7月电视剧推介｜95小花虞书欣、孟子义对撼 日韩男神小栗旬、南柱赫回归

踏入7月，终于迎来暑假，外面热辣辣，最适合在家煲剧！在2026年的7月，中日韩都纷纷推出看家之作，包括日本男神小栗旬翻拍的《气体人第一号》，而韩国欧巴南柱赫则携《鬼谜东宫》回归。而当中最瞩目的，绝对是两位内地两位95小花虞书欣以及孟子义对打！下文为您精心整理10套7月必看电视剧清单，包括剧情大纲、必看亮点与播放详情。 撰文：多莉

7月电视剧推介：虞书欣、陈靖可《灿如繁星》

内容简介：虞书欣与陈靖可带差生逆风翻盘

心理学博士林晚星（虞书欣 饰）历经人生变故后，选择回到家乡宏景任教，在这里邂逅实力顶尖的资深教练王法（陈靖可 饰）。二人携手接手一群被外界贴上「垫底差生」标签的少年。林晚星舍弃传统刻板的管教模式，以温柔且先进的「自由式教育」，耐心引导少年们重建自信、塑造独立人格，教他们与自我和解、热爱生活、勇敢追寻心中所爱。最终这群不被看好的少年突破自我、逆风翻盘。

《灿如繁星》由虞书欣以及陈靖可主演。

看点：虞书欣转型演高智女性

虞书欣过往在萤幕给予观众的形象多以甜妹为主，而在《灿如繁星》中，她饰演清冷高智的心理学博士林晚星，与她以往的角色大相径庭，引发市场对她转型的讨论和期待。除此之外，剧集直面青春困境，将目光聚焦在一群「差生」中，刻画普通学生的青春挣扎与蜕变，从垫底落后到勇敢追梦，势引起共鸣。

开播时间＋播放平台

播出时间：2026年7月5日

线上看平台：爱奇艺

集数：34集

7月电视剧推介2：孟子义、何与《百花杀》

内容简介：孟子义孖何与守护盛世天下

灭门之女顾青栀以西北郡主沉没和（孟子义 饰）的身份苏醒归来，从骄矜边疆玫瑰蜕变为冷情罗刹郡主，誓要自主人生。东宫太子萧华雍（何与 饰）表面病骨破碎，实则胸有丘壑，6岁遭暗算后蛰伏多年，暗中布势朝堂。二人奉旨联姻，从相互试探到生死相托，携手惩奸除恶，终成彼此最深的灵魂知己，共同守护了海晏河清的盛世天下。

《百花杀》7月9日开播！

看点：孟子义、何与二搭尽显默契

二人曾在《金庸武侠世界》中合作，饰演经典的江湖情侣角色「黑风双煞」上演不少的虐恋桥段。而是次在《百花杀》中，二人上演双强博弈，孟子义化身朝廷执棋人，何与则是「白切黑」太子，他们不但是情感上的灵魂知己，更是权谋战场上最强的盟友，令人期待二人的默契表现。

开播时间＋播放平台

播出时间：2026年7月9日

线上看平台：WeTV

集数：36集

7月电视剧推介3：李栋旭、金慧峻《杀人者的购物中心》第2 季

内容简介：李栋旭与金慧峻华丽反击

延续第一季的结尾，智安（金慧峻 饰）正式接管叔叔进湾的地下武器商店「协助杀人」。随后，她与「死而复生」的进湾（李栋旭 饰）联手，向残酷的国际雇佣兵组织「巴比伦」发起猛烈反击。

最强叔姪档回归！

看点：原班人马回归

在《杀人者的购物中心》第2 季中，李栋旭与金慧峻继续化身最强叔姪档，势要向「巴比伦」复仇，而当初保护智安的金海娜以及金民均闪亮回归！除此之外，第2季更加入新成员，日籍韩裔演员玄理将饰演「巴比伦」东亚分部的佣兵队长「Q」，而冈田将生则饰演 Q 的弟弟兼共同队长「J」，他们的加盟势为剧集添加观看性。

开播时间＋播放平台

播出时间：2026年7月

线上看平台：Disney+

7月电视剧推介4：南柱赫、卢允瑞《鬼谜东宫》

内容简介：南柱赫与卢允瑞联手破局

在一个架空古代王朝中，东宫是人人避之不及的受诅咒之地。拥有穿梭灵界能力的具天（南柱赫 饰），与身怀秘密的宫女姜生（卢允瑞 饰）奉国王之命携手合作，一同揭开笼罩在世子宫中的诅咒之谜。

《鬼谜东宫》将在Netflix播出。

看点：南柱赫时隔3年拍电视剧

韩国男神自2023年的《非法正义》后便入伍，而《鬼谜东宫》则是他退伍后的首播作品，自然是令粉丝期待不已！而他今次合作的女演员卢允瑞虽然年仅26岁，但却是公认的实力派，今次亦是她首次踏足古装剧，将与南柱赫有不少火花四溢的对手戏，令人期待不已。

开播时间＋播放平台

播出时间：2026年7月17日

线上看平台：Netflix

7月电视剧推介5：朴恩斌、梁世宗《毛骨悚然的恋爱》

内容简介：朴恩斌与梁世宗联手破案

因阴阳眼而饱受失眠折磨的酒店财阀继承女（朴恩斌 饰），遇上了一位为了解决未结案件而四处奔波、偏偏又极度害怕鬼魂的王牌热血检察官（梁世宗 饰）。二人携手揭发隐藏在社会各处的恶行，并在办案过程中发展出充满火花又爆笑的恋爱化学反应。

《毛骨悚然的恋爱》由朴恩斌与梁世宗主演。

看点：男女主设定具反差感

有别于传统爱情剧的男强女弱设定，《毛骨悚然的恋爱》是完全相反。朴恩斌首度饰演高冷、冷艳的财阀女霸总，在预告中，她气场全开，毫不出戏；而梁世宗则是饰演见到鬼魂就吓到花容失色的王牌检察官，该角色反差感十足，劲考演技！除此之外，配角阵容同样豪华，由新生代男神邕圣祐饰演表面温柔绅士、实则暗藏野心的酒店代表，他与女主的互动，同样有睇头。

开播时间＋播放平台

播出时间：2026年7月18日

线上看平台：Netflix

集数：12集

7月电视剧推介6：梁咏琪、陈妍霏《聪明镇》

内容简介：梁咏琪带陈妍霏闯聪明镇

一位单亲母亲何丽芬（梁咏琪 饰）带着因大学落榜的女儿赵佳琦（陈妍霏 饰）来到一处升学率较高的神秘小镇「聪明镇」寻求机会，然而这座小镇却拥有着催化欲望的魔力，随著不明的事件逐渐发生，「聪明」的秘密也随之浮现……

《聪明镇》7月28日开播！

看点：梁咏琪首拍台剧 阵容瞩目

影视唱歌双栖发展的梁咏琪，首度领衔主演台剧《聪明镇》并化身一位单身妈妈，令粉丝期待万分。除此之外，剧集的演员团队星光熠熠，小S的大女许曦文饰演蛞蝓少女、金马奖最佳新演员陈妍霏饰演女儿，阵容华丽！值得一提的是，漫画原著的作者伊藤润二亲自监修，揭开台湾升学小镇诡异面纱。

开播时间＋播放平台

播出时间：2026年7月28日

线上看平台：Netflix

7月电视剧推介7：黄寅烨、李惠利《给你梦想》

内容简介：李惠利与黄寅烨久别重逢

实现梦想后归来的「天才电影导演」禹秀彬（黄寅烨 饰），与早已忘却梦想、每天为生计奔波的外景记者朱伊在（李惠利 饰）。两人在阔别 15 年后命运般地重逢，重新面对当年共同怀抱梦想时留下的那部「未完成的电影」，并再次谱写青春时期尚未结束的初恋爱情故事。

《给你梦想》将开播！

看点：李惠利时隔5年回归浪漫喜剧

《给你梦想》是女主角李惠利暌违5年再度回归浪漫喜剧，她饰一位因被现实打击而放弃梦想的记者，虽然今次是她首度与黄寅烨合作，但二人在预告中的眼神对视以及暧昧氛围，当中的化学反应令人期待。而且剧集围绕着「梦想与现实」的课题，对于现今的年轻人或曾对现实妥协的上班族而言，一定很有共鸣。

开播时间＋播放平台

播出时间：2026年7月13日

线上看平台：Viu

集数：12集

7月电视剧推介8： 小栗旬、苍井优《气体人第一号》

内容简介：冈本贤治追查「气体人」

在一次电视直播中，发生了一起前所未有的谋杀案：一名男子突然膨胀爆炸。凶手是「气体人」（内田雅乐 饰），他可以随意将身体化为气体，并能穿透任何障碍。他预告的一系列谋杀案，仿佛在嘲弄警方的封锁线，刑警冈本贤治（小栗旬 饰）追查到底。

《气体人第一号》7月2日开播。

看点：超豪华明星阵容

剧版的《气体人第一号》是东宝与Netflix的首次合作，更是集结多位日本一线演员参演。日本男神小栗旬饰演刑警、苍井优饰演记者甲野京子，广濑铃与林遣都则饰演一对网红兄妹，虽然「气体人」是由新人内田雅乐饰演，但他是一位名符其实的「星三代」，其外婆是日本国宝级影后树木希林，父亲则是影帝本木雅弘，在如此光环下，令人期待内田雅乐的表现。

开播时间＋播放平台

播出时间：2026年7月2日

线上看平台：Netflix

集数：8集

7月电视剧推介9：佟大为、王佳佳《昨夜将至》

内容简介：佟大为与王佳佳绝对反击

面馆老板韩东（佟大为 饰）与妻子林美月（王佳佳 饰）表面过着平淡生活，实则各自背负秘密。林美月昔日夜场身份「李荣珍」遭旧识玲姐勒索，韩东隐藏20年的往事亦随神秘人复仇逐步揭开。旧友孙海涛步步设局，令夫妻陷入危机。原来韩东当年一时懦弱，间接毁了高中同学赵晓琪的人生；林美月与姐妹阿妹追查下，更扯出权势滔天的孙家黑幕。二人从被动防守转为绝地反击，最终扳倒孙家，让罪行曝光。然而尘埃落定后，他们也因过往过错及复仇越界行为，双双入狱服刑。

《昨夜将至》在爱奇艺播出。

看点：实力戏骨同台飙戏

《昨夜将至》云集佟大为、任重、马苏等实力派演员，他们细腻演绎出角色的多层情绪，对手戏张力十足，观赏度极高。除此之外，剧集聚焦在小人物对抗庞大权势，爽感与压力并存，普通夫妻对抗一手遮天的孙家势力，从被拿捏、被勒索、被威胁，到咬牙反击、步步破局，绝地翻盘的过程紧张刺激，看得过瘾又揪心。

开播时间＋播放平台

播出时间：2026年6月24日

线上看平台：爱奇艺

集数：12集

7月电视剧推介10：李国毅、姚淳耀《成名在望》

内容简介：李国毅破绑架案

高中好友陈志伟（李国毅 饰）、罗冠豪（姚淳耀 饰）、魏欣妤（蔡亘晏 饰），十多年后在一场重大绑架案中，以警察与被害人身份重逢。当年闪耀的青春回忆与真挚友情不在，取而代之的是陌生与谎言。随着陈志伟侦办案件企图帮助魏欣妤救回丈夫时，却一步步堕入歹徒的计谋。一场精心策画的复仇，同时揭开十八岁那年三人心中深藏的真相。

《成名在望》将于7月25日播出。

看点：李国毅、姚淳耀时隔13年再交手

李国毅与姚淳耀在早年曾在校园剧饰演室友，时隔13年二人再合作，主演《成名在望》。而剧集的取材更是轰动一时的「香港富商绑架案」，歹徒在隧道内换车躲避警匪追缉、频繁更换窝藏地点等细节均完美还原。为了力臻完美，剧组特邀曾参与《相扑圣域》、《杀手寓言 2》的日本知名摄影指导直井康志跨海合作，尽显诚意。

开播时间＋播放平台