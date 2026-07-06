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鬼怪10周年旅行｜金高银1句话促成重聚 孔刘真情流露展现感性一面 首集勾催泪回忆  

影视圈
更新时间：20:14 2026-07-06 HKT
发布时间：20:14 2026-07-06 HKT

2016年冬天，《鬼怪 - 孤单又灿烂的神》热潮席卷韩国，成为无数人心中不可取代的经典。十年后的今天，四位主角孔刘、金高银、李栋旭、刘寅娜因特别企划综艺《鬼怪10周年旅行》而重聚，回到拍摄地江陵展开一场回忆之旅。首集播出已勾起不少人的回忆，大呼感动，香港观众现已可到Viu紧贴四人重聚惊喜。

金高银发起重聚

《鬼怪10周年旅行》节目缘起令人动容，事缘在去年11月的一场演唱会上，孔刘、李栋旭、金高银偶然相遇。聊到剧集即将开播十周年，金高银率先提议：「十周年了，我们四个人无论是旅行还是做点什么，一起试试看应该会很有趣吧？」孔刘和李栋旭在节目中回忆：「是金高银先开口的。」金高银感性表示：「四个人聚在一起时才会出现的化学反应，只有我们自己知道太可惜了，想把这份毫无修饰的关系性记录下来。」这个温暖的提议，最终促成了这场跨越十年的重聚之旅！

J人孔刘准备十足

出发当天，这次旅行的「Power J」（计划型人格）孔刘不仅准备了食材，连解酒用的雪浓汤都提前备好；刘寅娜则展现「管家」的细心，亲自处理好大葱和各种调料带上路！在前往江陵的车程中，四人听到《鬼怪》OST，金高银立刻想起了剧中经典的「大葱 runway」场面，孔刘感慨万千地说：「那时候真的很帅，但当时并不知道，现在有种一切重新来过的感觉。」刘寅娜则温柔回应：「现在就是最美的时候。」四人抵达「鬼怪之家」后，最令粉丝心脏暴击的一幕出现了！节目组在门上设置谜题：「这里的密码与鬼怪金信家的密码相同。」身为「屋主」的孔刘一时想不起来，金高银却脱口而出：「1004！」这正是剧中恩倬第一次进入鬼怪家时的密码，瞬间将所有人拉回2016年！

李栋旭晒珍藏戏服

节目中还有不少催泪细节：李栋旭带来了当年饰演阴间使者时穿过的三套戏服，原来他在十年间一直悉心保存；刘寅娜则珍藏著最后一集的剧本，上面有当年全体演员的亲笔签名和温暖留言。鬼怪之家更摆满了恩倬的准考证、王黎的服装、Sunny喜爱的布鞋等道具，每一样都让粉丝眼眶泛红。此外，四人更在象征性的拍摄地注文津防波堤上重现了剧中经典场面：金高银突然说出剧中台词：「今天是我生日」; 孔刘当场笑出来：「感觉好奇怪」，李栋旭问：「怎么奇怪？」孔刘则诚实回答：「不是感动，是有点肉麻。当初是怎么拍出来的啊？」金高银忍不住吐槽：「你清醒一点！」

《鬼怪10周年旅行》洗版

节目播出后，各大社交平台掀起热烈讨论，有韩国网友指：「看著他们十年后还像昨天刚拍完最后一场戏一样自然，眼泪止不住」；也有人说：「金高恩脱口而出『1004』那一刻，我鸡皮都起来了」、「她还是当年的恩倬啊」！粉丝也纷纷表示：「光是看到四个人坐在一起吃饭聊天，就已经是最大的礼物了。」亦有网友指李栋旭是个隐藏的完美男友：「刘寅娜在车上看到面包店，李栋旭马上问她是不是想买，超级男友力！」

孔刘形容《鬼怪》是「灿烂冬天」

十年过去，孔刘说《鬼怪》对他而言是「最灿烂的冬天」；金高银坦言「我们那时候团队合作真的很好，因为有彼此才能撑下去」；刘寅娜对孔刘说「哥哥就像是我们所有人的鬼怪」时红了眼眶。这不仅是一场旅行，更是对一部经典作品、一段青春时光最深情的告别与致敬！《鬼怪10周年旅行》逢星期日、一在Viu上架，观众亦可同步重温全套《鬼怪 - 孤单又灿烂的神》。
 

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