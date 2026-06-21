中年好声音4丨周志康刘威煌巨声战友合体 孖生哥哥周志文现身 金牌司仪潘宗明夫妇撑郑家声

无线电视（TVB）翡翠台节目《中年好声音4》今晚（21日）播出「中123助力赛」上半场赛事。本回合赛事邀请了孙耀威担任嘉宾评审，而韦绮姗与李丽霞（黑妹）则以「知音人」身份参与。本集焦点除了13强选手与前三届师兄师姐的合作演出外，几位参赛者的表现及台下支持者亦成为网民讨论热话，当中前金牌司仪潘宗明与周志文到场最受网民关注。

周志文到场撑细佬周志康

同为第一届《超级巨声》出身的周志康与「中2生」刘威煌，在本回合被安排合作演唱组合Soler的歌曲《失魂》。这对昔日战友相隔17年再度同台，为演出增添话题性。二人的摇滚风格表演充满张力，最终获得86分。周志康的孖生哥哥周志文亦有到场观赛，在观众席上为弟弟打气，场面温馨。

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前金牌司仪潘宗明现身支持郑家声

另一参赛者郑家声本回合未有展现其招牌舞蹈，改为演绎慢歌《阿牛》。嘉宾评审孙耀威对其表现给予正面评价，指他演唱第一句已经成功「入戏」，听感舒适。

此外，节目现场亦有特别嘉宾观众。前无线金牌体育节目司仪潘宗明偕同太太许加恩（前天气主播），专程由多伦多回港支持郑家声。潘宗明受访时透露，早于郑家声当年参加《新秀歌唱大赛》时已经认识对方，并表示自己一直是《中年好声音》系列的观众，对于能亲身在现场观看跨季参赛者同台感到非常值得。

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潘宗明被封「万能潘」娶天气主播许加恩

对于不少资深观众而言，潘宗明的出现唤起了不少集体回忆。潘宗明于80年代末期加入无线，凭借淡定、幽默及专业知识，成为《体育世界》的王牌主持及奥运节目「常客」。由于他曾主持《欢乐今宵》、《K-100》、《香港早晨》及多个大型节目，因而有「万能潘」之称；其中1995年主持贺岁杯决赛时成功带动全场观众玩人浪，更成为一时佳话。

而其太太许加恩当年亦于无线任职，曾担任翡翠台及明珠台天气主播，当年被喻为「最美天气女郎」。两人于1988年结婚，至1996年举家移民多伦多，是圈中公认的模范夫妇。今次回港亮相萤幕，无疑为节目增添了不少温馨的情怀亮点。

潘宗明带老婆返港被集邮？