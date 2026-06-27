金曲奖2026得奖名单丨蔡依林夺金曲歌后 张震岳封金曲歌王 莫文蔚田馥甄巨星阵容总整理
发布时间：23:48 2026-06-27 HKT
第37届金曲奖颁奖典礼于6月27日在台北小巨蛋盛大登场！本届「金曲奖2026」由金曲歌后A-Lin首度挑大梁担任主持人，同时她也身兼入围者身分。典礼一开场，A-Lin便展现天后级实力，先献唱入围年度歌曲的〈幸福在歌唱〉，随后换上火焰贴身短裙，霸气登上「保育类巨蟒」道具，挑战入围大赢家蔡依林的唱跳神曲〈pleasure〉，更幽默表示：「我不能唱跳喔？」瞬间把台北小巨蛋气氛炒到最高点！
张震岳夺金曲歌王
本届典礼的最高潮莫过于大奖揭晓，张震岳以《跟著感觉走》一举夺下「最佳华语男歌手奖」与「最佳华语专辑奖」双料大奖成为大赢家！三度入围的张震岳击败卢广仲、周汤豪、Gummy B及裘德等强敌，首度夺下歌王宝座，颁奖嘉宾吕士轩甚至单膝下跪递奖，逗得他笑不停。张震岳谦虚表示，在座入围者都是华语界的典范，自己拿这份奖「有点心虚」，但也感性道谢：「很幸运可以把从小喜欢的唱歌变成职业，还能唱自己创作的歌。」
Jolin蔡依林二度封金曲歌后
而入围9项大奖的Jolin蔡依林则众望所归，凭借大碟《Pleasure》成功二度封金曲歌后！她坦言这座奖项完全出乎意料，直言这是歌手生涯最重要的一张专辑，并笑称会将外界的噪声当成画笔，「画出属于我自己的风景。」《Pleasure》同时也夺下最佳演唱录音专辑奖及年度专辑奖。
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Hebe田馥甄与莫文蔚任金曲奖表演嘉宾
今年的金曲奖表演嘉宾阵容可谓星光熠熠，带来多场经典与感动交织的演出。睽违6年重返金曲舞台的Hebe田馥甄，带来催泪的致敬音乐人组曲，当她演唱恩师袁惟仁的〈离开我〉时一度哽咽，最后对著大萤幕上袁惟仁的照片与「谢谢你的音乐」字样90度鞠躬，让不少网民大呼感动。此外，天后莫文蔚也睽违10年重磅回归金曲舞台，携手The Masters以全新摇滚乐团编制，为观众重新诠释经典神曲。
除了华语乐坛天后助阵，本届金曲奖亦邀请到多组重量级海内外嘉宾轮番上阵。包含出道逾40年首度受邀的率真天后比莉（Billie）、创下史上最年轻台语歌后纪录的实力派天后孙淑媚，以及新科金曲乐团TRASH与客语庞克乐团粹垢TRAEGO，为典礼注入多元音乐能量。其中一大亮点，便是演唱人气动画《咒术回战》片尾曲爆红的日本摇滚乐团「羊文学」，本届首度以唯一国际嘉宾身分登台，带给台湾乐迷国际级的摇滚飨宴。
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第37届金曲奖完整得奖名单：
- 年度歌曲奖：〈幸福在歌唱〉／（电影《阳光女子合唱团》幸福版主题曲） 众悦娱乐有限公司
- 年度专辑奖：《Pleasure》／JOLIN 蔡依林
- 最佳华语专辑奖：张震岳／跟著感觉走
- 最佳华语男歌手奖：张震岳／《跟著感觉走》
- 最佳华语女歌手奖：JOLIN 蔡依林／《Pleasure》
- 最佳新人奖：陈娴静 《如果每天都可以happy happy谁想要sad:*-合作的秘密》
- 最佳乐团奖：落日飞车 《QUIT QUIETLY》
- 最佳演唱组合奖：GENBLUE 幻蓝小熊 《MIRROR》
- 最佳台语男歌手奖：萧煌奇 《做一个惜情软心的人》
- 最佳台语女歌手奖：PiA吴蓓雅 《离婚初体验》
- 最佳台语专辑奖：《做一个惜情软心的人》 华纳国际音乐股份有限公司
- 最佳客语歌手奖：陈以诺Sarah 《慢花志》
- 最佳客语专辑奖：黄宇寒 《Ngai》
- 最佳原住民语歌手奖：Suming舒米恩 《Mikerid 引路》
- 最佳原住民语专辑奖：《Masonolay i Cepo'》 风潮音乐国际股份有限公司
- 最佳专辑制作人奖：常石磊 《纯妹妹》
- 最佳单曲制作人奖：ØZI、鹤 The Crane 〈FINAL FINAL FINAL (feat. The Crane, Gummy B)〉
- 最佳作词人奖：小寒 〈成人之美〉
- 最佳作曲人奖：张震岳 〈浪人的…〉
- 最佳编曲人奖：裘德、崔展鸿 〈银色荒原〉
- 最佳装帧设计奖：吴建龙、亚历三小、蔡伟群 《SAX TAPE》
- 最佳MV奖：〈Dumplings〉 何乐音乐有限公司
- 演奏类最佳专辑奖：《Over The Moons》 种种可能企业有限公司
- 演奏类最佳作曲人奖：苏郁涵 〈Pieces Peace 碎碎平安〉
- 最佳演奏录音专辑奖：《I Am Here》 华纳国际音乐股份有限公司
- 最佳演唱录音专辑奖：《Pleasure》 蔡依林／华纳国际音乐股份有限公司
- 演奏类最佳专辑制作人奖：黄瑞丰、吴政君《传奇．双击--新视界》
- 评审团奖：陈小霞 《老翅膀》
- 特别贡献奖：屠颖、林煌坤