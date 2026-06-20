台湾中信兄弟啦啦队成员汶汶遭粉丝持刀割颈 重伤急送医抢救 经理人公司震怒发声

台湾中华职棒中信兄弟啦啦队「Passion Sisters」人气成员汶汶，今日（20日）下午惊传于私人棚拍活动遭粉丝持刀攻击颈部，伤势严重送往台北马偕医院开刀。现场2名见义勇为的摄影师及嫌犯皆受伤送医。对此，中信兄弟球团与经理人公司火速发布联合声明，除说明汶汶经抢救后，暂时没有生命危险外，也强烈谴责暴力，并宣布即日起全面禁止啦啦队女孩参与私人活动。

汶汶颈部重伤急送医

据台媒报导，今日下午，汶汶出席由琴佳诺摄影有限公司主办的私人拍摄活动时，现场突闯入一名失控粉丝，持刀直接划伤汶汶颈部，当场血流如注。现场有两名热心摄影师为制止嫌犯，发生拉扯遭轻微割伤，送往台大医院治疗。行凶嫌犯在众人压制过程中亦受伤，警方到场后先将其戒护送至中兴医院包扎，后续移送台北市大同分局宁夏派出所进行侦讯，以厘清犯案动机。

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中信兄弟：全面禁止女孩私接活动

针对这起骇人听闻的攻击事件，中信兄弟球团与所属经理人公司火速发表联合声明。声明中强烈谴责任何形式的暴力行为，并表示绝对会对施暴者追究到底、绝不宽贷。

为了保障旗下艺人与啦啦队成员的人身安全，经理人公司也宣布一项重大决策：「即日起，暂时全面禁止Passion Sisters所有女孩私自参与或接洽任何私人活动。」球团呼吁粉丝保持理智，给予女孩们安全的表演与生活空间。

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中信兄弟球团暨宏将多利安娱乐联合声明全文如下：

中信兄弟啦啦队 Passion Sisters 成员汶汶，于今日（6/20）下午参与琴佳诺摄影有限公司所主办的私人棚拍活动期间遭遇持刀攻击事件。过程中一名粉丝突然持刀袭击汶汶颈部，导致其遭受严重伤害，现场亦有多名热心协助制止之摄影同好因而遭到轻微割伤。

事件发生后，汶汶及其他伤者已于第一时间送医治疗。经医疗团队专业评估，汶汶目前暂无生命危险，但仍在手术室进行手术中。中信兄弟球团及经纪公司已于第一时间抵达医院掌握状况，本案目前也已交由警方介入处理，并进入司法程序，球团及经纪公司将全力配合相关单位调查，并协助相关人员处理后续事宜。

无论基于何种原因，皆不应以失控、威胁或伤害他人的方式表达情绪，更不应将喜爱与支持转化为对他人人身安全的侵犯。球团及经纪公司即日起将于主场活动加派保全保护所有表演者安全，并将暂时禁止女孩私自参与私人活动。

感谢各界关心与协助，也请给予受伤成员足够休养空间，避免散播未经证实资讯，共同守护当事人隐私与安全。