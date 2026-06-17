乐易玲为黄百鸣写求情信 赞贡献良多：希望佢早啲出嚟 影坛大亨涉内幕交易案罪成入狱

资深电影人黄百鸣因内幕交易案，今日（17日）即时服刑，令不少市民惊讶。无线高层乐易玲早前曾为黄百鸣写求情信，今日（17日）她出席 《2026 香港小姐竞选》记者会时开腔回应，她大赞黄百鸣多年来在影视圈贡献良多，并栽培了无数后辈，坦言对方年纪已不小，期盼他能「早点出来」。黄百鸣早前原获准保释等候上诉，但他今日主动向法庭申请撤销保释并即时服刑，引发外界高度关注。

黄百鸣涉内幕交易罪成入狱

回顾这宗备受瞩目的法庭案件，黄百鸣（原名黄栢鸣）被指于2017年天马影视公布卖盘前，怂使胞妹在指定时间及价位购入该公司股份，最终遭证监会起诉。经审讯后，他被裁定内幕交易罪名成立，早前被判处监禁5个月及罚款逾9.9万元。他原本获准以20万元保释等候上诉，但今早他亲自前往西九龙裁判法院申请撤销保释，获裁判官高伟雄批准，黄百鸣随即被押送入狱。

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乐易玲为黄百鸣撰写求情信

而在同日举行的《2026 香港小姐竞选》将军澳电视城记者会上，乐易玲接受传媒访问时，回应了有关黄百鸣入狱及早前庭上读出由她撰写的求情信一事。乐易玲表示自己一直有留意相关新闻，知道求情信内容已在庭上公开。当被问及是否出于深厚交情而写信求情时，她语重心长地表示：「影视圈个个都识黄百鸣，他贡献不少，栽培好多后辈，在这圈子有很多功绩、做了很多好事。」她强调黄百鸣对业界的付出有目共睹，加上顾及对方年事已高，故衷心希望他能早日完成服刑出狱。

案件编号：ESS1735/2025

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