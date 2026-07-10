疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史

昨晚（9日）网上疯传一段车cam片段，有网民在Threads贴上一段疑似吕方的男乘客，在乘搭网约车时因落车地点问题与司机发生激烈口角。双方由最初的理论，最终演变成粗口互轰的火爆场面，司机在乘客落车一刻更疑似认出其艺人身份，引发网民热烈讨论，甚至网民翻出吕方狂躁黑历史。

疑似吕方与网约车司机骂战片疯传

疑似吕方对司机的服务态度感到不满，直斥：「哗？你咁样做生意嘅？你咁都得？」面对司机不断打断发言，疑似吕方最终按捺不住怒火，喝令对方：「细声啲！你唔好Ｘ嘈呀！」司机驱车离开时依然怒气未消，继续向窗外大闹：「死人臭明星，Ｘ你老Ｘ臭Ｘ！坐唔Ｘ起车唔好Ｘ坐啦！」

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疑似吕方爆seed兼手指指闹司机

昨晚有网民在Threads开po并说：「疑似高大威猛吕方，搭网约车因为自己set咗个地址唔啱而闹个司机，有少少长条片。」片中所见，当时司机表示已根据导航到达目的地，但疑似吕方的乘客说：「你跟导航？」司机表示：「咁我系跟导航吖嘛，你到咗，你自己睇吓，你唔啱可以投诉，睇吓我系咪跟导航？」最被疑似吕方语气冷静地说：「我知，你停前少少吖，392号。」不过听到司机称前面不可以停车后，疑似吕方的情绪变得激动：「哗？你咁样做生意嘅？（司机：咩我咁样做生意呀？）你咁都得？392号，呢度唔系。」本来司机将车向前驶，不过听完疑似吕方的说话后，不甘示弱地反击：「我唔知呀，到咗喇！我而家有单，我冇可能同你揾啦系咪呀？大佬，要揾食吖嘛大佬！」疑似吕方爆seed兼手指指说：「细声啲！细声啲！（司机：咁我系到咗吖嘛！）细声啲！你唔好X嘈呀！」（司机：乜嘢唔好X嘈啊？咁系到咗吖嘛。）」

网约司机认出吕方爆粗闹死矮仔

疑似吕方拎出电话表示：「未到呀嘛，92号。」司机激动指自己只是跟定位：「我点X知？你要揾嘅你坐的士吖嘛大佬，我跟定位吖嘛，点对点吖嘛！」疑似吕方于是问：「咁即系畀地址畀错啦？」司机回答：「我唔知㖞。」疑似吕方随即叫司机「吃屎」，司机重申确实是点对点，叫他有不满可以打电话上台反映，疑似吕方语气回复冷静并说：「得得得冇问题，开门吖。」但司机就叫他自己开，更说了一个让疑似吕方听不明白的字：「开门你咪自己开，向后『掰』吖嘛，向后『掰』呀……」但该乘客使劲也开不到，「乜X嘢向后『掰』X你老X！」僵持一会后，疑似吕方终成功开门下车，但司机听到疑似吕方爆粗又再次变得更加激动：「我X你老X呀！」疑似吕方说：「得！我记X住你车牌！你死X梗！」司机拧转头爆粗反击：「X你老母臭X死矮仔。」此时司机竟认出这乘客疑为吕方并说，「啊！我记得你啦X你老X！吕方呀！X你老X！」疑似吕方则指住他：「你个X家铲你咁X样做生意？你死得喇！」最终司机一边驶走，一边向车窗外再激动喝骂：「你X家铲，X你老母臭X，死人臭明星，X你老X臭X！坐唔X起车唔好X坐啦，X你老X！」

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片段在网上疯传后引来两极反应

片段在网上疯传后引来两极反应，有网民认为网约车的导航经常出错，司机态度恶劣：「公道讲句啦，个司机态度都麻麻。有时XXer个定位都系X。 未必系个客定错。 讲真𠮶句大家客气少少， 两边都好声好气， 咪无后面嘅争吵啰。」、「呢个司机态度真系有问题，一开始已经觉得自己是啱哂，直接同个客嘈，畀着边个客都会有脾气啦！然后，赶个客落车，今时今日咁嘅服务态度，无下次帮衬机会！」、「睇完条片我撑吕方㖞⋯⋯ 个司机态度X到，call你车仲要受你气！」、「司机唱返首《每段路》同《求妳讲清楚》畀佢听啦。」、「揾食大晒咩！你导航错咗仲大大声 ，错咗正常都兜返啱人啦。」不过亦有人觉得疑似吕方的乘客态度差：「理X得佢系男方定吕方，个司机冇错㖞，人哋一开始都冇大声，佢讲唔过人就叫人细声啲。」、「佢几年前喺IFC戏院系咁踢前面个位，畀人话完又踢，直到人哋问『吕方你想点呀』，佢先唔再踢，怀疑佢狂躁症。」、「首先， 吕生好心就顾吓自己形象喇，而且都几十岁人，经过大风大浪，点解仲为咗少事上火呢？人品真系要从细节先睇出，就算自己啱晒，能够控制到自己脾气唔发出嚟，从容面对件事，先睇得出个人嘅厚度。」、「呢位疑似吕生嘅乘客对答都唔系啱晒！」、「由头到尾都系吕方先讲粗口闹人，一定错晒。讲人品？当年佢为咗乜嘢同DD姐一齐，心照啦！唔通真心相爱咩。」、「吕方咁霸道口臭既？」