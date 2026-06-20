《老友记》导演James Burrows病逝享年85岁 Lisa Kudrow、David Schwimmer哀悼丨Friends

曾执导《老友记》（Friends）、《饮胜》（Cheers）等经典美剧的著名电视导演詹姆斯·巴罗斯（James Burrows）因突发疾病离世，享年85岁。其家人于昨日（19日）发表声明表示：「我们纪念Jame 'Jimmy' Burrows非凡的一生及其留下的不朽作品，他今天在挚爱家人的陪伴下安详离世。」

James Burrows是美国影视界传奇导演

声明中续指，在50多年来，詹姆斯·巴罗斯（James Burrows）一直是电视史上最具影响力和最受爱戴的导演之一。作为一位传奇导演、导师和创作大师，他帮助塑造了几代喜剧，并为世界各地的观众带来了无尽的欢乐。在他无与伦比的职业生涯中，共执导了超过1000集电视剧，并参与创作了一些有史以来最具标志性的剧集，包括《玛丽趣史》（The Mary Tyler Moore Show）、《的士生涯》（Taxi）、《饮胜》（Cheers）、《费氏话你知》（Frasier）、《老友记》（Friends）、《威尔与格蕾丝》（Will & Grace）、《囧男大爆炸》（The Big Bang Theory）等等。除了卓越的电视成就之外，詹姆斯·巴罗斯（James Burrows）还因其伟大的品质而被人们铭记：他的善良、慷慨以及对身边人的坚定信念。他拥有让每个人都变得更好的独特能力，并以能记住他遇到的每个人的名字而闻名，让各个级别的同事都感到被关注、被重视和被欣赏。

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James Burrows曾创作了《Cheers》

詹姆斯·巴罗斯（James Burrows）与莱斯·查理斯（Les Charles）及格伦·查理斯（Glen Charles）共同创作了《饮胜》（Cheers）。该剧于1982年首播，从此成为电视史经典，剧集共播出275集，几乎全部由詹姆斯·巴罗斯（James Burrows）执导。另外，他也参与了多部人气美剧的制作，除了前文提及的爆红剧集外，《憨男两个半》（Two and a Half Men）、《破产姊妹》（2 Broke Girls）等著名喜剧都是詹姆斯·巴罗斯（James Burrows）的作品。

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James Burrows捧红多位明星

不少红星其实都是由詹姆斯·巴罗斯（James Burrows）一手捧红。因此其死讯传出后，大批明星纷纷发文悼念，包括《老友记》（Friends）演员丽莎·库卓（Lisa Kudrow）、大卫·史威默（David Schwimmer）及麦特·勒布郎（Matt LeBlanc）；《饮胜》（Cheers）男主角泰德·丹森（Ted Danson）；《的士生涯》（Taxi）演员丹尼·德维托（Danny DeVito）；《威尔与格蕾丝》（Will & Grace）演员艾瑞克·麦柯马克（Eric McCormack）和黛博拉·梅辛（Debra Messing）等荷里活巨星。