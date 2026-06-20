港姐亚军施宇琪卸任在即 征求网民意见曝光炒期权赢四成战绩 一原因搁置主播梦

2025年香港小姐亚军、拥有「剑桥学霸」光环的施宇琪，早前大方分享与相恋八年的剑桥同窗男友订婚的喜讯，爱情迎来开花结果。不过随著港姐任期即将届满，目前她的首要任务却是为卸任后的人生积极谋出路。近日她在社交平台分享了一段倒数卸任的影片，坦言自己正面对事业发展的十字路口，陷入了多重选择的迷茫之中，更向网民征求意见。

施宇琪考虑重返校园读财经媒体学科

施宇琪在影片中透露，面对即将卸下的港姐身分，她脑海中曾涌现出多个计划，她坦言自己本来最想做的是财经主播，但因为合约等问题，这个主播梦目前只能暂时搁置，她亦有考虑过重返校园继续读书深造，攻读财经媒体等相关课程，为未来的专业转型增添筹码。除了主播梦，她还表示有意创业，希望开发一款手机应用程式，并聘请专业人士操刀，但这一切的基础都离不开庞大的资金支持。

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施宇琪意外曝光投资成绩

施宇琪在片中透露为了筹集日后的创业资本，她毅然决定重投职场，影片中，她为了重新融入昔日熟悉的金融圈，特意悉心打扮，准备前往中环出席一场职场社交会面，与业界人士交流并寻求见工面试的机会。虽然正处于求职打工与筹备创业的双重过渡期，但施宇琪的个人金融实力依然不容小觑，她曾任职顶级投行摩根士丹利，而她在影片中，透露自己在期权交易上眼光独到，大有斩获，成功锁定高达四成的惊人利润，网民纷纷羡慕这位「学霸港姐」，俨如人生胜利组。

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