「如花」李健仁中风7年近况曝光  坐轮椅现身戏院长肉展欢颜  曾半身瘫痪失语言能力

今年65岁的李健仁，过往在多出周星驰电影中以惊世丑角「如花」展现极抢镜演出，甚得香港影迷欢心。然而，李健仁于2019年不幸中风，一度命危，其后的康复之路一直备受外界关注。日前，有网民于东九文化中心剧院野生捕获「如花」的最新身影，曝光了他的最新状态。

李健仁现身戏院撑星爷经典

据悉，该名网民（neozeed2023）是在东九文化中心剧院观看《西游记第壹佰零壹回之月光宝盒》与《西游记大结局之仙履奇缘》4K修复版时，惊喜遇见李健仁到场支持。从网民拍下的照片可见，李健仁当日的打扮精神尚可，穿上粉蓝色西装褛、深色西裤及波鞋，虽然需要坐在轮椅上并手持拐杖，但整体状态总算得以保持。

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李健仁未有再暴瘦

仔细观察他的样貌，似乎比去年尾导演李力持分享的照片中进一步变老了些，要亲身出席公开活动似乎也让他感到有些疲倦。不过，从他的面颊和身型来看，李健仁明显已长肉不少，不再如刚出院时般暴瘦，脸色亦见红润，相信这点定会令一直担心他的粉丝感到十分安慰。

李健仁「畀心」重现欢颜

在另一张大合照中，当日同样有出席的「家英哥」罗家英也在场。坐在轮椅上的李健仁于台上展现了灿烂的笑容，更伸出左手「畀心」供影迷拍照。能见到昔日带给观众无数欢乐的「如花」重现欢颜，其影迷肯定觉得非常开心与欣慰。

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李健仁客串新戏重返正轨

事实上，李健仁的身体状况已大有改善。早前他更客串了由郑文辉（甜筒辉）有份投资的新电影《水着女王》，逐步重新投入他热爱的演艺工作。这证明了李健仁的人生正慢慢重返正轨。

李健仁曾是星爷御用猛将

李健仁是周星驰的中学同班同学，早年曾是香港足球代表队队员，因伤退出后转投餐饮业。1989年经星爷介绍入行担任幕后场记、摄影助理及副导演等。1992年，他在《武状元苏乞儿》中首度客串饰演「苏乞儿朋友的阿姨的妹妹」，凭著夸张的妆容、牙隙摄菜渣及经典的「挖鼻孔」举动一鸣惊人，成功打造出「如花」这个不朽的经典形象。其后在《唐伯虎点秋香》、《国产凌凌漆》、《食神》及《九品芝麻官》等作品中，他「秉承传统」多次男扮女装，成为星爷电影中不可或缺的笑弹。

李健仁7年前中风

可惜在2019年，李健仁在深圳不幸中风，情况一度危急，需要紧急进行开脑手术清除瘀血。经抢救后虽然脱离生命危险，但左脑受损导致右半身瘫痪，大小二便不能自理，更一度失去部分语言能力及失忆。所幸经过三年多的积极复健，李健仁已经可以重新站立，并能作简单交流。