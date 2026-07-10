雀骨｜侯明昊与艾米先婚后爱 剧情大纲 角色介绍 5大必看亮点

雀骨｜由实力派演员侯明昊与人气新星艾米领衔主演的古装爱情剧《雀骨》将于7月11日正式在爱奇艺开播。故事围绕男女主角先婚后爱展开，讲述他们在共同破解身世谜团的同时，携手对抗朝堂阴谋。下文为您精心整理《雀骨》即睇详细剧情大纲、主要角色介绍及5大必看亮点！

剧情大纲

角色介绍

必看亮点

古装剧《雀骨》围绕靖安王府世子萧无衣与太傅谢怀归之女谢嘉鱼展开。谢嘉鱼被迫嫁入王府成为世子侧妃，与萧无衣结为契约夫妻。两人在共同破解身世谜团、联手对抗朝堂阴谋的波折历程中，逐渐卸下防备，最终由契约关系升华为生死相守的知己。

《雀骨》由侯明昊以及艾米领衔主演。

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萧无衣（侯明昊 饰）

萧无衣身为靖安王府世子，同时亦是一名热血少将。他表面上性格暴戾，因而被冠以「魔头将军」之名并背负弑君污名。然而，这一切只是他的伪装，实则他一直在忍辱负重，隐藏最真实的自我以谋划大局。

侯明昊饰演萧无衣。

谢嘉鱼（艾米 饰）

谢嘉鱼为太傅谢怀归之女，因形势所迫而被逼嫁入靖安王府担任世子侧妃。她表面上是一名聪慧且懂得自保的权谋才女，暗地里却是一名极度沉迷于墨家机关术的「财迷假千金」，拥有鲜明的双重反差性格。

艾米饰谢嘉鱼。

李茂（王以纶 饰）

李茂身为岐王，起初只是朝廷中被边缘化、毫无实权的宗室子弟，后来在谢怀归的暗中扶持下被推上权力中心，最终成为储君。李茂原本与谢嘉鱼两情相悦，可惜因卷入残酷的朝堂斗争，两人无奈被迫分离。

王以纶饰李茂。

李乐君（马秋元 饰）

李乐君虽然并非李茂的亲生妹妹，但她对李茂忠心耿耿，是其最坚定的追随者。她在复杂的宫廷斗争中步步自守，展现出极具风骨与气节的淑女形象。

马秋元饰李乐君。

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1. 侯明昊与艾米化身双强CP

剧中侯明昊饰演表面暴戾疯癫、实则心怀天下且背负弑君污名的「黑切白」将军；女主角艾米则是精通墨家机关术的太傅之女。她手持暗藏毒针的「雀骨扇」，与男主角势均力敌、极限拉扯，互不依附的「双强CP」设定张力十足！

二人劲有CP感！

2. 侯明昊「战损」造型极具破碎感

侯明昊化身「美强惨」天花板，在战役中「一度失明」且生命进入倒数。其红袍战损与白衣破碎的造型破碎感拉满，令观众深感心疼。面对高难度打戏，侯明昊更亲自上阵，即使经历3次坠马依然坚持拍摄，极具敬业精神。

侯明昊的战损look，破碎感满满。

3. 17岁艾米首次担大旗做女主

年仅17岁的艾米堪称「资深童星」，自6岁参演电影《童图》出道后，先后参演《水龙吟》、《仙台有树》及《大梦归离》等多部人气剧。她年纪轻轻却演技成熟，备受前辈赞赏。此次在《雀骨》中首度担大旗饰演具反差感的女主角，表现令人期待。

艾米的角色极有反差感。

4. 金牌班底打造晚唐美学

本剧由曾执导《武媚娘传奇》及《大汉天子》的导演高翊浚执导，画面质感与朝堂权谋尺度极具保证。剧组更参考《天工开物》复刻12类传统兵器以配合墨家机关设定，加上融入晚唐织金工艺的服装与真火爆破的战争场面，诚意满满。

5. 「歌手」侯明昊亲自献唱原声带

专业演员侯明昊同时兼具歌手身份，早前在音乐节目《歌手2026》凭歌曲《Siamon》夺得小组第1名。此次他为《雀骨》发声，与实力派歌手张碧晨合唱主题曲《炙光》，并个人独唱插曲《一诺成川》，用歌声为剧集增色。

侯明昊原来是「靓声王」！

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