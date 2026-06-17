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《中3》张与辰腹部剧痛紧急送院交代病情 肾石塞尿道加一病夹击 今做手术公开最新情况

影视圈
更新时间：16:50 2026-06-17 HKT
发布时间：16:50 2026-06-17 HKT

《中年好声音3》亚军张与辰昨日（16日）凌晨因腹部剧痛紧急送院，情况一度令外界担忧。今日（17日）他透过TVB《娱乐新闻台》的访问亲自解画，透露剧痛元凶是急性肠胃炎及肾石的双重夹击，一颗肾石刚好移位并堵塞了尿管，引发严重剧痛。他表示将于今日接受一个约一小时的小手术处理，并在IG晒出手背插着静脉导管的照片，留言向粉丝及家人报平安：「家人朋友们，大家唔好担心，我无事，听日做个小手术，好快就可以出院啦！」而下午约5时，张与辰再于IG发文，表示：「亲爱的家人朋友，我做完手术啦，医生话成功，已经无事啦，令大家担心真系唔好意思啊！」

张与辰软瘫医院梳化表情痛苦

回顾张与辰入院细节，他于昨日凌晨感到身体不适，由工作人员陪同下紧急求医。从TVB《娱乐新闻台》公开的画面可见，他抵达医院后整个人软瘫在大堂梳化上，身穿黄色卫衣的他戴著口罩及帽子，眉头深锁，并用手按住腹部，可见痛楚难忍。由于行动困难，他需要由旁人搀扶才能缓慢步入诊疗室，其后更要坐上轮椅由护士推往病房。

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张与辰留院拍片报平安

入院后，医生初步评估后决定安排他留院一晚作详细检查。虽然脸色苍白，张与辰仍在病床上拍片向大家报平安，形容这次是从未试过的痛楚。他在访问中庆幸这次意外是发生在放假的日子，让他可以尽快处理好身体问题，以免影响日后的工作行程。他亦有向家人说明情况，并由公司同事在旁照顾，希望大家不用担心。他乐观表示，这只是一件小事，检查后做完手术便可康复，很快就能再次与大家见面，并感谢各界的关心。

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