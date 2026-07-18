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郭富城携可爱细女温馨现身 一举动被赞宠爱方媛超体贴 网民见大女行为忧存安全危机

影视圈
更新时间：15:00 2026-07-18 HKT
发布时间：15:00 2026-07-18 HKT

天王郭富城与老婆方媛结婚9年，育有三位可爱的女儿，一家五口生活幸福美满。近日有网民在机场偶遇郭富城一家，并将影片分享至社交平台，影片中郭富城尽显好男人本色，不仅主动为老婆分担，帮忙照顾女儿，更不时与妻女互动，一家人温馨的画面，引来网民热烈讨论。

郭富城帮忙凑女被赞好男人

影片中，郭富城与方媛以一身休闲装扮现身机场。当天郭富城身穿黑色短袖上衣、黑色长裤，头戴黑色鸭舌帽及太阳眼镜，打扮低调，而方媛则穿上白色T恤搭配浅色牛仔裤，头戴粉红色帽子，外貌年轻。起初方媛抱著小女儿，郭富城则走在妻女身旁，沿途细心观察周围情况，保护家人。随后郭富城似乎不忍老婆太过劳累，主动从方媛怀中接过女儿，并熟练地将她抱起，让女儿舒适地靠在自己肩上，这个「宠妻」举动，尽显他对方媛的爱护与体贴。

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网民关心郭富城女儿坐电动行李箱

郭富城除了化身「凑女公」，全程对女儿照顾有加外，片中见到她另一位女儿坐在电动行李箱上，自己则在前方引路，一家人其乐融融，享受著难得的家庭时光。方媛则轻松地跟在身后，不时望向老公和女儿，脸上流露出幸福的笑容。这段温馨的家庭影片曝光后，随即引发网民热议，不少网民大赞郭富城是「绝世好男人」、「爱妻号」。但也有网民错重点，将焦点放在郭富城与方媛的身高上：「同老婆差唔多高」。不过亦有网民温馨提示，在机场让小朋友坐在电动行李箱上横冲直撞，担心会发生意外，劝告郭富城要留意身后的女儿。

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