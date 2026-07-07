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郑秀文积极面对启德个唱延期 社交网剖白心声：轻轻放下失望不被情绪牵引 晒彩排片段证三两日从零开始

影视圈
更新时间：19:15 2026-07-07 HKT
发布时间：19:15 2026-07-07 HKT

乐坛天后郑秀文一连三场（7月10日至12日）的《You & Mi 郑秀文演唱会2026亚洲巡回终点站》原定于本周五于香港启德主场馆举行，不过昨日主办方突发宣布因舞台部件故障存在安全隐忧而需要延期。郑秀文其后指为免海外及本地歌迷承担损失，与团队商量后，决定于原定日子改办免费「答谢会」，亲自以歌会友向观众致歉。Sammi今日在社交平台发放最新动向，她上载了彩排以及与团队开会的片段，坦言放下失望，决定不被情绪牵引，与团队会尽一切努力答谢入埸观众，积极面对一切。

郑秀文社交平台发声

Sammi在社交平台上载了彩排以及与团队开会的片段，并写上：「轻轻放下失望，决定不被情绪牵引，完全理解公司有这个决定的艰难和安全考量，凡事总有美意。剩下只有一念：歌迷观众感受，还有我们还可做什么？纵使只得三两天从零开始建立一件新事（新流序和内容）。怕是怕，但尽做，软件既然无奈「缺席」，舞台有几多，就俾几多，硬件Sammi和团队会尽一切努力，答谢入埸观众（歌迷），Mi会用爱好好记住这一连三埸几万人的『答谢会』。」

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