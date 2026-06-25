谢霆锋王菲西安「世纪同框」互动惹热议  传恩爱时刻拖手  男方一举动证超宠天后

谢霆锋与天后王菲自2014年复合以来，恋情一直保持低调，鲜有公开同框。然而，就在6月24日，这对爱侣竟罕见地一同现身西安咸阳机场，即时引爆全网热话。据悉，王菲此行是为了亲身支持男友即将在西安举行的演唱会，而全城粉丝更引颈期盼，希望见证二人在台上演「世纪合唱」的历史性一刻。

谢霆锋Cool爆王菲素颜气质依然

当日，霆锋与王菲甫出现在机场，便立刻成为全场焦点。从网上流传的相片可见，谢霆锋戴上型格墨镜，身穿帅气的运动外套，一贯保持他Cool爆的巨星风范。身旁的王菲则做「跟得女友」，虽然戴上粉色口罩，面上近乎素颜，脂粉不多，但其清爽的短发造型更显俐落，浑身散发的空灵气质丝毫未减，气场强大。

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谢霆锋特意接王菲搭飞机？

有指谢霆锋今次是特意先由武汉飞往北京，亲自接上女友，再一同搭飞机共赴西安。二人全程并肩而行，面对人群的镜头不避不藏，更有传他们时刻拖手，互动自然而默契，恩爱之情溢于言表。

粉丝集气盼「锋菲」合体创经典

谢霆锋将于6月27至28日在西安举行「Evolution Nic Live」演唱会，王菲此行无疑是为男友打气。消息一出，网民瞬间沸腾，纷纷猜测王菲会否成为演唱会的神秘嘉宾。「锋菲恋这是要公开营业了？」、「菲姐终于肯露面了？」等留言洗版，更有大量歌迷开始「点歌」，热切期盼能见证二人在复合后首次同台演出，合唱《因为爱所以爱》、《传奇》或《红豆》等经典金曲，完成一场万众期待的「世纪合唱」。

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