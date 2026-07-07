巴黎高级订制时装周｜范冰冰浮夸喱士Look行骚送赘肉 梁洛施有少女感网民揿Like

巴黎高级订制时装周近日揭幕，一众国际巨星云集法国巴黎，出席各大奢侈品牌时装骚，星光熠熠，当中包括内地女星范冰冰，除了睇骚外，更亲自上T台行猫步，亦是她第3度站上巴黎时装骚天桥。她穿上另一套黑色Deep V晚装配巨型黑色喱士装饰行骚，不过背部却惊现赘肉。网民对其造型及猫步有赞有弹，有指她能驾驭任何戏剧性造型，亦有称她没有做好身材管理。她又欣赏另一场高订骚，当中她以中国风白色露肩晚装亮相，贴身剪裁完美勾勒出S型好身材，一举一动尽展女王级强大气场。

杨紫琼露肩晚装添魅力

另一场高订骚亦相当星光熠熠，焦点落在甚少露面的梁洛施，她一身优雅高贵套装惊喜现身，又在社交平台分享巴黎街头街拍。相中梁洛施戴上太阳眼镜，配以牛仔造型登场，样貌与身材保养状态俱佳，尽显少女感，同样获网民大赞「骨相高级脸」。其他嘉宾包括内地歌手刘雨昕、日本女星中谷美纪与中提琴演奏家老公Thilo Fechner、韩国人气男团SEVENTEEN成员Mingyu、韩星韩韶禧、内地名模奚梦瑶、「滑雪女神」谷爱凌、美国歌手Sabrina Carpenter、Nick Jonas与太太Priyanka Chopra、《王冠》男星Josh O’Connor，以及泰裔混血女星Kimberley Anne Woltemas等，阵容鼎盛。影后杨紫琼、《王冠》女星Emma Corrin、拉丁天王Bad Bunny、「婚纱女王」Vera Wang等则亮相另一场时装骚。