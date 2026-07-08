朱维德离世丨因鲍汉琳成为入行契机 做足半世纪见证电视界黄金期 晚年不甘被投闲置散离开TVB

人称「朱翁」的资深电视主持兼演员朱维德昨日（7月7日）安详离世，享年95岁。朱维德的FB专页「朱翁同行」今日（7月8日）宣布其死讯，：「我们敬爱的朱翁，走完了他精彩的一生，与我们告别。此刻朱翁的家人希望能安静处理相关事宜，感谢各界的关心与体谅。谢谢您，朱翁。感谢您多年来的分享，也感谢您为香港留下的珍贵的足迹。RIP朱翁，一路走好。」朱维德拥有「第一代旅游KOL」的美誉，是文化历史研究者及行山爱好者。

朱维德不愿意被投闲置散与TVB结束53年合作关系

朱维德同时曾任前丽的映声主持、无线新闻主播及无线电视节目主持，为无线电视开台首十名员工之一。朱维德曾在TVB担任第一代晨早清谈资讯节目《报晓雅集》、第一代旅游节目《大江南北》、体育节目《体育世界》，以及资讯节目《妇女新姿》、《都市闲情》和《文化广场》等节目的主持，不过在2019年因多年的无线电视文教节目《文化广场》被停播，他不愿意被投闲置散，最后与TVB结束53年的合作关系。

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朱维德半世纪青春奉献给演艺圈

朱维德身为TVB开台十名元老之一，将人生逾半世纪的青春奉献给了香港演艺圈。由新闻主播到旅游达人，再到剧集中的「御用老戏骨」，可谓见证了香港电视业的黄金岁月。朱维德在1950年来港做教师，因为一次旅行途经赤柱，被赤柱监狱吸引，当时为了参观，朱维德胆粗粗自荐入去演讲，认识当时在惩教署担任教育官的鲍汉琳，成为他加入娱乐圈的契机，「佢𠮶时已经系丽的好出名嘅演员，话想做个节目叫《香港典故》，节目出街前五日都未揾到人，咁我乜料都齐，梗系冇问题。」到了1967年，朱维德从丽的映声转投刚刚开台的TVB，与邵逸夫爵士等一齐「打江山」。朱维德曾是TVB第一代《六点半新闻报道》的主、其后主持首代旅游节目《大江南北》及经典体育节目《体育世界》。到了80年代，朱维德化身资讯节目王牌，由《妇女新姿》到《都市闲情》，陪伴无数家庭主妇度过休闲时光。

朱维德曾笑言自己唔识做戏

除了主持工作，朱维德亦曾客串多套经典剧集如《同事三分亲》、《毕打自己人》、《巾帼枭雄之义海豪情》、《牛下女高音》。不论是《原来爱上贼》中直接用其暱称的「朱翁」，还是《宫心计2深宫计》的太常寺卿，以及《爱·回家之开心速递》，都令观众留下深刻印象。2014年的《万千星辉颁奖典礼上》，朱维德获颁发「专业演员大奖」。不过在2019年，因朱维德从1975年主持的访谈节目《文化广场》被停播，当时朱维德接受传媒访问时直斥TVB「越做越衰」，直言对公司感到失望，到了2020年7月，他因不愿被投闲置散，最后离开服务了53年的娘家。其后ViuTV曾与朱维德洽谈合作，奈何当时疫情严峻，朱维德自言年纪大不敢揾命搏，故最终未有倾成，自此淡出电视圈。朱维德曾笑言：「我喺无线拍剧都系茄喱啡，我唔识做戏，之前演过爵士、法官、董事长全部都系板起块面，咁我就照板起个衰样，就啱我演，拍戏系扮人，但拍旅游节目系真嘅我，真地方、真风景、真享受，完全不一样。」

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