇，其演艺生涯长达逾70年，晚年仍屡创高峰，于2019年获颁第38届香港电影金像奖「终身成就奖」，到2022年更凭电影《杀出个黄昏》勇夺第40届金像奖「最佳男主角」，以85岁之龄成为金像奖史上最年长的影帝。

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谢贤感情生活多姿多彩

谢贤除了在演艺事业上有辉煌成就，其感情生活同样精彩。谢贤曾与嘉玲、萧芳芳拍拖，亦曾有过两段婚姻。首任太太为一代玉女甄珍，二人于1974年结婚，但婚姻仅维持三年便于1977年结束。谢贤于1978年追求狄波拉，翌年结婚，二人育有谢霆锋及谢婷婷，但谢贤与狄波拉最终在1995年离婚。其后谢贤恋上年龄相差49载的内地女友CoCo，一度共赋同居，于2017年分手，有传CoCo获谢贤赠2,000万元作为分手费，为「忘年恋」画上句号。

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