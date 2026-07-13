施南生离世｜与徐克曾是影坛神雕侠侣 2014年突然离婚传有第三者 被前夫封「最好的女人」

殿堂级电影监制、被誉为「金牌制片」的施南生，于养和医院因病离世，享年75岁。施南生与著名导演前夫徐克，被誉为「影坛神雕侠侣」，去年二人获颁第43届香港电影金像奖「终身成就奖」，虽然两人在感情路上已经分道扬镳，但工作上依然是无人能取代的最佳拍档。

徐克、施南生于佳视邂逅惺惺相惜

回顾施南生与徐克的关系，绝对是香港电影黄金时代的一段传奇佳话。两人在70年代于佳视邂逅，因互相欣赏才华而越走越近。1984年他们合资创立「电影工作室」，施南生主理制片、预算及找演员等繁重事务，徐克则专注创作与编导。两人联手打造出《英雄本色》、《倩女幽魂》、《黄飞鸿》等无数经典神作。才华洋溢的徐克当年惹来不少狂蜂浪蝶，更曾与叶蒨文传出绯闻，令施南生一度提出分手，但两人最终仍排除万难，于1996年在美国注册结婚。施南生私下暱称徐克为「老爷」，对他照顾得无微不至；而徐克亦曾于2008年公开向她示爱，称她为「永远是最好的女人」。

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徐克疑挞著助手导致与施南生离婚

然而这段令人称羡的婚姻最终仍难逃岁月的考验。婚后两人并无所出，而徐克的桃花似乎亦未曾停歇。2011年徐克在拍摄电影《龙门飞甲》期间，被传于网上结识了比自己年轻30载的乐乐，两人甚为投契，徐克更索性聘用她为私人助理，自此经常出双入对。2014年，施南生终于对外坦承与徐克已经离婚，结束了多年的婚姻关系。回复单身后，徐克与乐乐的感情被指越见明朗，徐克曾被拍到与腹大便便的乐乐手拖手漫步公园，前年更盛传已为人父，迎来人生新阶段。

徐克与施南生离婚后仍是最佳拍档

尽管爱情已逝，施南生与徐克在电影工作上却始终不离不弃，至今依然是无懈可击的最佳拍档。电影《射雕英雄传：侠之大者》，便是由徐克执导、施南生监制。可惜岁月催人老，一向给人干练女强人形象的施南生，始终难敌病魔，去年便被拍下撑著拐杖现身养和医院，当时不少网民纷纷担心她的身体状况。

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