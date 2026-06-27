刘嘉玲姪仔罕现身颜值堪比明星  刘兆恩一特质深得姑妈欢心  「世界级笋盘」或继承十亿遗产

现年60岁的金像影后刘嘉玲，近年虽然作品量减少，但其生活品味与社交动态依旧是公众关注的焦点。近日，刘嘉玲在IG上分享了与三位年轻俊男美女的合照，并配文写道：「在你们身上，我看到了年轻的自己」，对后辈给予了极高的评价。照片中，除了内地新晋女演员陈天天外，那位低调地站在刘嘉玲身旁的帅哥，正是被外界视为她与梁朝伟十亿家产继承人的姪仔——刘兆恩（Jeff Lau）。

刘嘉玲姪仔刘兆恩极稳重有型

从照片可见，其中一位是内地女演员陈天天，而低调站在刘嘉玲身旁的帅哥，正是现年29岁的刘兆恩。在这次的合照中，刘兆恩显得比以往更加成熟稳重，他戴著斯文的眼镜，穿上黑色T恤，身形健硕，完全没有时下年轻人的虚浮感。他恭敬地站在姑母刘嘉玲身旁，流露出一股「乖仔」气质，仪态稳重，高大有型。

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刘兆恩建筑系学霸

刘兆恩不只外型出众，更是名副其实的「学霸」。他毕业于世界知名的英国诺定咸大学（The University of Nottingham）建筑系，毕业时刘嘉玲更亲自飞往英国观礼，足见对其疼爱有加。学成归来的刘兆恩，现已于香港一家知名建筑公司工作，前途一片光明。

刘嘉玲对刘兆恩视如己出

由于刘嘉玲与梁朝伟结婚多年并无子女，夫妇二人早已将这位姪仔视如己出。刘嘉玲不时带他出席名流晚宴和品牌活动，让他融入自己的社交圈子。外界估计，刘嘉玲与梁朝伟坐拥至少10套豪宅，资产总值近10亿港元，因此许多人猜测，这位样貌、学历、事业俱佳的姪仔，极有可能成为这笔巨额财富的继承人，堪称「世界级笋盘」。

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