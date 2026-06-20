赵雅芝儿子与《繁花》演员老婆被集邮 外貌合衬堪称金童玉女 网民叹黄恺杰有先天缺点？

赵雅芝儿子，现年39岁的黄恺杰，一直因其「星二代」身分而备受关注，近日他与老婆汤畅现身北京，支持电影《火遮眼》时，被网民野生捕获，只见两人在人群中亲密互动，汤畅更不时望著老公露出羞涩甜笑，幸福之情溢于言表。事实上，黄恺杰去年已大方透露，二人早在拍摄电影《捕风追影》期间，已经低调签字结婚，正式踏入人生新阶段，他更甜蜜地称这是「人生大事」，近日黄恺杰夫妇甜蜜现身放闪，再次成为网民讨论焦点。

黄恺杰老婆被赞有高级脸

黄恺杰老婆汤畅是比他年轻10岁的内地女演员，其神仙颜值与脱俗气质，在网民零滤镜镜头下依然惊艳全场。汤畅拥有一张极具辨识度的「高级脸」，五官精致立体，眉眼间流露出一股清冷而优雅的气息。她肌肤白皙透亮，配上一头微卷的长发，举手投足都散发著温婉的女神魅力。不少网民在看到影片中的真容后，纷纷洗版狂赞：「长得好高级」、「气质太好了吧，完全不输一线女星」、「五官很大气，很有电影感」。除了外形亮眼，汤畅更是一名学霸，她毕业于四川师范大学电影电视学院，曾于中央戏剧学院修读研究生，她曾在王家卫执导的剧集《繁花》中饰演「小文」一角，更与杨紫合作过《要久久爱》，演技备受肯定。

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黄恺杰与老婆同框身高差成焦点

随著黄恺杰与老婆汤畅放闪的影片疯传，除了这对才子佳人的超高颜值引起热议外，他们的身高也意外成为讨论的焦点。从画面中可见，身形高䠷的汤畅不仅样貌出众，一双长腿更是吸睛，与黄恺杰站在一起时身高相当接近。这让不少网民好奇两人的实际身高，有留言猜测：「儿媳妇很高，有170以上，儿子也不算高，估计儿子172-174左右吧」、「女生算高的，男生身高确实一般」。网民普遍认为汤畅拥有模特儿般的傲人身段，而黄恺杰的身高在男性中则属平均水平。不过些微的身高差距完全无损两人的登对程度，继续过著幸福美满生活。

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