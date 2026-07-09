第78届艾美奖入围名单出炉 《匹兹堡》第2季以25项提名领先 福伯凭《诚实诊疗室》首度入围视帝

「第78届艾美奖」将于9月14日举行颁奖礼，今日公布入围名单，今年竞争相当激烈。其中，医疗影集《匹兹堡》第2季以25项提名成为最大赢家，不仅角逐最佳剧集，男女配角便包办7项提名，去年勇夺视帝的Noah Wyle亦再次获得最佳男主角提名。

《匹兹堡》、《头号外交官》等争夺最佳剧集

喜剧《枪业枪手》紧随其后，第5季亦是完结篇连夺24项提名，刷新单年喜剧提名纪录；新剧《寡妇湾》以19项提名成为新军之冠，科幻新剧《众生为一》则有18项在手。剧情组方面，《匹兹堡》与《头号外交官》、《众生为一》、《镀金年代》、《七王国的骑士》、《极乐凶间》等争夺最佳剧集，《怪奇物语5》则未有入围。《匹兹堡》Noah Wyle跟《极乐凶间》Sterling K. Brown、《头号外交官》Rufus Sewell、《翻盘特工队》加利奥文（Gary Oldman）及《特遣任务》麦克路化奴（Mark Ruffalo）角逐视帝。《毒瘾女孩》Zendaya、《头号外交官》Keri Russell、《众生为一》Rhea Seehorn、《证词》Chase Infiniti及《镀金年代》Carrie Coon则获视后提名。

福伯终获视帝提名

至于喜剧组，《小学风云》、《大熊餐厅》、《职业枪手》、《天作不合的我们》、《破案三人行》、《寡妇湾》、《诚实诊疗室》及《玛歌没钱途》入围最佳剧集。《职业枪手》Jean Smart、《小学风云》Quinta Brunson、《大熊餐厅》Ayo Edebiri、《玛歌没钱途》艾丽芬宁（Elle Fanning》等角逐视后；若Jean顺利获奖，将捧走其个人生涯第8座艾美奖。《诚实诊疗室》夏里逊福（Harrison Ford）、《小学风云》Tyler James Williams、《他们的春夏秋冬》Colman Domingo等争视帝，福伯去年首度入围艾美男配角，今年终获视帝提名。

Taylor Swift于特别节目类别中获5项提名

迷你剧组竞争同样激烈，视帝有《𬺈龁人生2》Oscar Isaac及嘉莉慕莱根（Carey Mulligan），以及《兽藏我心》Matthew Rhys和嘉露儿丹丝（Claire Danes）都有份角逐视帝后，两剧亦再争夺最佳迷你剧。此外，刚新婚的天后Taylor Swift的演唱会电影《The Eras Tour: The Final Show》亦于特别节目类别中获5项提名。