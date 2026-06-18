37岁「浸大E神」杨焉宣布怀第二胎 IG晒超声波相：最好嘅父亲节礼物 曾严重受伤险瘫

现年37岁、有「浸大E神」之称的杨焉（Carol，原名杨梓瑶）早年曾出性感写真集，与周秀娜等同期被封元祖级𡃁模。她多年前已淡出娱乐圈成为瑜伽导师，已婚育有一子的她，今日（18日）在IG上传手持超声波照片的喜悦样貌，宣布怀上第二胎！她在帖文中写道：「感谢让我上咗堂重大的人生课题，一切嚟得自然亦得来不易」，并形容腹中宝宝是「最好的父亲节礼物」和预祝自己的生日礼物。文末更Hashtag「#四人行」，透露家庭即将迎来新成员，与丈夫和儿子组成幸福的四人家庭。

杨焉凭出众身材成名

杨焉在2000年代末凭著出众身材以𡃁模身份出道，曾是风靡一时的性感女神，参与过多部电影拍摄。然而，她在2014年毅然选择淡出演艺圈，放下明星光环，转型成为一名专业的瑜珈教练。转行后的她生活变得低调，专注于瑜珈事业和个人生活，成功开创了事业的第二春。

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杨焉去年严重受伤

杨焉在2021年已首度透露自己已婚并育有一子，生活重心完全回归家庭。不过，她的生活并非一帆风顺，杨焉在2024年曾遭遇一场险些瘫痪的严重意外。当时她与亲友在餐厅聚餐时，饮了几杯酒后乘兴挑战引体上升（Pull up challenge），结果不慎跣手，整个人双脚朝天凌空坠地，颈背重重摔在地上。这次意外导致她颈椎第四与第五节移位并压迫神经线，更需在颈部正面开刀进行大手术，植入铁片和螺丝固定。经历了与死神擦身而过以及漫长痛苦的康复期，如今她不仅能重拾瑜珈，更再度迎来新生命，难怪她对此充满感恩与期盼。

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