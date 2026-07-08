南柱赫新作《鬼谜东宫》7.17开播 浸水戏拍到手变皱皮 曹承佑演君王大感兴奋

韩国「国民男友」南柱赫自2023年3月入伍及翌年9月退伍后，沉寂3年终于有新剧推出。由他与曹承佑、卢允瑞合演的Netflix古装神秘剧《鬼谜东宫》将于17日开播。

南柱赫西装示人尽现帅气

该剧今日（8日）下午在首尔举行记者会，3位主角和导演崔政奎均有现身。席间南柱赫以简约黑西装示人，尽现帅气一面；扮演君王的曹承佑则以黑色皮革西装现身，尽现霸气；卢允瑞则选穿白色上身配黑色羽毛下摆的连身短裙，大晒美腿。三人在摄记要求下大摆「心心」甫士，身为前辈的曹承佑倒是俾「心心」俾得兴致勃勃，反观南柱赫却害羞得忍不住偷笑。

南柱赫指水中戏份极具挑战性

《鬼》剧描述能穿梭于灵界的「九天」（南柱赫），以及能与鬼沟通的宫女「生姜」（卢允瑞），受君王（曹承佑）之命，揭开东宫中隐藏的诅咒。南柱赫透露接到剧本时自己仍在服役中：「我第一次拿到剧本是在服兵役期间，一读就非常喜欢，很希望能成为这部作品的一分子。」他坦言剧中融合宫廷、奇幻与悬疑元素，让他十分好奇最终会怎样呈现。谈到最深刻的戏份时，在戏中要透过水来穿梭阴阳界的南柱赫就坦言水中戏份最深刻，因为极具挑战性。在旁的卢允瑞亦补充道：「他真的浸在水中超久，手都浸皱了。」

卢允瑞指「生姜」一角很有型

除了整天浸水，南柱赫亦为剧集勤作操练：「在拍摄前后，我不断参加动作学校的训练和练习。随着身体逐渐适应动作，我能够在片场自由发挥。」连大前辈曹承佑都对他的「武功」赞不绝口：「看着南柱赫拍摄高难度动作戏近一年，我感到既自豪又印象深刻。虽然他是我的后辈，但我从他身上学到了很多东西。」而曹承佑对于能在剧中演君王亦大感兴奋：「我拿到剧本时，上面只写着『王』，没有角色名字，我当时想『啊，我终于要演君王了』。第一次读剧本时，我发现各种元素融合得很好。我觉得这部剧很吸引人，因为君王和太后之间的关系，以及神秘、动作和奇幻元素，都融合得非常完美。」卢允瑞则认为「生姜」那种积极进取、充满干劲的性格很有型，亦很好奇自己演绎此角色会是甚么感觉，「这对我来说是个挑战，也是我第一次主演一部这么长的剧集，而且也是我第一次拍古装剧和神秘题材的剧集，所以我很害怕，但我决定迎难而上，接下这个角色。」